控烏克蘭軍隊無人機夜襲 俄羅斯：俄南部煉油廠起火
俄羅斯伏爾加格勒州（Volgograd）首長今天表示，烏克蘭動用無人機夜襲當地一座煉油廠，遭到俄軍擊落後爆炸，造成這座複合式設施起火燃燒。
法新社報導，俄羅斯國防部說，烏克蘭昨夜派出的8架無人機均遭到攔截，包括在俄國南部伏爾加格勒州擊落1架。
伏爾加格勒州長波夏洛夫（Andrey Bocharov）在社群平台Telegram發文表示：「在5月12日半夜，本國防空系統和電子作戰部隊在伏爾加格勒州轄區內擊退1架無人機。無人機墜落後隨即爆炸，造成當地一座煉油廠起火燃燒。」
波夏洛夫並表示火勢已撲滅，沒有人員傷亡。
另據路透社報導，與俄羅斯安全部門關係密切的Telegram頻道Baza發布的照片顯示，看似是一座設有高大煙囪的工業建築物，在夜空下升起熊熊大火。
路透社未能立即核實這些報導。擁有這座煉油廠的俄羅斯石油生產商路克石油公司（Lukoil）和基輔當局並未立即回覆置評請求。
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