俄羅斯：烏克蘭總統澤倫斯基列入通緝名單
俄羅斯國營媒體塔斯社（TASS）今天報導，莫斯科已針對烏克蘭總統澤倫斯基提出刑事訴訟，並將他打入通緝名單；烏克蘭方面則回應，此舉堪稱莫斯科陷入「絕望」的證據。
路透社報導，俄羅斯內政部資料庫顯示，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）被列入通緝名單，但並未說明原因。
烏克蘭外交部指出，國際刑事法院（ICC）去年3月17日也曾就俄烏戰爭對俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin）發出逮捕令。
烏國外交部透過聲明稱，「我們想提醒大家，相較於俄羅斯毫無意義的聲明，國際刑事法院以涉嫌違反戰爭罪為由、針對俄羅斯獨裁者蒲亭的逮捕令是真實存在的，且可在123個國家執行。」
聲明還稱，俄羅斯此舉「證明俄羅斯國家機器和宣傳機構已陷入絕望，他們已經想不出其他方法來吸引外界的注意力了」。
自2022年2月入侵烏克蘭以來，俄羅斯已對多名烏國和其他歐洲政治人物發出逮捕令。
俄國警方2月將愛沙尼亞總理卡拉斯（KajaKallas）、國務卿彼得柯普（Taimar Peterkop），以及立陶宛文化部長凱瑞斯（Simonas Kairys）打入通緝名單，因為他們遭控「破壞蘇聯士兵紀念碑」。
此外，俄國當局也對去年向蒲亭發布戰爭罪逮捕令的ICC檢察官發出逮捕令。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言