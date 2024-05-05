俄羅斯：烏克蘭總統澤倫斯基列入通緝名單

中央社／ 莫斯科4日綜合外電報導

俄羅斯國營媒體塔斯社（TASS）今天報導，莫斯科已針對烏克蘭總統澤倫斯基提出刑事訴訟，並將他打入通緝名單；烏克蘭方面則回應，此舉堪稱莫斯科陷入「絕望」的證據。

路透社報導，俄羅斯內政部資料庫顯示，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）被列入通緝名單，但並未說明原因。

烏克蘭外交部指出，國際刑事法院（ICC）去年3月17日也曾就俄烏戰爭對俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin）發出逮捕令。

烏國外交部透過聲明稱，「我們想提醒大家，相較於俄羅斯毫無意義的聲明，國際刑事法院以涉嫌違反戰爭罪為由、針對俄羅斯獨裁者蒲亭的逮捕令是真實存在的，且可在123個國家執行。」

聲明還稱，俄羅斯此舉「證明俄羅斯國家機器和宣傳機構已陷入絕望，他們已經想不出其他方法來吸引外界的注意力了」。

自2022年2月入侵烏克蘭以來，俄羅斯已對多名烏國和其他歐洲政治人物發出逮捕令。

俄國警方2月將愛沙尼亞總理卡拉斯（KajaKallas）、國務卿彼得柯普（Taimar Peterkop），以及立陶宛文化部長凱瑞斯（Simonas Kairys）打入通緝名單，因為他們遭控「破壞蘇聯士兵紀念碑」。

此外，俄國當局也對去年向蒲亭發布戰爭罪逮捕令的ICC檢察官發出逮捕令。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

烏克蘭軍情副首長：俄擬在普亭訪中前取得新戰果

戰略高地或失陷…烏軍官曝5月將成關鍵 談判媾和時間點恐落這時

國際援烏軍備不足 北約、澤倫斯基疾呼加速

不是第二個阿富汗！澤倫斯基喊烏克蘭沒被拋棄 籲參院盡速通過援烏案

相關新聞

揭終止俄烏戰爭關鍵因素 烏克蘭陸軍司令：一切最終只能靠自己

烏克蘭陸軍司令帕夫柳克接受英國「泰晤士報」專訪時說，過去兩年戰事給他的最大啟發是，不應期待可以指望任何人協助，一切最終可...

俄安全局擊斃烏克蘭特務！涉嫌策畫襲擊俄軍事和能源設施

俄羅斯聯邦安全局3日表示，已擊斃一名策畫襲擊俄羅斯軍事和能源設施的烏克蘭特務。

「只要有必要」 英外相訪基輔承諾每年提供烏克蘭破千億軍援

路透報導，英國外交大臣卡麥隆3日在烏克蘭首都基輔承諾，「只要有必要」，每年會提供烏克蘭30億英鎊（約台幣1223億元）軍...

英外相卡麥隆訪基輔 允諾每年可供烏克蘭逾千億元軍援

英國外交大臣卡麥隆今天承諾「只要有必要」，英國每年將提供烏克蘭30億英鎊（約新台幣1220億元）軍援，他還說倫敦當局不反...

俄烏戰短期難結束 美情報總監曝普亭「1心態」：對烏恐更激進

路透報導，美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）2日表示，俄羅斯總統普亭認為國內外形勢對他有利，可能在烏克蘭...

戰略高地或失陷…烏軍官曝5月將成關鍵 談判媾和時間點恐落這時

烏克蘭國防部情報總局（HUR）副局長斯基比特斯基（Vadym Skibitsky）少將在經濟學人2日刊登的訪談中表示，烏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。