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俄向公眾展出擄獲北約裝備 不乏M1與豹2戰車

中央社／ 莫斯科2日綜合外電報導

俄國將一批在戰場擄獲的北約援烏武器裝備放在莫斯科展覽，吸引大批俄國民眾觀賞。

美國CNBC新聞網報導，俄國從5月1日起向公眾展出的「戰利品」來自美、英、法、德、瑞典、澳洲等十多國一系列裝備，從美製M1主力戰車、步兵戰車到先進的歐洲各型戰甲車等不一而足。裝備上都貼有各國和北約旗幟。

俄國「中央武裝力量博物館」（Central ArmedForces Museum）高級研究員柳比奇科夫（AndreyLyubchikov）告訴塔斯社（TASS）：「展覽展出俄國官兵在特殊軍事行動區域擄獲的各類軍事裝備，計有32件（戰甲車）品項。」

在莫斯科俯首山（Poklonnaya Hill）勝利公園的戰爭紀念館前展出的裝備，有德製豹2（Leopard 2）戰車、美製M1艾布蘭（Abrams）戰車、美製布萊德雷（Bradley）步兵戰車、M113裝甲車、英國「獒犬」（Mastiff）裝甲巡邏車、瑞典CV90步兵戰車，另還有槍枝、文件、地圖、單兵裝備和無人機等。

俄烏戰爭爆發後，雙方都頗愛展出從戰場繳獲自對方的裝備，烏克蘭先前也在基輔展出各種俄國戰車；俄國這次選在5月9日二戰擊敗納粹德國「勝利紀念日」前展出擄獲裝備。

另一方面，美國國家情報總監海恩斯（AvrilHaines）今天在參議院軍事委員會聽證時指出，目前俄國正加大力度削弱烏克蘭的防禦能力，戰事「不大可能很快結束」。

海恩斯指出，俄方益發增加對烏克蘭基礎設施攻擊，盼打壓對方武器、部隊的運輸能力，同時阻礙烏克蘭軍工生產。

她說：「（俄國總統）蒲亭對烏克蘭採取越來越具攻擊性的戰術，像打擊烏克蘭電力基礎設施，目的是讓對方感覺打下去只會增加對烏克蘭損害，且不見合理勝利之路。這類攻擊性戰術可能會持續一段時間，戰事也不大可能很快結束。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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