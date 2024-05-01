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烏克蘭98歲老婦「拄拐杖穿拖鞋」走10公里 只為離開俄國占領區

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
烏克蘭98歲老婦莉迪亞日前徒步走10公里離開俄國占領區。美聯社
烏克蘭98歲老婦莉迪亞日前徒步走10公里離開俄國占領區。美聯社

俄羅斯已攻占烏克蘭東部頓內次克州（Donetsk），一名98歲烏克蘭老婦日前拄著拐杖，穿著一雙拖鞋，獨自一人徒步走了6英里（近10公里），她說自己能在第二次世界大戰倖存，這次也能挺過這場戰爭。

在俄軍上周進入頓內次克州前線小鎮奧切列季涅（Ocheretyne）並加劇戰火後，98歲的莉迪亞（Lidia Stepanivna Lomikovska）與家人毅然決然離開家園。

頓內次克警方指出，軍隊在某個夜晚在頓內次克州發現莉迪亞，並把她送往警方設置的庇護所。

莉迪亞在警方發布的採訪影片中說，「我醒來時周遭都是槍聲，太可怕了。」

據了解，逃難過程中，莉迪亞與兒子媳婦們走散，其中一個兒媳婦甚至受了傷。

莉迪亞說，她走了一整天，身上沒有飲水也沒有糧食，且摔倒了好幾次，全靠意志力繼續前進，最終才到達烏克蘭防線。

她表示：「我從戰爭中（第二次世界大戰）倖存下來，也會活過這次的戰爭。我什麼都沒了，我離開了我的烏克蘭。」

莉迪亞還說，俄國入侵她的國家，和當年的二次世界大戰完全不同，「我親眼目睹了那場戰爭，但這次不同，房屋都被燒毀了，樹木也被連根拔起。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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