歐盟高官示警：跡象顯示中國供俄製作武器材料

歐洲聯盟（EU）一名高官今天表示，歐盟看到有跡象顯示中國正在供應可讓俄羅斯用於製造武器的零組件，擔心若西方阻止俄國入侵烏克蘭的決心削弱，中國可能會擴大交付零組件。

路透社報導，歐盟執委會負責貿易政策的副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表示，他此行訪問華府將會見美國國會議員，以強調批准等候已久的美國軍援烏克蘭的重要性。

美國官員上週針對中國正在提供給俄羅斯的零件材料向媒體簡報，包括無人機和飛彈技術、衛星影像和工具機，這些材料雖然稱不上是可致人於死的援助，卻有助俄羅斯建立其軍事力量，讓打了兩年的俄烏戰爭得以延續下去。

杜姆布羅夫斯基斯在美國智庫研究機構「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）一場活動上表示，歐盟正在與美國合作打擊對俄羅斯制裁的規避行為，但並未說明細節。

他指出，歐盟對於中國有關烏克蘭方面的種種行動感到擔憂，特別是近來有跡象顯示中國正在向俄羅斯運送零組件。

他說：「我們看到中國正在觀望，看要如何利用目前情勢從中得利，然而遺憾的是，近來，我們看見中國確實在提供零組件、各種設備給俄羅斯的跡象。」

他說，這些設備涉及軍民兩用的物品雖然並非實際的武器，但這樣的行為凸顯了鞏固西方支持烏克蘭的決心有多麼重要。

他表示，如果西方「不展現阻止俄羅斯侵略、對俄羅斯祭出制裁、提供所有必要支持給烏克蘭的必要決心…會非常危險，會有非常負面的後果」。

美國國務卿發言人本週表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）接下來訪問中國時預料將提出類似顧慮。