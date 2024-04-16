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為何西方軍機幫助以色列卻不幫烏克蘭？英外相：恐導致「危險的升級」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭反無人機機動防空單位一名軍人3月28日在切爾尼戈夫州陣地用白朗寧機槍開火。路透
烏克蘭反無人機機動防空單位一名軍人3月28日在切爾尼戈夫州陣地用白朗寧機槍開火。路透

美英等國14日出動戰機，協助以色列攔截伊朗發射的飛彈和無人機，但英國外交大臣卡麥隆15日表示，若部署西方國家戰機保護烏克蘭免受飛彈襲擊，會導致「危險的升級」。

基輔獨立報報導，伊朗14日對以色列進行大規模的空中襲擊，發射大量無人機、巡弋飛彈與彈道飛彈，但以國跟盟邦擊落了絕大多數伊朗無人機與飛彈。英國首相蘇納克也證實，英軍在伊拉克跟敘利亞領空擊落了「多架無人機」。

卡麥隆在倫敦廣播公司（LBC）的現場節目表示，英軍不能以相同的方式保衛烏克蘭領空，因為需要避免「北約部隊直接跟俄軍交戰」。

卡麥隆說，烏克蘭應該「在資金方面，在外交方面，最重要的是在武器方面」獲得支援，「給他們武器自衛，訓練他們的部隊，這些事情絕對是正確的作法」，但「實際上讓北約軍力直接與俄軍衝突，我覺得這會是危險的升級」。

主持人質問，西方國家為何無法在擊落無人機上給烏克蘭更直接的幫助，「我們為以色列這麼做了，為什麼烏克蘭不行」，卡麥隆說，這是「有趣的問題」，接著表示，「烏克蘭現在需要的，不是西方飛機在他們的領空，他們迫切想要而且我們需要給他們的，是更多的防空系統」。

卡麥隆表示，出動戰機「未必是擊落飛彈與無人機的最佳方式，防空系統更有效」，並指烏克蘭要求提供更多愛國者系統。

烏克蘭總統澤倫斯基6日表示，烏克蘭需要25套愛國者系統，以保護整個國家免受俄羅斯攻擊。

以色列 伊朗 俄烏戰爭 俄羅斯 北約 烏克蘭

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