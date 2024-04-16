看美國與盟邦保護以色列 烏克蘭人自覺淒涼：當晚認清我們只是累贅

以色列於伊朗13日報復攻擊時，宣稱在美國和區域內有軍事能力的夥伴幫助下擊落99%的來襲無人機與飛彈，看在獨力承受俄羅斯空襲的烏克蘭人眼裡格外不是滋味。

華盛頓郵報指出，烏克蘭兩年多來屢遭俄國飛彈和無人機空襲，俄軍常用的「見證者」（Shahed）自殺無人機也正是伊朗這次攻擊以色列時所用。從3月底到4月以來，烏克蘭發電廠頻頻被炸，損失不輕。

反觀13日伊朗從本土及透過伊拉克、敘利亞、葉門的代理人朝以色列發射飛彈與無人機時，區域內已做好準備的美軍戰機、愛國者防空飛彈和驅逐艦都及時攔截，英、法和約旦也都伸出援手與以色列的鐵穹（Iron Dome）防空系統並肩，擊落300枚來襲目標中的99%，避免重大損失。

盟國反應的落差如此之大讓烏克蘭看在眼裡。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於14日晚間的演說表示，光上週俄國就向烏克蘭發射近130架「見證者」無人機、80枚飛彈和700枚滑翔炸彈，烏克蘭只能靠自己的軍隊和日漸耗盡的彈藥苦撐。

澤倫斯基說：「全世界都看到，以色列在防禦時並不孤單，空中威脅還有盟友幫忙消除。話說回來，當烏克蘭盼盟友不應對俄國飛彈和無人機視而不見時，也代表需要你們有所作為，而且是大膽行動。」

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）也向西方喊話：「即使你們不能像幫以色列那樣幫我們，但只要給我們所需的東西，我們自己可以完成剩下的工作。」

烏克蘭國內一些人講得更直白。名流小說家扎布日科（Oksana Zabuzhko）在臉書上說，西方對以色列遇到的對手「不會像狗一般謙卑地趴在地上」，以色列甚至還有像約旦這種挺身相助的阿拉伯鄰國。

扎布日科寫道：「我們則完全沒有這種（境遇）。」在2022年2月底俄國揮師時，烏克蘭鄰國的白俄羅斯甚至借道供俄軍入侵。

還有人說以色列有多國共同幫忙防禦，凸顯烏克蘭何其孤獨。烏克蘭國會議員剛察倫科（Oleksiy Goncharenko）在社媒Telegram寫道：「烏克蘭應從這裡得出結論－我們只能靠自己。」

策略分析師兼作家奧倫臣科（Stas Olenchenko）更沮喪，在社媒X上寫道：「當晚烏克蘭人清楚意識到自己在美國眼裡的真正意義：我們不是盟友，從來都不是。我們只是累贅、是他們眼裡地緣政治的出格者，是個不會自己收拾爛攤的麻煩者。無論如何我們都會抵抗到底，但終究讓人心痛。」

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）今天告訴媒體，總統拜登已表明「美國不會在烏克蘭扮演戰鬥角色」。

柯比說：「（兩者之間）是全然不同的衝突、不同的空域，乃至不同的威脅景況。」