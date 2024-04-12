美提議為烏克蘭舉債數百億歐元 G7下周討論以俄資產獲利做抵押
英國金融時報報導，美國提議，拿遭西方國家凍結的俄羅斯國有資產未來產生的利潤當抵押，為烏克蘭舉債數百億歐元。
俄烏戰爭爆發以來，G7集團對於如何處理上述價值2,600億歐元的俄羅斯資產一直無法達成共識，美國想全部沒收交給烏克蘭，但歐盟國家擔心這可能違反國際法並破壞金融市場的穩定，傾向於只將這些資產產生的利潤交給基輔。
美國副國安顧問Daleep Singh周三造訪基輔表示，正探索可能途徑。美國的提議涉及透過債券或貸款，「提前支付」俄羅斯被凍結資產未來利息流的現值，「從概念上講，可以轉移10年或30年的利潤，而不僅僅是年度利潤。現值加起來會是非常大的數字」。
但有歐盟官員質疑以10年獲利當抵押品來發行債券的想法。他問，萬一過兩年俄烏達成和平協議，這些資產要解凍交還給俄羅斯時怎麼辦。
G7財長下周將在華府舉行的世界銀行和國際貨幣基金（IMF）春季會議期間討論這項提議，Singh指出，目標是在6月G7峰會上做成決定。
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