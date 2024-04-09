華郵：川普想迫烏割地 結束戰火

華盛頓郵報七日引述知情人士報導，美國前總統川普私下指稱，他能使鏖戰兩年多的俄烏戰爭畫下句點，辦法是施壓基輔放棄其現由莫斯科掌握的烏克蘭部分領土。但有外交政策專家對此直言，如此構想將獎勵俄羅斯總統普亭，並姑息憑藉武力，違反國際間承認的國與國邊界行徑。

據曾和川普及其幕僚討論前述計畫的人士說，川普的提案包括促使基輔割讓克里米亞半島和烏東頓巴斯邊境地區給莫斯科。該報導說，此一過去未曾披露的做法，將與美國總統拜登的政策背道而馳，拜登已強調制止俄國侵烏與軍援烏克蘭。

幾乎篤定將是十一月美國總統大選共和黨籍候選人的川普已屢屢聲稱，若他當選，不到廿四小時就能談妥俄烏和平協議，甚至不用等到他明年一月「就任」。但他至今一再拒絕公開詳述自己將如何快速解決戰爭的高見。

幾家挺川的外交政策智庫，迄今著重化解中國大陸對美國利益的威脅，並尋求翻轉俄國在軍事、工業及經濟上愈來愈仰賴中國的現況，並支持限縮北約組織擴大。

一位曾直接與川普討論此事的人士提到，川普私下說，他覺得俄烏都想「保留面子」、想找出一個解決之道。川普亦認為，烏克蘭部分地區的居民，可以接受成為俄國一部分。

惟該報導稱，若接受俄國掌控烏克蘭部分領土的現實，那在這場自二戰以來歐洲最大規模的陸戰過後，由普亭獨裁統治下的俄國將擴大版圖。華府智庫史汀生中心研究員艾許福特表示，拿領土交換停火，卻沒保證俄國將不會重整軍備以及又再入侵，將使烏克蘭陷入更糟處境。