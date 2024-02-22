俄射北韓飛彈襲烏 零件含台製

ＣＮＮ引述一份最新報告指出，俄羅斯軍方上月向烏克蘭發射的一枚北韓彈道飛彈，含有數百個美國、歐洲和台灣製零組件。

總部位在英國的組織衝突軍備研究（ＣＡＲ）直接檢查一月從烏克蘭哈爾科夫回收的北韓彈道飛彈殘骸中，發現其中百分之七十五的零組件是由在北韓境內註冊公司設計和銷售，另外百分之十六零組件與在歐洲註冊的公司有關，剩下百分之九與在亞洲註冊的公司有關。

報導指出，這些零組件主要包括飛彈的導航系統，可追溯至總部位在美國、中國、德國、日本、荷蘭、新加坡、瑞士和台灣的公司。

ＣＡＲ最新報告未直接點名生產這些零組件的公司，因為沒有證據表明這些公司故意將這些零件運往北韓，反倒可能是廠商把貨品賣給各個國際批發商後，零件便被移轉到全球供應鏈某處，輾轉流入北韓。ＣＡＲ調查人員表示，他們傾向與這些廠商合作來解決問題。

美國白宮一月初時曾表示，俄羅斯用北韓提供的彈道飛彈和飛彈發射器攻打烏克蘭。

研究還表明，北韓能夠生產飛彈並將其迅速運往俄羅斯。研究人員檢查的零組件是在二○二一年至二○二三年間製造。因此該飛彈「不可能在二○二三年三月之前組裝」，並於一月被俄羅斯用於烏克蘭。