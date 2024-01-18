烏克蘭專家：俄羅斯導彈零部件來自全球各地

在基輔一家科學研究所，鑑定專家們正在仔細檢查導彈殘骸，確認俄羅斯在受到前所未有制裁的情況下是否仍在使用裝有進口部件的武器襲擊烏克蘭。

該研究所的院子裡擺放著數十枚導彈、炮彈和無人機，上面覆蓋著一層薄雪。

在金屬牆壁的小屋裡，專家們使用顯微鏡、螺絲刀和電腦對俄羅斯近期襲擊烏克蘭留下的殘骸進行了檢查。

盡管俄羅斯的技術進口遭到嚴厲制裁，但這些研究人員（主要是前軍事工程師）還是從中找到來自全球各地的零部件。

法新社記者看到了刻有「愛爾蘭制造」字樣的俄羅斯無人機化油器，以及來自俄羅斯卡托格拉夫偵察無人機的日本相機鏡頭。

一位化名奧列克西（Oleksiy）的鑑定專家說，俄羅斯有時會清除微型芯片等部件上的外國標識，但他認為這些偷雞摸狗的做法毫無意義。他說：「基本上，這並不重要」。

「你如何隱藏它？如果有成千上萬個這樣的微型芯片，他們擦掉了其中幾個上面的標識，又能有什麼區別呢？」

俄羅斯的導彈需要進口微電子和其他高科技部件，因為其國內沒有足夠的高質量產品。

烏克蘭一個名為「戰爭與制裁」的政府網站擁有一個數據庫，其中記錄了在俄羅斯武器裝備中發現的來自30多個國家的零部件。

朝鮮是否向俄羅斯供應導彈？

奧列克西說，需要持續施壓來阻止俄羅斯獲得民用微電子產品。

他說，參與俄羅斯此類交易的國家包括中國、哈薩克斯坦和土耳其。

基輔經濟學院（KSE）和葉爾馬克‧麥克福爾（Yermak-Mc Faul）俄羅斯制裁專家小組本月發布的一份報告再次表達了烏克蘭的擔憂，即「俄羅斯能夠繼續進口大量軍事生產所需的物資」。

美國於本月初宣布，俄羅斯的親密盟友朝鮮向莫斯科提供了導彈，莫斯科向烏克蘭發射了這些導彈。基輔尚未對此予以證實。

該小組表示，基輔科學研究所尚在等待發現疑似朝鮮導彈的碎片。

奧列克西說：「要進行調查，你需要樣品、文件和技術文獻」。

他指出，朝鮮可以很容易地通過兩國共同的陸地邊界向俄羅斯供應導彈。

俄羅斯導彈的精確度下降了

基輔這家科學研究所負責人、68歲的前高級軍事工兵庫爾奇茨基（Andriy Kulchitskyi）說，在俄羅斯最近對烏克蘭城市的導彈襲擊中，打擊的精確度似乎有所下降。

他舉例說，1月2日基輔遭到猛烈轟炸，一枚被擊落的導彈落在中央火車站附近的一棟公寓樓旁，造成4人死亡。

他說：「我們從他們使用所謂的高精度武器中看到的是精確度下降了」。

「這不一定與缺少部件有關。他們有生產元件」。他談到俄羅斯的武器生產時說，「但是，如果他們規定的精確度是7至10米，而實際的打擊距離是50至100米，這就意味著俄羅斯的工業生產存在問題，導彈質量不好」。

英國首相蘇納克最近參觀了基輔庫德裡亞索瓦街遭到嚴重損害的公寓樓，導彈在那裡的院子裡炸出了一個大坑。

庫爾奇茨基說，該研究所的專家們還准備對一枚俄羅斯Kh-32巡航導彈進行檢查。這枚導彈於1月初落在與俄羅斯接壤的蘇梅州北部的一片田地裡。

他說：「這枚導彈從天下掉下來就解體了，沒來得及執行任何作戰任務」。

根據調查人員的要求，科學研究所的專家將會撰寫調查報告，並將提交給法院。

在涉及平民傷亡的案件中，他們的報告也將提交給調查戰爭罪的國際法庭。

（法新社）

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