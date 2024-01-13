英相蘇納克訪基輔 簽千億對烏軍援

英國首相蘇納克十二日上午抵基輔，將與烏克蘭總統澤倫斯基簽署里程碑性質的雙邊安全合作協議。蘇納克已宣布英國對烏軍援將在下個會計年度（財年）增至廿五億英鎊（約台幣一○一六億元）。這是自二○二二年二月俄烏開戰以來，倫敦宣布的最大一筆軍援基輔預算。他並強調，烏克蘭安全、英國就安全。

英國首相府對此表示，該協議是英烏培養堅定不移百年夥伴關係的第一步。據該協議，英國承諾在烏克蘭「又再」遭俄羅斯攻擊時，立即諮詢基輔並提供迅速而且持續的國防援助。英國下個財年自四月起。其自二○二三至二四財年編列的軍援烏克蘭預算已達廿三億英鎊（約台幣九三四億元），而自烏戰爆發以來，英國各項對烏援助共達約一二○億英鎊（約台幣四八七六億元）。

在美歐國內已紛紛呈現「（援助）烏克蘭疲乏」，以及援烏預算在國會受阻下，英國此次擴大援烏規模，可能有助其他西方國家跟進。蘇納克強調，烏克蘭近兩年來為自由民主的原則價值而戰，英國對烏支持「絕不動搖」，不管在最黑暗或未來的光明時刻，皆與烏克蘭站在一起。

在俄烏開戰後，英國已供應包括「暴風之影」巡弋飛彈等長程攻擊性武器，並推動成立跨國戰鬥機援烏聯盟、助基輔盡快取得Ｆ-１６等北約組織（ＮＡＴＯ）國家戰機，還有建構相關能力。

首相府說，這波廿五億英鎊軍援至少兩億將用於盡快大批採購和生產軍用無人機，包括空中監偵與長程打擊無人機及水下無人機。這可望成為規模空前的外國無人機援烏案例，目前規畫提供的數量為數千架，大多將在英國製造，為加快與提高產能，英國國防部並將與國際夥伴合作。英國另計畫追加提供長程飛彈、防空系統及砲彈，並協助加強烏克蘭海上安全。

英國、挪威和烏克蘭組建的「海事能力聯盟」去年十二月啟動後，已有約十國加入。而自俄國侵烏以來，海軍實力孱弱的烏克蘭竟已摧毀俄國黑海艦隊兩成戰力。該協議亦將使英國今後對烏的安全援助「正式化」，包括共享情資，強化資安、軍事及醫療訓練和軍工業合作。蘇納克此行還將宣布加碼提供一八○○萬英鎊（約台幣七點三億元）人道援助，包括用於強化烏克蘭基礎設施。