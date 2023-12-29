日媒：普亭向習宣稱 俄烏戰至少5年

日經亞洲報導，俄羅斯總統普亭今年三月在莫斯科告訴到訪的中國大陸國家主席習近平，俄羅斯將在烏克蘭戰鬥至少五年。此訊息對中國的戰略和與俄羅斯的關係有重大影響。

報導指出，在普亭對習近平說出這番話後，中國顯然開始調整其戰略，包括五月向歐洲派遣和平特使。

中方顯然認為，若烏克蘭戰爭再拖五年，將讓中國面臨來自西方更大的壓力，打擊中國本已陷入困境的經濟，因此向歐洲派遣和平使團的理由之一即是需要兩面下注，但此舉可能激怒俄羅斯。

而為了拉攏中國不轉變立場，普亭主動透露情報。俄羅斯副外交部長魯登科六月廿五日親自赴北京，向習近平告發秦剛和火箭軍高階將領遭西方滲透，導致秦剛被整肅拔官。

紐約時報日前報導，至少從九月起，普亭一直透過中間人表示願意在烏克蘭停火，條件是保留目前占領的領土，但也可能只是想在明年三月俄國總統大選前營造正走向停火甚至和平的假象，以有利選情。

日經報導指，如果俄烏戰爭持續更久，可能會影響習近平連任中國國家主席和中共總書記的計畫，以及他統一台灣的目標。