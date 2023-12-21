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美增援預算卡關 澤倫斯基：美國不會背叛烏克蘭

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導
烏克蘭總統澤倫斯基。 美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。 美聯社

白宮期望美國國會在休會前通過援助烏克蘭的追加預算確定落空。民主黨參議院領袖舒默十九日表示，協商代表會加緊努力，目標在明年初國會復會後順利通過；烏克蘭總統澤倫斯基十九日在基輔喊話，表示他相信美國不會背叛烏克蘭。

美聯社報導，這項拖延除了影響烏克蘭和美國的移民政策，國會議員明年初還要敲定更廣泛的預算協議，以避免部分政府機構關門。

參議院撥款委員會主席莫瑞表示，明年返回國會山莊後，留給議員們的時間不多了，他呼籲共和黨同僚認真以對；撥款委員會首席議員柯林斯表示，一月不會是太愉快的月分。

拜登政府十月提出一○六○億美元的援外預算追加案，其中規畫提供烏克蘭六一四億、以色列一四三億、人道援助九一點五億、投入台灣和太平洋地區七十四億，以及一三六億的邊境資金。

共和黨人要求拜登政府收緊邊境和移民政策，兩黨議員上周末加班協商，盼在移民政策先尋求共識，換取共和黨對援烏預算的支持；但雙方始終沒談妥，舒默不得不宣告破局。

舒默說，要和共和黨議員達成共識，需要更多時間，這是困難的議題，民主黨希望在明年初復會後就能立刻完成一些目標。

澤倫斯基上周親自造訪華府，赴國會和白宮說明烏克蘭的實際戰況和需求。

澤倫斯基十九日在基輔舉行一場記者會，他說，烏克蘭雖面臨彈藥短缺和外援問題，烏軍並沒有敗下陣來，「我確信美國不會背叛我們，我們在美國達成的協議也會被充分落實」。

除了美國援烏預算卡關，歐盟也因為匈牙利反對，延後批准對烏克蘭的五百億歐元援助計畫。

澤倫斯基說，財政援助是烏克蘭抵禦俄羅斯的關鍵要素，美國知道烏克蘭正在等待這筆援助，美國了解援助的具體用途以及對戰爭的影響；他表示，預計歐盟很快會批准援助。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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