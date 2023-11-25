俄烏戰爭挺基輔！俄羅斯前總理流亡海外 被列「外國代理人」
卡西亞諾夫，這位俄羅斯前總理和現在的流亡反對派人士，被莫斯科當局列為「外國代理人」。卡西亞諾夫在烏克蘭戰爭中站在基輔政府一邊，被俄羅斯司法部列入了相應名單。
該部門指責卡西亞諾夫「反對在烏克蘭的軍事特別行動」。他還是「俄羅斯反戰委員會」的成員，該委員會的活動旨在「破壞俄羅斯的外交和內政」。這個委員會去年由俄羅斯反對派成立。其創始人之一是現居海外的前寡頭米霍多爾科夫斯基（Michail Chodorkowski）。
卡西亞諾夫在2000至2004年間擔任普亭政府的總理。被解職後，他加入了反對派，並成為克里姆林宮的著名批評者。2008年，他想參加總統選舉，但因為支持者的簽名被指控偽造而未被允許。
2022年，卡西亞諾夫流亡海外。他公開解釋此舉是由於俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭。但並未公開其居住地。
被列為「外國代理人」將對個人或機構帶來嚴格的要求。他們必須公開其資金來源，並有責任標記其出版物。這也適用於在網路的發文。受影響的非政府組織指責稱，這一身份使得俄羅斯人轉而遠離他們，因為害怕被指控與「外國代理人」合作。
(德新社、法新社)
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