快訊

金馬60／陳慕義《老狐狸》奪最佳男配角！得獎名單不斷更新

開始棄保？媒體人揭史無前例怪象「柯文哲淪家裡蹲型總統候選人」

俄烏戰爭挺基輔！俄羅斯前總理流亡海外 被列「外國代理人」

德國之聲／ 德國之聲
反對派卡西亞諾夫。（美聯社）
反對派卡西亞諾夫。（美聯社）

卡西亞諾夫，這位俄羅斯前總理和現在的流亡反對派人士，被莫斯科當局列為「外國代理人」。卡西亞諾夫在烏克蘭戰爭中站在基輔政府一邊，被俄羅斯司法部列入了相應名單。

該部門指責卡西亞諾夫「反對在烏克蘭的軍事特別行動」。他還是「俄羅斯反戰委員會」的成員，該委員會的活動旨在「破壞俄羅斯的外交和內政」。這個委員會去年由俄羅斯反對派成立。其創始人之一是現居海外的前寡頭米霍多爾科夫斯基（Michail Chodorkowski）。

卡西亞諾夫在2000至2004年間擔任普亭政府的總理。被解職後，他加入了反對派，並成為克里姆林宮的著名批評者。2008年，他想參加總統選舉，但因為支持者的簽名被指控偽造而未被允許。

2022年，卡西亞諾夫流亡海外。他公開解釋此舉是由於俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭。但並未公開其居住地。

被列為「外國代理人」將對個人或機構帶來嚴格的要求。他們必須公開其資金來源，並有責任標記其出版物。這也適用於在網路的發文。受影響的非政府組織指責稱，這一身份使得俄羅斯人轉而遠離他們，因為害怕被指控與「外國代理人」合作​​。

(德新社、法新社)

©2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 基輔 莫斯科

相關新聞

開戰以來最大規模無人機攻擊 基輔逾200棟建物停電、5人傷

烏克蘭首都基輔今天凌晨遭俄羅斯大規模無人機襲擊，烏克蘭空軍稱這是去年2月開戰以來基輔遭受的最大一波無人機攻擊，空軍已擊落...

俄烏戰爭挺基輔！俄羅斯前總理流亡海外 被列「外國代理人」

卡西亞諾夫，這位俄羅斯前總理和現在的流亡反對派人士，被莫斯科當局列為「外國代理人」。卡西亞諾夫在烏克蘭戰爭中站在基輔政府一邊，被俄羅斯司法部列入了相應名單...

烏克蘭截獲通訊：俄中企業密謀建克里米亞海底隧道

美媒報導，根據烏克蘭安全部門截獲的通訊，俄羅斯企業與中國國企的高管舉行祕密會談，計畫修建一條連接俄羅斯本土與克里米亞的海...

澤倫斯基：盼獲3國際勝利 爭美歐援助及談判入歐盟

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，烏克蘭需要在海外取得3項關鍵的「勝利」，包括爭取美...

克赤大橋兩度遭烏克蘭襲擊 傳俄中企業高管密會討論修建海底隧道

華盛頓郵報24日獨家報導，根據烏克蘭安全部門截獲的通訊，俄羅斯企業與中國大陸國企的高管舉行了秘密會談，計畫修建一條連接俄...

風向變了！ 2大原因讓烏克蘭湧「停火談判」呼聲

烏克蘭6月初的大反攻收效甚微，戰事漫長生起的疲乏及烏克蘭政軍高層傳出政爭，內外因素結合讓當下基輔出現微妙氛圍──對最終戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。