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我國防部副部長：盼促進台美軍事合作

馬斯克發哏圖嘲諷澤倫斯基 烏克蘭當局痛批

中央社／ 基輔2日綜合外電報導

億萬富翁馬斯克在社群媒體發布哏圖，嘲諷烏克蘭總統澤倫斯基一再呼籲西方國家提供軍事和財務援助以抵禦俄羅斯軍隊的侵略，烏克蘭當局今天則痛批馬斯克這番舉動。

馬斯克（Elon Musk）為烏克蘭提供對烏國軍隊至關重要的「星鏈」（Starlink）衛星服務，但他對於俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的相關言論卻屢遭各界批評。

馬斯克今天稍早於社群媒體平台X發布澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的迷因哏圖，圖片內文寫道：「5分鐘過去了，你還沒有要求10億美元的援助。」

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（MykhayloPodolyak）則在X平台發文回覆：「今天對於烏克蘭的任何沉默或諷刺，都是對俄國宣傳辯解自身大規模暴力和破壞行徑的直接鼓勵。」

烏克蘭國會議長斯特凡楚克（Ruslan Stefanchuk）也痛批馬斯克，並嘲諷他的太空探索科技公司（SpaceX）今年4月發射火箭卻在空中爆炸一事。

除了發哏圖諷刺澤倫斯基，馬斯克先前曾提議烏克蘭應放棄被俄國侵占的領土以換取和平，此番言論同樣激怒基輔當局。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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