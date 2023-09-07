美國將沒收的俄資產給烏克蘭 克里姆林宮斥「非法」

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在9月7日表示，美國計劃向烏克蘭提供從制裁對象、俄羅斯商人手中扣押的資金是「非法的」，任何此類行動都將受到質疑。

美國國務卿布林肯周三（9月6日）在訪問基輔時說，華盛頓正在向烏克蘭轉交540萬美元，這是「從受制裁的俄羅斯寡頭手中扣押的資產，這些資產現在將用於支持烏克蘭退伍軍人。」

克里姆林宮發言人佩斯科夫周四對記者說，這令人難以置信，「違背了國際法和這些國家的法律。只要一有機會，我們就會捍衛自己的權利。」

佩斯科夫還表示，一些俄羅斯企業家已經在一些歐洲國家獲得了法院裁決，認定這種轉讓是非法的，並稱「不會放過任何一個」類似案例。

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拜登政府於5月批准了第一筆相關操作

據半島電視台等媒體5月報道，拜登政府在今年5月批准了第一筆向烏克蘭轉移被扣押的俄資產。美國司法部長加蘭（Merrick Garland）當時在一份聲明中稱，俄羅斯寡頭馬洛費耶夫（Konstantin Malofeyev）被扣押的資產將用於烏克蘭重建。

加蘭那時就表示，這是美國首次將沒收的俄羅斯資金用於烏克蘭重建，但是「這不會是最後一次。」

美國司法部在去年指控馬洛費耶夫違反了對俄制裁。檢方表示，馬洛費耶夫為在克裡米亞推動分裂主義的俄羅斯人提供了資助。美國司法部稱，從馬洛費耶夫一個美國金融機構的賬戶中扣押了數百萬美元。

在去年，美國總統拜登曾呼籲國會，為向烏克蘭轉移被扣押的俄羅斯寡頭資產提供便利。2022年12月，美國國會通過了一項法律，允許司法部扣押的某些資產通過美國國務院轉移到烏克蘭。今年4月，美國司法部要求國會擴大可轉移至烏克蘭的資產範圍，尤其是對違反出口管制而被扣押的資金。

半島電視台5月的報道指出，被華盛頓扣押的資產中也包括多艘超級游艇，其中包括知名俄羅斯寡頭、政客蘇萊曼·克裡莫夫（Suleiman Kerimov）的一艘停靠在斐濟、長達106米的游艇，其價值超過3億美元。

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