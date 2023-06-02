瑞士拒絕其他國家援烏瑞士軍火 恪守中立引爭議

根據瑞士現行的永久中立法案，瑞士生產的軍火不得被運往正在發生武裝衝突的地區；只有在聯合國安理會決議譴責俄羅斯入侵烏克蘭的情況下，瑞士政府才被允許利用例外條款允許第三國向烏克蘭戰區輸送瑞士製造的軍火物資。不過，鑑於俄羅斯擁有安理會否決權，這種情況幾乎不可能發生。

瑞士國民議院此次投票，只有75票支持修訂中立法的新法案，98票反對該法案允許第三國向烏克蘭轉讓瑞士軍火。

多年前，德國曾經從瑞士採購過一批裝甲車以及坦克使用的彈藥。但是，德國在向烏克蘭提供裝甲車以及坦克時，卻受限於瑞士中立法案，不被允許一同供應瑞士產的彈藥。丹麥、西班牙等國向瑞士提交的相似申請，也被以同樣理由駁回。

瑞士社會各界圍繞中立法案的爭議也依然在持續。支持修訂中立法案的人認為，必須要加大對烏克蘭的支持力度，從而為歐洲的安全做出更大的貢獻。反對者則認為，此舉會損害瑞士在國際上的中立地位，還會導致該國過度親近北約。

同時，瑞士還受到越來越大的國際壓力。北約以及歐盟各國政府正在施壓，認為不支持烏克蘭就是事實上縱容侵略者，試圖讓瑞士軟化中立法案。不少西方國家還指責恪守中立的瑞士客觀上成為了俄羅斯寡頭的避風港，這也讓瑞士擔心自身的國際形象。

瑞士國民議院此次否決的法案，並不會平息是否允許向烏克蘭運送軍火的爭議。在另一起案例中，德國「豹2」主戰坦克的製造商萊茵金屬集團正在尋求回購瑞士封存的25輛該型坦克。德國經濟部、國防部雖然表示，這批坦克雖然不會被轉運往烏克蘭，卻是用於填補本國坦克援烏後留下的空缺。瑞士政府不久前已經表示，這種做法並非是將瑞士製造的軍火運往烏克蘭，因此不損害中立法案。

不過，這一「間接援助烏克蘭」的做法同樣面臨著不小的阻礙：議會首先需要批准這批封存的坦克退出現役，然後政府才能啟動出售程序。按照計劃，瑞士國民議院將在六月中旬開始討論此案，聯邦院（上院）則將在秋天討論此案。已經有部分上院議員表示了反對意見：間接援助也會損害瑞士中立地位，且鑑於當前國際安全形勢，瑞士很可能自己也需要這批封存的坦克。

(德新社、南德意志報等)

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