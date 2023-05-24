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歐美擬循「以色列模式」援烏

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
烏克蘭總統府廿三日發布總統澤倫斯基（右二）視察頓內次克前線的照片。（法新社）
烏克蘭總統府廿三日發布總統澤倫斯基（右二）視察頓內次克前線的照片。（法新社）

隨著烏克蘭進入對俄戰爭的關鍵階段，美國與北約領導人正圍繞著加強烏方防衛與尋求保障今後主權的願景凝聚共識，美國總統拜登在內的西方領導人將比照以色列現在擁有的模式。

過去幾個月間，鏖戰烏東城市巴赫姆特成了戰事的焦點，但大致被毀掉的城區落到俄羅斯瓦格納傭兵集團的手中之後，更廣泛的挑戰正轉趨明朗：如何把烏克蘭轉變成對抗俄羅斯侵略的堡壘。

烏克蘭頭號支持者波蘭總統杜達接受華爾街日報訪問時表示，以色列式的烏克蘭安全協議將優先考慮武器轉移與先進技術，「相關討論正進行中」，但沒有詳細說明哪些武器或技術可能根據該協議轉移給烏克蘭。熟悉磋商的西方官員指出，這項安全協議將連結到烏克蘭邁向未來加入北約的進程，但實際上不會讓北約直接槓上俄國。

因應基輔加入北約預期還要好幾年，有約束力的安全協議將是一種立刻幫助烏軍的方式。杜達表示，二月訪問波蘭的拜登討論了「以色列模式」的概念。作為北約七月立陶宛峰會計畫的一部分，此舉現正在西方盟友之間獲得認同。知情官員說，這個基於「基輔安全協議」（Kyiv Security Compact）草案的安全協議預期將在峰會後簽署。

以色列幾十年來一直享有對美的特殊關係。以國是華府在中東的最堅強夥伴，也是美方在二戰後對外援助的最大累計受領者，美國對以援助主要是以十年為期的協議，最近一次是華府承諾在二○一九至二○二八年間提供三百八十億美元（約新台幣近一點一七兆元）的軍援。

俄國總統普亭可能寄望延長戰事，削弱西方國家對烏克蘭的支持。如果西方國家能談妥對烏克蘭有類似美國對以色列的安排，普亭的如意算盤就行不通。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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