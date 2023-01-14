【專家之眼】寂寞俄羅斯 普亭一個人的武林：銛𢤱爲上

烏俄戰爭打了快一年，雖然不知道什麼時候結束，但是，強大的俄國卻是輸定了。

關於戰爭，老子是真正的戰神。老子說「兵者不祥之器，非君子之器，不得已而用之，銛𢤱爲上」，翻成白話就是：「戰爭會帶來不幸。除非萬不得已，否則，統治者不發動戰爭。一定要把戰爭看成凶險、不可預測，這才是對於戰爭最重要的認識。」顯然，普亭沒有讀《道德經》，完全沒有認識到戰爭的凶險以及不可預測性，才有今天俄軍的死傷慘重。

烏俄戰爭爆發於去年的2月24日，原本普亭的設想是速戰速決，而且拿下整個烏克蘭。沒想到，不但基輔沒拿下，連原本的一些佔領區都被烏軍奪回，俄軍則節節敗退。根據烏克蘭官方的說法，至今已經收復自開戰以來遭俄軍佔領的40%土地，俄羅斯的兵損超過10萬7千人。

由於戰事不利，普亭在2022年9月21日簽署「局部軍事動員令」，緊急徵召30萬預備役軍人。似乎這30萬還不夠，根據烏克蘭情報部門的消息，俄羅斯將再徵召50萬新兵。2023年1月5日，普亭以慶祝東正教的耶誕節為由，下令停火36小時，此舉還被美國總統拜登嘲笑「他正在尋求喘息空間」。

為什麼俄羅斯必輸？首要原因是輕敵。普亭向來不把別人看在眼裡（他常讓別國元首枯等，例如讓英國女王伊莉莎白二世等了14分鐘、讓美國總統川普等了1個小時），想以俄羅斯的強大，拿下小小烏克蘭哪裡需要花什麼功夫，光是嚇唬，就可以把烏克蘭人給嚇死，不是嗎？更別說會失敗，哪裡知道烏克蘭人抵死不從。

普亭的心態讓人想起發生於西元383年的淝水之戰。有一個成語叫「風聲鶴唳、草木皆兵」，這個故事的由來是前秦皇帝苻堅自恃百萬雄兵，自信能「投鞭斷流」，不聽群臣勸阻，南攻東晉，結果反被7萬東晉士兵打了得個落花流水。苻堅大敗，正因為他沒有「銛𢤱爲上」，看來，普亭就是另一個苻堅吧？

俄羅斯必敗的第二個主要原因：師出無名。因為師出無名，導致：1、逃兵潮。根據《德國之聲》的轉載，自從普亭頒布「部分動員令」之後，有數十萬俄羅斯人逃離家園。由於逃兵太多了，俄羅斯國防部在10月31日宣佈停止動員。此外，「如何打斷手臂」、「如何逃避徵兵」等關鍵詞成為Google的熱搜詞，可見，俄羅斯人是多麼的不願意上戰場。

2、無心殺「敵」：因為師出無名，俄軍不想殺人，當然也不想被殺，有些俄軍在烏克蘭還有親戚，就導致阿兵哥一點打仗的意願也沒有。可是，畢竟已經在戰場上了，無心打仗的結果就造成俄軍的傷亡更為慘重，繼而又要徵兵，因而形成了惡性循環。

3、導致美國英國基於國家利益更有理由援助烏克蘭。美國總統拜登曾說「俄羅斯是美國最大的威脅」，如今，大力援助烏克蘭更不在話下；在俄烏戰爭開打時，當時的英國首相強生立刻宣佈對俄羅斯實施最嚴厲的制裁，誓言「把俄羅斯從全球經濟中一塊一塊地、一天一天地、一週一週地擠出去」。看來俄烏戰爭被英美視為解除威脅的良機。

4、師出無名引發後院起火。俄羅斯把獨立國協(CIS)視為其勢力範圍，但在俄烏戰爭上，成員國卻反應冷淡。2022年6月，哈薩克總統當著普亭的面，不承認烏東兩地區的獨立；同年11月底，俄羅斯主導的集體安全條約組織舉行高峰會，亞美尼亞拒絕簽署聯合聲明，會議不歡而散。同年12月底，在CIS高峰會上，普亭向8位CIS元首各贈一枚金戒指示好，尷尬的是，除了白俄戴上之外，其餘7國都不肯戴，擺明了他們的立場。

另外，普亭親手毀了德俄友好。基於德國的國家利益考量，德俄關係向來不錯。然而，俄烏戰爭的爆發出現了變數。2022年3月8日，俄羅斯威脅不再供應歐洲天然氣，這時候，德俄友好出現裂痕。日耳曼人是這樣的一個民族- 不接受威脅。當俄羅斯以能源威脅德國就範的時候，德國就很不滿了。

沒想到，俄羅斯真的幹了，2022年6月14日大幅減少德國的天然氣供應。這時候，德俄友好基本上回不去了。當日耳曼人認定一個國家不可信賴的時候，這個事情就非常大條了。你敢威脅我，我就跟你斷個乾淨。原本，德國55%的天然氣、35%的石油進口來自俄羅斯，現在，不再從俄羅斯進口任何能源，即使普亭去年10月12日就宣稱「俄羅斯已準備好提供更多天然氣」。

遭到整個西方制裁的普亭不得不把眼光轉向東方，但是，在普亭心中，這些國家可靠嗎？能幫上忙嗎？願意出多少力？普亭不只內外孤立，連老天爺也不幫忙。原本普亭想以天然氣斷供要脅，迫使歐洲國家至少保持中立。沒想到，今年冬天成為歐洲數十年來的最暖冬天，導致天然氣需求大降，普亭手上的這張王牌頓時廢了，這大概是普亭始料未及的吧！至於整場戰爭的走向也是普亭始料未及的吧！老子說「銛𢤱爲上」，還會有錯嗎？