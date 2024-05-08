台裔小將卡仔災難性崩盤 是低潮還是被看破手腳？

2023國家聯盟最佳新秀、帶領響尾蛇隊殺進世界大賽的超新星卡洛爾（Corbin Carroll），由於母親台灣的血統被球迷戲稱為「卡仔」，菜鳥球季傑出的表現更成為棒協欲「致電」的對象_；遺憾的是，卡洛爾遭遇生涯至今最大低潮，截至美國時間5月4日，僅繳出打擊三圍 .192/ .292/ .242、1支全壘打與8次盜壘、wRC+僅61的成績單，遮住名字還以為是隊友湯瑪斯（Alek Thomas）的表現，棒次也從去年的第二棒調整至第八棒，如此巨幅的災難性崩盤，卡仔究竟怎麼了？

卡洛爾23年與24年成績對比：無論擊球初速、甜蜜點、扎實度都大幅退步，但本壘板紀律卻進步了，這究竟是福是禍？ 擷圖自大聯盟官方網站

擊球品質——持續下修

看了卡洛爾本季的平均擊球初速（Avg Exit Velocity: 84.6mph/h，聯盟最後6%），你很難將他差勁的表現歸給運氣，與上季的90.0英里/ 小時比起來，相差了超過5英里/ 小時；擊球內容也判若兩人，去年42.7%的拉打率今年降到35.7%，反倒是推打多了將近5%的漲幅，當中更有高達26.5%是屬於軟弱擊球；考慮到他將近43.9%的滾地球率，這樣的貧弱滾地球，卡仔的雙腿就算再快，也跑不贏大聯盟等級的內野守備。

作為擊球力道不突出的打者，卡洛爾需要製造更多的強拉打來提升長打能力，然而，開季以來他把更多的球往反方向推；就他本人的說法——是為了降低自己的被三振率，所以放慢自己的出棒時機。確實，卡仔今年平均擊球初速超過85英里/ 小時的區域，全部都發生在外角；但今天當投手投出內角速球，以他的擊球策略根本難以造成有效傷害。

卡洛爾在不同打擊區域的擊球初速/ wOBA表現，平均擊球初速超過85英里/ 小時的區域，全部都發生在外角，當投手投出內角速球，以他的進攻策略根本難以造成有效傷害。 擷圖自大聯盟官方網站

撇除心理因素，導致卡洛爾衰退的最大關鍵，就是他對於速球的掌握度，在本季85個以速球收尾的打席中，卡洛爾僅敲出12支安打、打擊率 .162、吞下14K，差勁的對戰成績間接使他成為聯盟投手最愛直球對決的打者，直球使用率高達61.8%。而放慢的出棒時機，也無法幫助他面對滑/ 曲球等變化系球種，儘管揮空率少了5%，但平均擊球仰角卻是-9，擊球初速又只有78.5英里/ 小時。說難聽點，他的上場，幾乎等於再簡單不過的滾地出局。

本壘板紀律進步——是福是禍？

儘管電影__《魔球》中提到上壘率的重要性，但在現代棒球面前，3%的保送漲幅提供的價值，還是遠遠比不過5英里的擊球初速銳減，而卡洛爾面臨的正是此難題，無論是揮空（Whiff%：21.5% —> 17.9%）、三振（K%：19.4% —> 16.4%）、保送率（BB%：8.8% —> 11.9%）等數據都相較去年有所進步，但這犧牲的卻是更珍貴的長打能力。

卡洛爾曾說放慢出棒時機是為了降低被三振率，卻也喪失了他更珍貴的長打能力。 美聯社

去年成績——好運加持？

以新人年 .285/ .362/ .506、OPS .868、25轟的成績，對比同年的進階數據表現，不難發現，相較預期打擊率（xBA .268）、預期長打率（xSLG .441）都「膨風」了不少——即便如此，最差也是平均以上、120 wRC+的等級，實在不至於像今天這樣。結論是，我們難以期待卡仔年年複製問鼎MVP的成績，但要繳出平均以上的表現絕對綽綽有餘；以球探報告高達70的擊球評分，以他控制出棒的能力，相信卡仔還是能在往後球季找回打擊手感。要做的事跟去年一樣——更早出棒、將球拉往右外野、減少無效的軟弱飛球，儘管可能會吞下更多三振，但就結果而言，這樣的轉換才能真正展現他的打擊實力。