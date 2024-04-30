有機會搶下年度MVP 唐西奇季後賽還沒完全發揮

NBA季後賽正打得如火如荼，今年不出意外約柯奇（Nikola Jokic）仍為MVP熱門人選。另外入圍者還有奧克拉荷馬雷霆隊的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），以及達拉斯獨行俠隊的唐西奇（Luka Doncic）也被提名，日前我已撰文討論過亞歷山大，這一篇我們看看唐西奇這季如何崛起。

唐西奇赴美征戰已經進入第六季，他的本事均獲得聯盟多位一級巨星認證，如今媒體認為，他的表現足以摘下第一座MVP獎座。六個球季中，平均每一季打66場。這段期間，唐西奇連續四季入選NBA第一陣容，本季可望將紀錄推至連五季。歷史上，聯盟只有27人曾連續入選第一陣容超過五次或以上；想想唐西奇現在才25歲就達成里程碑，這實在令人驚嘆。

本季，唐西奇累積出賽來到70場，兩度拿下月最佳球員，單場拿35分以上累計32場、40分以上13場、30分拿大三元16場、35分拿大三元11場，和40分拿大三元兩場均為聯盟之冠。平均每場貢獻33.9分全聯盟第一名、9.2個籃板為生涯新高，還有每場9.8次助攻，三項誇張的全能數據在NBA史從未出現。此外，唐西奇的投籃命中率為48.7％、三分球命中率38.2％，罰球命中率78.6％均為生涯新高。

如此搶眼的表現，卻難以讓唐西奇一口氣超車其他兩人？原因是丹佛金塊隊的約柯奇如日中天，摘下生涯第三座MVP水到渠成，這讓亞歷山大、唐西奇獲獎變得困難，即使各界均認可身手。不過，唐西奇這六年累積的成就，正一點一滴追上2006-07球季德國前輩諾維茨基（Dirk Nowitzki）的成就。另值得一提，今年三位入圍者均為國際球員，換句話說無論哪一人得獎，由國際球員奪MVP獎項亦將堂堂邁入連續第六年，上一次美國球員奪獎是2017-18年的哈登（James Harden）。

唐西奇(左)進入聯盟已經六年，每一年的成績都在進步，本季更一口氣搶下聯盟得分王寶座。 美聯社

唐西奇的數據每一年都是明星等級，本季呼聲高還有一因素是他防守端的進步，間接推動獨行俠隊進化到另一層次。首先，唐西奇以99次抄截（平均每場1.4次）領先全隊，他還有38次阻攻（平均每場0.5次），這些都是生涯新高，而唐西奇本季平均2.6次的擾偏（Deflection），在全聯盟排名第10位。回到今年2月，獨行俠隊的戰績為26勝23負，但進入4月戰績推至50勝32負且於西南區奪下第一名、季後賽西區第五種子，將唐西奇推上MVP候選人之一。

與唐西奇同隊的球星厄文（Kyrie Irving）説：「他（唐西奇）的數據說明一切，他在許多項目均排名榜首，當我因傷無法上場時，他一個人支撐整支球隊的攻守核心。身為他籃球場上的兄弟，我要給予最大的愛和支持，我希望看到唐西奇贏得MVP頭銜。如果今年不行，在不久的將來也一定要實現。」

這是唐西奇歷年在MVP票選中的最高排名，2019-20球季至2022-23球季他都在前十名，2019-20球季排到第四，這一回終於擠入前三。假設這次錯過例行賽MVP，他得透過季後賽討回顏面，終究他對手之一的亞歷山大將雷霆隊推上頭號種子，而約柯奇還是一樣具主宰力，在季後賽將洛杉磯湖人隊逼入絕境。

獨行俠在今年季後賽首輪就遇到強敵快艇，能否過關就看唐西奇的發揮程度了！ 影片來源：獨行俠 YouTube官方頻道

至於唐西奇，季後賽至今每場可砍下29分，但受膝蓋傷勢影響表現，4月28日與洛杉磯快艇隊之戰，雖繳出29分、籃板與助攻皆10個的成績，但24投10中、外線8投1中表現差強人意，且防守端未能發揮作用，對手多次從面前成功突破，尤其是哈登，系列賽至今命中率38.6% 、外線26.5%，目前雙方是2比2扳平。獨行俠隊總教練基德（Jason Kidd）為子弟兵緩頰：「我覺得唐西奇全力以赴，在他休息時，獨行俠被對手一口氣連拿15分，他真的很努力。」

厄文也替唐西奇解釋：「你要知道，我們現在討論一位平均每場大三元的球員，外界是否採過高的標準看待？快艇隊曾在兩季淘汰了獨行俠隊，要踏過這堵高牆不能光靠他一人的努力。」雖說唐西奇本季摘下聯盟得分王，也帶隊拿下西南區王座，但以季後賽的表現來看，年輕的唐西奇拼MVP還有進步空間，但絕對不能忽視其成就和未來的潛能。