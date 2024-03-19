與霍姆葛倫完美搭配 亞歷山大成MVP熱門人選

在NBA列強中，若談及奧克拉荷馬雷霆隊算強的話，記憶中可能得追溯到杜蘭特（Kevin Durant）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）以及哈登（James Harden）的「雷霆三少」時期。隨著一代新人換舊人，今後你得重新關注這支隊伍，因為新少主球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）正將該隊脫胎換骨，一步步重返強權。

想想你的陣中有一個最有價值球員等級的亞歷山大，還有一個足以角逐年度最佳新人的霍姆葛倫（Chet Holmgren），歷史告訴我們這支球隊的未來將飆升，這均有前例可循。還記得2001到02年球季的紐澤西籃網隊，當時擁有足以角逐MVP的「大三元製造機」基德（Jason Kidd），以及橫空出世的超級菜鳥傑佛森（Richard Jefferson），破天荒地籃網隊闖進NBA總冠軍決賽舞台，可惜輸給擁「OK連線」的洛杉磯湖人隊。在那之前，是1979到80年球季的湖人，陣容有MVP賈霸（Kareem Abdul Jabaar），和剛出道的魔術強森（Magic Johnson），結果一舉拿下了NBA總冠軍。如今，亞歷山大和霍姆葛倫成為MVP熱門搭年度新人的第九號組合，後面如何發展誰都不知道，也許雷霆隊史第一座總冠軍會在亞歷山大時代捧起。

亞歷山大的切入招式靈活多變，還能隨時換檔進行中距離出手、翻身跳投或是妙傳給隊友。 影片來源：NBA YouTube官方頻道

開季之初，各界看待雷霆隊仍屬一支重建有成的隊伍，僅能算穩步成長之中。只是，因腳傷休一整年的首輪新人霍姆葛倫爆發，等於為亞歷山大找來強力奧援，遂讓整支隊伍開始飆速，目前以47勝20敗、勝率7成01高居西區第一位。不單戰績開出長紅，亞歷山大的聲勢亦水漲船高，不單生涯首度入選全明星賽陣容，也成為年度MVP的候選人之一，聲勢僅次於兩屆MVP「小丑」約柯奇（Nikola Jokic），超越了達拉斯獨行俠隊的看板明星唐西奇（Luka Doncic）。TNT頻道球評、也是籃球名人堂成員的歐尼爾（Shaquille O'Neal）評價：「今年的MVP我會選擇SGA（亞歷山大），唐西奇是一位出色的球員，但SGA打球的方式正確，他能讓隊友參與其中。… 我現在投票選他。」

雷霆隊不止成績一路衝，兩位年輕球星也有機會拿下個人獎項。近日，拉斯維加斯賭盤已將亞歷山大、約柯奇二人列入MVP競爭者，亞歷山大的賠率高居聯盟第二。雷霆隊的後衛多特（Luguentz Dort）接受媒體訪問時，暢談明星隊友的成長之路：「我們是關係密切的朋友，亞歷山大跟在保羅（Chris Paul）和施羅德（Dennis Schroder）兩位資深老將身上，學到相關知識以及成為領導者，他的領悟能力，正反映在雷霆隊的聯盟排名。」

在菜鳥霍姆葛倫(右)健康歸隊後，雷霆本季破繭而出，一路打出勢如破竹的氣勢，有望以西區頭號種子闖入季後賽。 美聯社

亞歷山大懂得能收能放，並在關鍵時刻選擇接手比賽，本季個人累積48場比賽單場得分破30大關，超越前輩杜蘭特的47場紀錄，他也很懂得應對進退，受訪時說：凱文（杜蘭特）在他的生涯做很多了不起的事，能夠納入MVP的對話是一種祝福。」本季至今，他每場得分平均30.9分、罰球命中率87.5％均為生涯次高，得分命中率54.4％、三分外線命中率37.3％刷新生涯紀錄，最扯是64.6％的真實命中率（True Shooting Percentage）可以瞠目結舌形容，這數據遠超過例如，愛德華茲（Anthony Edwards）的57.8％、泰托姆（Jayson Tatum）的60.4％，以及柯瑞（Stephen Curry）的61.8％。雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）說：「球迷們對亞歷山大的得分穩定性高度關注。但以我觀察，他的價值是每一場都能搞定對手主力，而且失誤率相當低。」教練和隊友均認為，亞歷山大發揮在防守方面，他多達135次抄截遠遠領先第二名24次（113次），打造出聯盟第四佳的防守也是他為何評價高於唐西奇。

雷霆隊的後衛威廉斯（Kenrich Williams）說：「SGA有一整隊人在防，但他總是能夠做到。我認為，這是一個球員大幅度進步的徵兆，因為每個人都知道他要做什麼，無論怎麼干擾都無法擋住對方。」例行賽部分，亞歷山大貌似不必再證明，因為雷霆與丹佛金塊隊本季四度交手，一共拿下三勝一負成績，最近兩度交手他分別斬獲40分、34分。但進入季後賽，能否再推倒約柯奇這面高聳的城牆，就是雷霆隊翻身最大考驗。

亞歷山大在美國體育界聲勢看漲，不單成為球鞋品牌Converse主打球星，還幫賓士拍汽車廣告。 Mercedes-Benz 授權提供

至於雷霆隊前景，只要鎖住亞歷山大和霍姆葛倫兩人就沒有問題！「二年生」霍姆葛倫適應良好，是聯盟前五的防守大將，進攻端也是聯盟第三好的得分手，平均每場16.8分、整體命中率53.7％、三分球命中率39.2％，67場繳出165個火鍋。多特提到這位晚輩說：「這傢伙（霍姆葛倫）可把任何靠近籃框的東西擋出去，即使會被隔扣也不在乎！眼裡只有阻止球靠近自己的籃框。」只要每一場「姆歷」有連線，雷霆隊就無人可擋。