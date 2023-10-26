中職／林凱威爆、陳韻文傷、豪勁失速 終結者成季後賽變數

例行賽即將結束，今年球季有個在過去幾年罕見的現象，那就是各隊的終結者都有狀況發生，唯一比較沒有問題的反而是全年戰績墊底的富邦，富邦無論是由曾峻岳或富蘭戈擔任終結者，整季下來的表現都很穩定，兩人的防禦率及WHIP都未超過1.50及1，另一支無緣季後賽的中信，終結者呂彥青則是在球季後兩個月的表現失常，後來改由吳俊偉接手工作，至於打進季後賽的3支球隊，在牛棚以及最後一道防線上也都有很大的問題。

首先是以外卡資格打進季後賽的樂天，樂天今年的打擊依然出色，但牛棚方面整季下來的投球內容就不算太好，近期黃偉晟、賴鴻誠、朱俊祥在10月的防禦率都高於4.0；最嚴重的是過去兩年成績亮眼，去年拿到救援王，球隊的不動守護神豪勁，今年從季初就彷彿變了個人，球威及控球都不理想，下半季更是糟糕，8月的防禦率高達8.53，因此在8月底下二軍調整1個月，9月底再上一軍，但狀況未改善，10月投8又1/3局就被打11支安打，投出4次保送丟掉6分，防禦率仍舊是相當高的6.48，可見得調整並未見效。

樂天桃猿終結者豪勁本季守護功力不若往年穩定，下二軍調整後狀況仍未見好轉。 聯合報系資料照片

除了牛棚之外，樂天在季後挑戰賽要面臨到另一個是先發投手的戰力問題，10月僅有威能帝的表現穩定，其他如黃子鵬、陳克羿、道博格近幾場先發的投球局數最多都只有5局，曾仁和看起來仍受傷勢影響，這種情形下牛棚的負擔會十分重，豪勁(如果他有在季後賽名單上)能否及時回穩是一大關鍵。

再來是上半季冠軍，卻因為痛失全年戰績第一而要打季後挑戰賽的統一，統一上半季之所以能拿到季冠軍，表現優異，團隊防禦率僅有2.76的投手群是一大原因，但上半季的操勞變成下半季的疲倦，統一的團隊投手防禦率在下半季暴漲到3.97，是5隊最差，也確實地反應在戰績上，目前有可能會被帶進去季後賽的牛棚投手，包括劉軒荅、李其峰、施子謙、劉予承、黃竣彥等人在10月的防禦率都超過3.0，4.0以上的大有人在。

終結者陳韻文，今年表現比去年佳，防禦率再度降到1字頭，WHIP從1.36進步到1.17，控球也有改善，但9月中因右胸大肌緊繃降二軍休養，至今1個多月能無法回歸一軍，勢必趕不上季後挑戰賽，即使打進台灣大賽也無法確定能出賽，統一教練團近期已將原本是先發的洋投藍道爾調至中繼幾場測試，在先發有布雷克、布萊威、古林睿煬、胡智爲等人選的情況下，這是一個不錯的因應之道。

最後是拿下全年戰績第一，擁有5場主場優勢，以逸待勞地等待樂天及統一廝殺完後再來接受挑戰的味全，味全有全聯盟最穩定的兩名先發洋投布里悍及鋼龍，投1休4都累不倒他們了，更何況在休息天數足夠的狀況下，投到6局以上並不是問題，再加上伍鐸(我認為會帶他)、徐若熙，4名具有一定壓制力的先發輪值已成形，牛棚負擔相對地會比上述兩隊少，不過還是有幾名牛棚投手的表現需要注意。

王維中及林凱威2人是10月表現最差的牛棚投手，王維中今年打完經典賽後因膝蓋不適而趕不上開季，5月底回歸後以中繼為主，下半季表現不算太好，尤其是10月，出賽4場2又2/3局被打包括1轟在內的7支安打，被打擊率高達4成38，防禦率為10.13；而終結者林凱威在8月底因腳部輕微撕裂傷而下二軍，在此之前他以18次救援成功暫居聯盟救援王，林凱威在9月底歸隊上一軍並出賽，但不知道是傷尚未完全好或是傷癒狀況卻調整不佳，至今出賽9場有4場失分，防禦率高達12.14，現階段尚有10天左右的時間可以讓2人調整，2人的狀況也攸關著味全是否能拿下重新成軍後的首次台灣大賽冠軍。

味全龍後援投手林凱威傷癒復出後的投球內容十分糟糕，也未再進帳任何一次救援成功。 聯合報系資料照片

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