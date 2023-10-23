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中職／味全龍強勢竄起 鋼龍和布里悍是關鍵因子

聯合新聞網／ Ramos
味全龍能拿下今年球季下半季冠軍，兩大洋投鋼龍(左)與布里悍(右)都是功不可沒。 聯合報系資料照片
味全龍能拿下今年球季下半季冠軍，兩大洋投鋼龍(左)與布里悍(右)都是功不可沒。 聯合報系資料照片

味全龍在2019年重新組軍，2020年先打二軍賽奪冠，2021年正式打一軍賽，去年就一舉晉級季後賽，今年更直接拿到下半季冠軍和總冠軍賽門票，打一軍賽短短3年就有此成就，真的不簡單。

味全龍竄起因素當然很多，包括球團願意放權給總教練葉君璋運籌帷幄，老將林智勝加盟穩定軍心，「龍狀元」劉基鴻逐漸成熟茁壯，吉力吉撈．鞏冠多次關鍵一擊屢建奇功，王維中、王躍霖、林凱威、陳冠偉組成的強大牛棚戰力，這些都是龍軍強盛的關鍵因子，但最重要的絕對是兩大洋投鋼龍布里悍撐起先發輪值，如果少了這兩位助拳人絕對差很多。

33歲的鋼龍和35歲的布里悍都具大聯盟、韓職資歷，兩人都在味全龍打一軍賽首個球季加盟，布里悍曾在2021年季中轉戰韓職，後來又回到味全龍懷抱效力至今，鋼龍始終都沒離開，兩人任勞任怨並充分融入團隊，是相當nice的洋將，味全龍擁有鋼龍和布里悍真的很幸福。

鋼龍去年為味全龍先發28場，本季更上升到30場，還能拿下13勝7敗、防禦率3.00的好成績，真的是勞苦功高。 圖／味全龍隊提供
鋼龍去年為味全龍先發28場，本季更上升到30場，還能拿下13勝7敗、防禦率3.00的好成績，真的是勞苦功高。 圖／味全龍隊提供

今年上半季味全龍本土投手總計先發27場，雖然拿到7勝，另有10敗，防禦率高達5.44是全聯盟最差，與統一獅先發土投防禦率2.87相差甚遠，下半季味全龍土投先發13場，防禦率降至4.53，不過勝投竟然掛零，另有6敗，你沒看錯，下半季味全龍先發土投1勝難求。

依味全龍各別先發土投來看，本季郭郁政先發15場最多，戰績2勝8敗，防禦率5.35，林子昱先發8場戰績1勝5敗，防禦率5.75，吳俊杰先發7場戰績2勝2敗，防禦率6.37，曹祐齊先發6場拿到2勝1敗，防禦率4.38，徐若熙先發出賽4場共投11.1局，基本上就是當復健賽在投，因此暫不將他列入先發輪值討論。

郭郁政是味全龍本土先發投手中出賽最多的一位，但也只有15場，剛好是鋼龍的一半，而且只拿下了2勝。 聯合報系資料照片
郭郁政是味全龍本土先發投手中出賽最多的一位，但也只有15場，剛好是鋼龍的一半，而且只拿下了2勝。 聯合報系資料照片

無論是郭郁政、林子昱、吳俊杰還是曹祐齊，基本上他們表現都不算太理想，扣除掉徐若熙，味全龍先發土投防禦率超過5，被打擊率接近3成，平均每次先發吃不到5局，導致牛棚完全燃燒，還好他們有鋼龍和布里悍。

本季鋼龍先發30場、投了183局，兩項數據都是全聯盟最多，平均每場先發吃6局，拿下13勝，飆出155K，很有機會拿下勝投和三振王，防禦率3.00，每局被上壘率1.16，數據相當亮眼，也是年度MVP熱門人選。

布里悍季中一度因腳傷脫離戰線，所以先發21場投了126局都和鋼龍有一段差局，不過他每次先發同樣能吃6局，拿下10勝，防禦率2.36高居聯盟榜首，幾乎篤定可以拿到防禦率王，每局被上壘率1.16，他應該也能拿到不少年度MVP媒體選票。

布里悍雖然因傷只出賽22場，但投球內容是非常優質，防禦率2.51高居全聯盟第一。 圖／味全龍隊提供
布里悍雖然因傷只出賽22場，但投球內容是非常優質，防禦率2.51高居全聯盟第一。 圖／味全龍隊提供

下半季味全龍先發輪值戰力吃緊之際，鋼龍5度投1休4，布里悍更是6度投1休4，完全是賣老命撐起先發一片天，而且在如此操勞的狀態下依舊能繳出亮眼成績單實屬不易，試想，如果味全龍少了這兩大洋投會是什麼樣的光景？

上半季統一獅靠4大洋投勝騎士、羅昂、布雷克與克維斯打天下，一舉拿到上半季冠軍旱季後賽門票，下半季勝騎士轉戰韓職，羅昂受傷遭註銷，補進的新洋投布萊威表現不理想，克維斯9場先發僅1勝，連帶造成統一獅戰績不盡理想，就可以知道洋投表現對中職各隊戰績影響有多大。

下半季味全龍洋投先發48場拿到21勝都是全聯盟最多，防禦率是亮眼的2.70，以鋼龍和布里悍為首的先發輪值，再加上球速不快的老經驗洋投伍鐸、錡龍投得也不錯，帶領球隊一舉拿到下半季冠軍和年度勝率第一，確實功不可沒。

棒球專欄 中華職棒 味全龍 葉君璋 林智勝 劉基鴻 鞏冠 布里悍 鋼龍 郭郁政

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