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中職／缺乏大膽用兵勇氣 貧打兄弟難現奇蹟

聯合新聞網／ Tzuyi
彭政閔今年首度執掌兵符，或許是有兄弟二連冠的包袱，又或是戰績一直咬得很近，因此少了一點大膽用兵的勇氣。 聯合報系資料照片
彭政閔今年首度執掌兵符，或許是有兄弟二連冠的包袱，又或是戰績一直咬得很近，因此少了一點大膽用兵的勇氣。 聯合報系資料照片

中華職棒下半季球賽正式進入補賽週，代表賽事逐漸進入尾聲，雖然下半季冠軍尚未出爐，但季後賽名單大致底定。中信兄弟挾帶台灣大賽八連勝的氣勢，卻在今年球季表現不如預期，不但林威助總教練在季中遭到撤換，球隊排名也是一直都在後段班，季後賽門票無法取得，霸業戛然而止，成為眾多黃衫球迷摸不著頭緒的一年。

其實中信兄弟去年也不是非常順遂，反而是樂天桃猿戰績一路獨走，直到一波九月狂象連勝才把氣勢扭轉。中信當時靠的是完整農場制度，深厚的兵源提供，讓許多奇兵適時竄出。其中就包含有單季11連勝及先發9連勝的吳哲源，打擊更有像林書逸、陳文杰這些以往被視為4A型球員，總算在一軍打出身手，幫助球隊完成二連冠。

今年上半季中信曾打出一波9連不敗，一度衝上第二名，這是他們今年最巔峰的時刻，可惜後繼乏力，最後只以第四名坐收。下半季中信則是一路低迷，雖未墊底，但就是打不出高潮。其中最大的問題，恐怕是出在兄弟的團隊打擊表現，從「強攻」退化成「貧打」，他們去年團隊打擊率高達0.275，僅略低於樂天桃猿的0.278，今年竟只有0.248，僅優於富邦悍將，這讓他們今年得分更辛苦，平均一場得不到4分。

打擊的下滑，可能受到年初主將參加經典賽的影響。江坤宇王威晨是這兩年兄弟攻、守都很重要的打者，但他們今年提前備戰，球季中因為戰績緊張，沒獲得太多休息機會，可能因為過勞影響表現。其中王威晨的打擊三圍從0.314/0.346/0.360下滑到0.266/0.296/0.307。江坤宇雖仍有0.285/0.350/0.369的成績，但相較於去年0.318/0.392/0.416，同樣有不小的差異。雖然他們今年的成績不能說不好，比上不足比下還很有餘，但這絕對不是他們應該有的表現，沒調整到最佳身手，但打席數還是高居球隊前三多，自然對打線有所影響。

圖解：兄弟打席數最多的「華晨宇」三人中，只有岳政華表現正常，王威晨(右)及江坤宇(左)與以往身手都有明顯落差。 圖／中信兄弟提供
圖解：兄弟打席數最多的「華晨宇」三人中，只有岳政華表現正常，王威晨(右)及江坤宇(左)與以往身手都有明顯落差。 圖／中信兄弟提供

另外就是中信兄弟全隊低潮的球員實在太多，陳文杰、高宇杰、陳子豪他們打擊率都不及2成，不過並沒有像前兩年一樣下放二軍，依舊獲得超過200個打席的機會。許基宏及岳東華則是今年有受傷的情況，他們復出後的表現，與以往也有明顯的差異。當一支球隊太多的打席機會是留給低潮或調整中的球員，打擊很難連貫，自然對戰果會有影響。

中信兄弟打線其實並不是沒有亮點，入隊第六年的內野活棋王政順，今年把握機會崛起，無論攻、守都有很好的表現，0.304/0.380/0.449的三圍表現是全隊最佳。意外入選明星賽的林吳晉瑋，被認為可以扛下二號捕手的重責，本季也有0.273/0.294/0.455的演出。然而，他們不像去年的林書逸異軍突起後，可以穩定成為先發，新的教練團沒給他們更多機會，實在太可惜。

王政順是今年打兄弟陣中打最好的球員，卻沒有獲得更多上場機會，教練團寧願讓低潮中的球星上場，打線串聯自然容易受阻。 聯合報系資料照片
王政順是今年打兄弟陣中打最好的球員，卻沒有獲得更多上場機會，教練團寧願讓低潮中的球星上場，打線串聯自然容易受阻。 聯合報系資料照片

雖然中信在洋將補強方面不順，還有德保拉壓制力減退、吳哲源及李振昌成為傷兵的問題，投手群的表現與去年也有些落差。但整體來看並沒有像打擊環節的衰退幅度那麼大，與其他隊表現也沒太差，許多敗戰可視為護援率降低的結果，因此主要問題仍在打線的串聯。

彭政閔總教練過去為農場主管，養成許多好手，成為球隊二連冠的功臣之一。但今年執掌兵符後，打線碰到狀況連連，教練團的調度卻顯得保守。主力球員面臨提早備戰國際賽、傷癒復出及低潮等狀況，卻沒有獲得輪休調整的機會，小將挺身而出仍無法獲得更多打席，關鍵時刻甚至被表現較差的球星代打，似乎是有些失策。

讓球星上場，而不是狀況最好的球員出賽，讓「強攻」變「貧打」，成為黃衫軍目前最大致命傷。中信想要晉級季後賽，現在只剩全年戰績拚上前三名一途，但今年保守的調度反讓現在沒更多奇兵，只能祈禱其他的奇蹟出現了。

棒球專欄 中華職棒 中信兄弟 彭政閔 江坤宇 王威晨 岳政華 王政順

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