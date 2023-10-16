中職／劍指4大個人打擊獎項 高中強打終於嶄露頭角

2013年中華職棒開放高中球員選秀以來，有高中投手拿到個人投球獎項，就是統一獅守護神陳韻文在2019至2021年締造救援王3連霸，不過從來就沒有高中打者拿到個人打擊獎項，直到今年可望打破魔咒，而且有可能一次出現3個。

樂天桃猿三壘手梁家榮打擊率0.328暫居聯盟榜首，有機會挑戰打擊王，他在2013年從高苑工商畢業，投入首度為高中生舉辦的選秀獲桃猿首輪指名，一直是球隊積極培養的年輕好手，只是出賽空間有限，直到2021年才成為球隊的主力三壘手，同時兼守一壘。

去年梁家榮出賽100場，為個人生涯首度單季出賽滿百場，打擊率0.286在全聯盟排名第13，今年表現更上一層樓，8月中旬至今，打擊率不曾跌破3成，8月的打擊率更高達0.406，一舉拿下生涯首座單月打擊MVP，9月的打擊率也有0.373，穩定攻擊輸出讓人見識到，梁家榮真的長大了，表現更穩定成熟。

樂天桃猿三壘手梁家榮(右)本季到目前為止91場出賽，總計329打數敲出108支安打，包括8發全壘打，打擊率3成28，暫居聯盟打擊王。 樂天桃猿球團提供／提供

廖健富是梁家榮高苑工商學弟，也是2017年選秀高中狀元郎，進職棒與梁家榮成了隊友，廖健富的打擊能力沒話說，高中時期就有球探評價他的模板是林益全，進職棒果然也繳出頂級成績單，2018年首個完整球季，打擊率就高達0.387，只是打席數未達標，無緣拿到打擊王。

廖健富征戰職棒多年，比較大的問題是大小傷痛不斷，生涯單季出賽從未破百，去年更只出賽46場，今年終於突破百場出賽，而且79打點暫居聯盟第二，不過只落後劉基鴻1打點，另外廖健富敲出21發全壘打，只落後吉力吉撈．鞏冠2轟，有機會挑戰全壘打和打點雙冠王。

樂天桃猿強打廖健富本季能保持健康，出賽數與打數都寫下個人新高，在全壘打與打點排行榜都暫居第二，與榜首差距很小，隨時有機會超車 聯合報系資料照片

劉基鴻是2019年選秀「龍狀元」，身為平鎮高中具備長打能力的內野手，味全龍對他自然是寄予厚望，只是他在2021年的首個一軍球季，守三壘61場就發生20次失誤，三壘守備率只有0.848，打擊率0.219，僅敲出3發全壘打，隔年打擊率升至0.264，全壘打有9發，三壘守備率進步到0.949。

經過多年實戰養成，當然也繳了很多「學費」，今年劉基鴻終於開花結果，目前他以135支安打、80打點領先群雄，有機會一口氣拿下兩項個人大獎；至於劉基鴻、梁家榮、廖健富能否拿到個人打擊獎項，球季結束見分曉。

在味全龍的細心栽培之下，三壘手劉基鴻的打擊表現是逐年穩定成長，首季只有3支全壘打，去年轟出3的平方，本季至今已是4的平方。打點方面首季是6的平方，去年是7的平方+1，今年離9的平方只差1，進步幅度不可謂不大！ 聯合報系資料照片

中職開放高中生選秀已滿10年，不少高中球員逐漸展露頭角，甚至有能耐爭奪個人獎項，但別忘了，無論是陳韻文、劉基鴻、梁家榮或廖健富，他們不是選秀狀元就是首輪指名好手，其實有更多高中球員只打2、3年就被釋出，或是根本打不出名堂，只是在跟時間賽跑，其實無論是高中、大學或甲組成棒球員，唯有身心技都做好準備，才有機會在職棒發光發熱。

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