中職／投一休四讓洋投戰力消殆耗盡 中信3連霸面臨大危機

23年球季剩下最後兩週賽程，在各隊都還只有10場以內賽事的狀況下，5隊間的勝差僅有4場，前2名的味全及樂天更是只有0.5場，龍頭還沒坐穩就換人的劇情一再上演，下半季冠軍誰屬尚未明朗，第3名的中信在9月底也一度登頂，不過一波5連不勝，讓中信沒幾天就跌落首位，目前落後給味全2場勝差，全年戰績則排在第4名，如果未能奪得下半球季冠軍，就不太可能再次完成3連霸，而中信現在更遇到了大麻煩，那就是先發投手戰力嚴重短缺的問題。

因為戰情緊繃，中信在9月中開始啟用先發投手投一休四的機制，這樣的調度方式改變，卻使得先發投手群更提早進入季末的疲勞期，這現象在德保拉身上就很明顯地看得出來。

過去3年拿下先發投手大小獎項的德保拉，今年開季的狀況不若以往，4月單月防禦率超過4.0，所幸接下來的比賽調整得宜，下半季交出穩定的成績，7、8兩個月共先發6場，即使只有1勝2敗，防禦率都在3.0以下，投球內容不錯但與過去兩年那完全壓制對手的表現相比確實有些許下滑，9月德保拉又進入撞牆期，7日先發5又2/3局就丟掉3分自責分，13日6局失4分，首次投一休四的18日投6局失2分，是近一個月來的唯一優質先發，也是唯一一勝，再度投一休四的23日投7局失4分，是還可以的內容，但這連續兩次的短休息天數對他之後的先發造成了影響，29日只投了3局就失6分，最近的7日也是5又2/3局失7分有5分自責分，總計從9月後的6場先發只有1勝4敗，防禦率高達6.49。

另一名有相同現象的是艾士特，艾士特在8月中首度先發，前面5場先發除了1場因雨暫停只投3局之外，其餘4場全部都是優質先發，個人4連勝，宰制力十足，9月17日是第一場投一休四的比賽，只投了5又2/3局丟掉2分自責分，22日7局投出10次三振只丟1分拿勝投，但也跟德保拉一樣，這是近5場唯一一場優質先發及勝投，之後3場先發都投不到6局，全部吞敗，防禦率高達6.0。

艾士特在投一休四後的壓制力大減，近3場防禦率在6以上。 圖／中信兄弟隊提供

之前的3名固定先發洋投中年紀最輕的艾里歐是比較沒有受到投一休四影響的人，但他陷入大麻問題，已被永久除役，莫再提；中信緊急拉上馬格文，馬格文在二軍大殺四方，4場出賽防禦率僅有0.90，8日在一軍初登板，投3又1/3局被打出3支安打，投出4次三振但也有3次保送，丟掉3分自責分，或許是因雨暫停影響表現，後續比賽仍需觀察，如果無法補上洋投缺口那對中信的戰力是一大傷害。

除了洋投之外，中信的本土先發也有問題，鄭凱文在10日暌違一個多月後再度先發，雖然拿到勝投但休息天數絕對不可能太短；余謙上一場先發是在9月26日，而且那場只投了3局；亞運前受傷的鄭浩均，在亞運先發一場，返台後到醫院檢查，他今年出賽20場，投96又1/3局，拿到9勝5敗，防禦率僅有2.99，是球隊的本土王牌，不管是因為傷勢或投球局數過多而在最後爭冠期間缺陣，對中信就是一大悲報。

鄭浩均堪稱今年中信本土先發王牌，但近期受傷可能提早關機。 聯合報系資料照片

中信從今天開始要面對12天9戰的挑戰，中間還有台東3連戰，要在5座球場間奔波，如果先發投手大崩盤，3連霸之夢就會化成烏有。

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