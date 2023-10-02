關鍵一戰功敗垂成 水手致命傷仍是進攻火力

繼2021年後，水手又一次在例行賽最後一個週末遭到淘汰。而昨天決定水手命運的敗戰正有如他們這一季的縮影。連續兩年拿下90勝並且在去年重返季後賽的水手原是鬥志昂揚，打算本季更上層樓。但季初的不順遂很快就讓他們跟分區第一的遊騎兵勝差拉大到兩位數字，就像昨天比賽中王牌投手卡斯提歐（Luis Castillo）投不滿三局就被火力強大的遊騎兵轟下場。儘管後續上場的牛棚能聯手封鎖對手，但最終絢爛仍免不了歸於平淡。

從水手整季的得失分差在美聯名列第六來看，他們確實是一隻有能力打進季後賽的球隊。一隻勝分差高達98分的球隊在正常情況應該可以拿到92勝，比他們目前勝場多了5場，而且比遊騎兵、太空人及藍鳥的戰績還要好。至於水手為何沒打出應有的戰績，一方面因為運氣不佳——今年他們在延長賽足足輸了14場（全聯盟最多），只拿下6勝。另一方面則是因為他們的勝場多半靠「電爛隊」拿下。碰上勝率未達五成的球隊水手戰績是50勝26敗，勝率高達65.8%（美聯第三）。但如果對手勝率在五成以上，水手戰績就只有44%，不僅在美聯排名倒數第六，也遠不及晉級季後賽的六隊（最差的藍鳥也有47.7%）。也因此遇弱則強的水手在八月遇上皇家、白襪及運動家等一干弱隊時能爽刷隊史單月最多勝，但到了九月跟遊騎兵、太空人正面對決就吃盡苦頭。

水手本季可說是「欺善怕惡」，像是對上運動家時戰績竟然是12勝1敗，對上遊騎兵時卻只有3勝9敗！ 美聯社

總體來說，水手這幾年的表現絕不算是失敗。如果一隻連續三年87勝以上、勝率高居美聯前五的球隊能叫失敗，坐擁大谷翔平跟楚奧特（Mike Trout）、團隊薪資高達2.1億的天使又將情何以堪？但水手的表現確實是讓不少球迷感到失望。尤其球季前三個月結束，當時水手絲毫沒有前兩年的氣勢。不僅勝率未達五成、落居分區第四，而且剛吞下本季最難堪的一場大敗（以4:15在主場被光芒痛宰）。

歸根究底，問題就出在他們的打擊表現實在太糟。明星賽前水手的團隊打擊三圍是.233/.312/.391，OPS在全聯盟排名倒數第八。包括超級新星羅德里奎茲（Julio Rodriguez，OPS .721）、去年轟出31發全壘打的明星三壘手蘇亞雷斯（Eugenio Suarez，.700）、上季入選明星賽的一壘手法蘭斯（Ty France，.720）及去年有突破表現的捕手羅利（Cal Raleigh，.703）成績均大幅衰退。事實上除了前面提到狂刷爛隊的八月（.864）及七月（.763）外，其他月份水手的OPS從未高於.710。

水手陣中如三壘手蘇亞雷斯(左)等打者的表現都是大幅衰退，讓他們投手群的進步做了白工。 美聯社

也因此即使水手坐擁全聯盟最完整的先發投手輪值，即便前塞揚獎得主瑞伊（Robbie Ray）首次登板就因傷整季報銷，由卡斯提歐、吉伯特（Logan Gilbert）及柯比（George Kirby）三巨投領軍的先發投手防禦率（3.89）仍能位居全聯盟前五，而他們的牛棚表現還要更好（防禦率3.51排全聯盟第四）。但打擊貧血的水手不落後則已，一旦落後，即便牛棚再強大，打不回分數也只能將勝利拱手讓人。不論是比數落後（OPS .685）抑或是比賽後段比數接近時（OPS .716），只要碰上緊要關頭，水手打者的表現就往往連聯盟平均水準都達不到。

水手高層並不是沒有意識到他們的進攻火力還有待加強。畢竟前一季他們的平均得分也不過4.26分，比全聯盟平均還要低。但或許是出於對年輕打者如J-Rod（22歲）、克蘭尼奇（Jarred Kelenic，23歲）會繼續成長的信心，再加上主力打者法蘭斯（28歲）、游擊手克勞佛（J.P. Crawford，28歲）及羅利（26歲）都還處於巔峰甚至上升階段，一向好作交易的總管狄波托（Jerry Dipoto）這次沒有大張旗鼓，只換來藍鳥砲手赫南德茲（Teoscar Hernandez）跟釀酒人二壘手王寇頓（Kolton Wong）。事後來看這兩筆交易當然都失敗了，赫南德茲打出自新人年後表現最差的一季，王寇頓更是不折不扣的災難。但如果不當事後諸葛，這兩筆交易其實是十分到位的補強。只可惜事與願違，新來的兩位助拳人終究逃不過跟原班人馬一起向下沉淪的命運。

水手在季前以1000萬美元簽下的二壘王寇頓表現真是奇爛無比，但很奇神的是他在8月份被水手釋出後，道奇很快就把他撿走，近來又變成了一尾活龍。 法新社資料照片

目前水手全隊上下平均年齡未滿28歲，尤其J-Rod、吉伯特（25歲）、柯比（24歲）等主將都還年輕，仍大有進步空間，輔以夠好的綠葉肯定大有可為。一時的失意對這些年輕球員來說，不僅是教訓也是寶貴的經驗，相信未來幾年水手仍有機會發展成不容輕視的強權。

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