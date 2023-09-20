中職／鄭浩均躍居本土一哥 亞運期間缺陣讓兄弟好傷

中華職棒下半季各隊戰績緊咬，首位與末位只有3.5場差，排名不斷改變，每一場比賽都很關鍵。獅隊雖然暫居墊底，但早已拿到季後賽門票，在洋將洗牌的狀況下就是趁機調整到位；桃猿及龍隊在全年勝率上略有優勢；悍將目標在於如何調整更多好手；二連冠的兄弟壓力相對最大，年度戰績居於第四，下半季又跌跌撞撞，霸業受到極大挑戰。

去年兄弟打出一波九月狂象高潮，當時一度打出9連勝，單月繳出16勝5敗的的戰績，讓他們逆轉戰局挺進季後賽。當時甫轉任先發的吳哲源成為致勝的關鍵人物，最後他也奪得最佳進步獎，還遞補成為世界棒球經典賽國手，6.1局失1分是中華隊表現最好的球員。但突如其來的右肩肌肉挫傷，讓他本季只出賽7場就宣告休兵。少了吳哲源這位大將，加上本季外援還是不振，成為黃衫軍先前戰績掙扎的主因。

下半季中信兄弟總算處理好洋將問題，除了原有的德保拉外，新面孔艾里歐及艾士特目前壓制力都不錯，二軍還有馬格文待命。本土部份則是給鄭浩均、鄭凱文及余謙共計41場先發機會，不過余謙穩定性不足，鄭凱文則是8月31日被打爆，兩人雙雙被下放二軍。鄭浩均目前為最穩定的本土先發，教練團甚至有意讓他搭配三個洋投一起「投一休四」，增加拚進季後賽的機會。

鄭浩均是2022年季中選秀會中信兄弟隊第一指名，是該年度的第6順位、第3位入選的投手。他出身於桃農及國體大，業餘時期就曾是亞青賽、世界大學棒球賽、U23世界盃等國手，2019年原本已決定報名選秀，被視為有機會成為味全的龍狀元人選之一。不過最後他選擇加入美國職棒，成為洛杉磯道奇隊第9位台灣球員。

可惜時不我予，不幸受到疫情的影響，2020年首個賽季遭取消，這年鄭浩均早早返台，除了跟隨培訓隊練球外，幾乎空白了一年。2021年才在新人聯盟亮相，出賽7場累計8.1局，防禦率5.40，2022年春訓就遭釋出，一度到獨立聯盟尋求機會，10場比賽16.1局的投球，防禦率高達10.46，狀況仍不理想，最後決定返台報名選秀會。

加入中職後，鄭浩均從8月在二軍無法解決打者，只花一個半月調整，9月底就到一軍開箱，首度先發4.1局僅失1分，表現可圈可點。今年賽季他增加伸卡球及卡特球的使用，加上原本就有一顆極品變化球，讓他得以壓制對手，還與隊友聯手讓對手無安打。

鄭浩均本來變化球就投得不錯，加上王建民傳授的伸卡球，讓他有更多球種搭配，具有更好的壓制能力。 聯合報系資料照片

目前鄭浩均拿下9勝的成績，僅次於味全鋼龍，與隊友德保拉並列聯盟第二。防禦率2.91雖因局數不足未列入排行，但在先發場次超過15場的投手中，鄭浩均僅次於布里悍。另外他的K9值高達9.75，H9值僅有6.66，兩項數據都是先發投手中最佳的，是最會三振又最不會被安打的先發投手。只是他的BB9值4.41偏高，也造成他無法延長投球局數，所以他的穩定度還有待加強。

雖然保送偏多還需要加強，但鄭浩均整體表現瑕不掩瑜，毫無疑問已躍居黃衫軍本土一哥，也讓教練團把想晉級季後賽的希望押注在他身上。然而中信今年就是這麼不順，他偏偏也入選杭州亞運國手，9月21日賽後就要報到，代表他將至少跳過2至3場先發。

在中信爭取季後賽門票的關鍵時刻，鄭浩均卻要去打亞運，真是相當不利的狀況，很可能會影響最後戰績。 聯合報系資料照片

亞運期間恰總初步構想的本土先發人選包含鄭凱文、余謙、徐基麟等，但他們壓制力與鄭浩均都有一定的落差。雖然兄弟陣容深度足夠，但在這緊要關頭少了本土一哥，對球隊戰力真的太傷了！