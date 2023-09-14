金河成超高人氣引爆韓流 帶動新一批征美潮

教士隊Petco球場在每一次金河成站上打擊區時，教士球迷都會大喊『Ha-Seong Kim! Ha-Seong Kim!』，這是只有他才有的待遇，馬恰多沒有，塔提斯沒有，就只有金河成。在他第一年挑戰大聯盟時，他當時還只是個打擊率兩成出頭，上場有一搭沒一搭的二號游擊手，但他在場上的拼勁已經展露無遺，教士球迷都看在眼裡。當金河成前一晚替補塔提斯上場，在八局打出致勝全壘打後的隔天，他獲得先發的機會，第一次站上打擊區時，教士觀眾自動自發地大喊他的名字，自此成為他的出場樂。

剛到大聯盟的金河成還沒完全適應美國的生活，打擊又很苦手，苦惱到甚至出現圓形禿，但這次球迷自主地表達他們對金河成的欣賞，讓他大為振奮：「當時我打那麼爛，只是個替補的代打，這種反應讓我太訝異了。對於球迷的愛，我深表感激。這讓我想要付出100%的努力，每次都盡力拼，來回饋球迷。」

金河成在初入大聯盟時表現有些低迷，讓他持續感受到巨大的壓力，髮際線也一直往後退。 美聯社

其實金河成出身並不突出，他在野塔高校時甚至守不到游擊，因為他要讓位給朴孝俊（高中畢業就被洋基隊相中，不過2015年旅美後，至今只在大聯盟上場過68場比賽）。2014年韓職的選秀會他直到第三輪才被耐克森英雄隊選上，第一個球季明星游擊手姜正浩還在球隊，直到隔年姜正浩去了匹茲堡海盜隊，金河成才扶正，結果他首個主戰球季，就打進了明星隊，超越所有人的預期，因為本來就沒人看好他。到了2017年，他已經連三年入選明星賽，地位卻還比不上剛剛入選的李政厚，只因為他沒有一個顯赫的家世（誰叫他老爸不是李鍾範），但金河成並沒有因此排擠學弟，反而跟李政厚成為好友，常常纏著大學長朴炳鎬一起深夜打擊特訓。

目前效力味全龍隊的布里悍在2017年加盟英雄隊，他第一次注意到金河成，是在他韓職處女秀時，一記三遊滾地球，被金河成飛撲攔下，布理悍當時大為訝異：「哇，這傢伙真厲害，不知道他多大？」當他知道當時金河成才21歲時，他更驚訝了，「因為他總是像個學長樣，這在亞洲可不得了，要當學長得要有那份量才行，但他打得如此出色，如此受人敬重，已經跟年齡無關了。」

味全龍先發投手布里悍過去曾在南韓職棒打過5年，2017年剛加入耐克英雄時就對金河成印象非常深刻，身為一個老外也能察覺到金河成在隊中有特殊的地位。 聯合報系資料照片

也在此時金河成起了去美國挑戰的念頭，常常詢問布里悍關於美國的生活，還有大聯盟的環境。在他們當隊友的四年中，兩人成了好友，他形容金河成是個有點內向，但又會開玩笑的人。他說金河成自我介紹時，自稱他外號叫『Lucky』，因為他背號7號。而他自信但不自大，打球認真，但也能玩棒球。更重要的是，「和一個你在乎，而且你能交朋友的人當隊友，是很不一樣的，而他總是讓我覺得他就是這種人。當他發生失誤，或者他沒接到他覺得他能處理的球，他會過來跟你說，嘿，Jake，我下次會把它守下來的。我覺得要在別國的職棒界成功，你得融入當地，交到幾個朋友，才有辦法。」

金河成剛到教士隊時，他很快就和馬恰多、塔提斯等人搭上線，而且他努力學英文不說，還去學西班牙文，讓馬恰多都說：「他比這邊很多人更像多明尼加人啦。」史奈德也稱讚金河成的拼勁：「他打球永遠那麼拼，態度永遠這麼好，他值得他現在爆棚的人氣。」

金河成(右)為了能與隊友有更好的溝通，甚至努力學習西班牙文，現在他與塔提斯(左)、馬恰多等隊友相處非常融洽。 美聯社

當初金河成決定加入教士，朴贊浩出力最多。身為韓國第一個大聯盟選手，他在韓國棒球界的地位一言九鼎，作為教士球隊顧問，朴贊浩在聽說球隊有意網羅這個韓職金手套時，他馬上打電話給他小時候最好的朋友洪源基，剛好就是英雄隊的教練，透過他朴贊浩直接找上金河成，分享挑戰大聯盟的經驗：「要在一個不同的文化生活，你一定要交到朋友，像是家人般的好友。而教士球團就有這樣的環境。」

這真是朴贊浩的親身體驗。他在1994年加入道奇隊時直升大聯盟，但出賽一場後，制服組馬上看出才21歲的朴贊浩還沒準備好，決定把他送去聖安東尼奧的2A。離開了繁華的洛杉磯和龐大的韓國社群，英文還不及格的朴贊浩隻身到了德州，在這邊他遇到了影響他一生的人，道奇2A的投手教練胡頓（Burt Hooton）。胡頓不只教他投球，還教他適應美國生活，叫他多交朋友，「他就像我的叔叔一樣」，朴贊浩在拿下大聯盟首勝後，第一個報告喜訊的對象居然不是父母，而是胡頓。而在這一年朴贊浩的文化衝擊期內，他的另一個守護天使居然是道奇大老闆，彼得歐馬力先生。歐馬力一個禮拜會寫一封信鼓勵朴贊浩，還會每天打電話給朴贊浩的翻譯，詢問他的近況，而且歐馬力還不讓朴贊浩知道他在暗中關心他，直到隔年朴贊浩才發現這事，「歐馬力先生啊，他就像我的教父」。

而教士隊現在的老闆山德勒，正是彼得歐馬力的外甥，在歐馬力的引薦下，朴贊浩加入了教士團隊，當然，剛好也在教士小聯盟當投手教練的胡頓也有關係。朴贊浩深信教士是最適合金河成挑戰大聯盟的球隊，現在看來，朴贊浩的眼光是對的。

朴贊浩將自己在美國職棒打拚多年的經驗與生存之道，毫不保留地傳授給了金河成，並推薦他去教士打球，果然金河成在教士是如魚得水。 歐新社資料照片

今年金河成在讓出游擊重任的情況下，守二壘好到金手套等級，攻擊指數更是全隊第一，超過馬恰多、塔提斯、索托等巨星隊友，fWAR值全大聯盟排第16。根據Baseball Reference的生涯WAR值總和，大聯盟史上只有六位亞洲球員能破10（第一名是Ichiro的60.0），其中韓國選手只有秋信守和金河成，但秋信守在大聯盟打了16個球季，今年才是金河成的第三年。而這六人中沒有一個中線內野手，二遊的最高紀錄為井口資仁保持的6.4。

金河成的出現，讓更多韓國的野手興起挑戰大聯盟的念頭。「韓國好手如雲，很多年輕人有潛力，」金河成說：「這讓我打球更賣力，好讓大聯盟球探多多發掘他們。他們更有理由追逐上大聯盟的夢，這也是我努力打球的動力，好看到未來在這邊有更多韓國選手。」

金河成在教士隊發光，激起南韓更多年輕球員有挑戰大聯盟的夢想，就像台灣過去的「王建民效應」，這是有錢也買不到的振興棒球靈丹妙藥！ 美聯社

在美國青少年追逐BTS、Blackpink的同時，大聯盟各隊也正順著金河成旋風，在努力挖掘下一波韓流。