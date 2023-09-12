日職／遞補亞運後確定不在一軍規劃 吳念庭的下一站在哪？

杭州亞運棒球賽事將於10月開打，名單日前做出更動，味全投手林凱威因傷退出，將由旅日的西武內野手吳念庭遞補，吳念庭是今年3月台灣經典賽代表隊的一員，但今年在西武一軍出賽場次並不多，討論吳念庭前先來看西武在本季的戰績狀況。

西武本季已打了124場比賽，戰績是56勝67敗1和，4成55的勝率在洋聯排第5名，距離第4名及第3名的樂天及軟銀各有4.5場及6場勝差，領先墊底的火腿則有3.5場，在目前洋聯各隊都僅剩約20場賽事的這個時候，幾乎已確定今年會是個在後段班的球季，最主要的原因就是極差的得分能力，畢竟西武的團隊投手防禦率2.89只輸給新一代的投手王國歐力士。

即使投手連兩年表現優異，去年的團隊投手防禦率甚至還比歐力士低，但西武本季至今的團隊總得分僅有373分，比倒數第2名的火腿少了近40分，場均只有3分的打線給投手的奧援實在不足，而且全壘打支數也是全聯盟最少的80支，整季換算下來有可能比上季少了30支左右，事實上西武在20年球季就突然喪失前幾年山賊打線的雄風，此後幾年的得分能力每況愈下，今年在森友哉行使FA轉戰歐力士、中村剛也長打復甦卻受傷及山川穗高醜聞禁賽的影響之下，進攻火力down到最低點。

西武今年全壘打產量大減，中村剛也仍逆勢成長。 擷圖自西武獅FB官方粉絲團

中村8月歸隊後仍有一定的長打威力，8、9兩月共打出7轟，森及山川的火力缺口卻一直找不到能填補上的人選，其中跟吳念庭有關的當然就是山川的位置，前幾年吳念庭就是掌握住山川及外崎修汰因傷缺陣的機會，一舉打出「得點圈之鬼」的稱號，但吳念庭似乎不在新任監督松井稼頭央的規劃中，山川缺陣時的一壘手大多由洋砲麥金農（David MacKinnon）擔任，進入9月後則是由渡部健人先發；加上外崎今年身體健康出賽多達122場；三壘上下半季則分別多由麥金農及佐藤龍世先發，吳念庭則是在41場出賽中有3場一壘手、18場三壘手的先發出賽。

進入9月份之後，西武獅多以渡部健人擔任先發一壘手。 擷圖自西武獅FB官方粉絲團

去年首次登上大聯盟的麥金農，今年來到日職，出賽112場，交出2成49打擊率、12轟、41分打點的成績，以洋砲的角度來看並不合格；20年第1指名的渡部，21年在一軍短暫出賽6場，上季則無，今年出賽45場，打擊率雖只有2成39，卻已有5轟及21分打點，算是西武要極力培養的後山川時代一壘手，至於繞了一圈又從火腿回到西武的佐藤，今年受到重用，出賽72場、180個打席都是生涯最多，打擊率是還不錯的2成77，但1轟、12分打點對球隊的進攻能力幫助有限。

再回頭來看吳念庭，他在5月中被下放二軍，6月底上一軍，8月中再度到二軍，自此未回一軍，本季一軍出賽41場，打席數還不到100個，比前兩年少非常多，成績則是2成05打擊率、1轟及11分打點，表現退步可能也是出賽數銳減的原因，但他的得點圈打擊率仍有3成以上，卻還是無法在山川缺陣下獲得出場機會；吳念庭在二軍出賽44場，打擊表現不錯，打擊率近3成5、長打率近5成、上壘率也有4成以上，但目前仍看不出教練團要拉他上一軍的跡象。

吳念庭確定遞補亞運，更表示西武在剩餘的球季沒有將他拉上補強一軍戰力的打算，亞運就是吳念庭今年球季最後的工作，已滿30歲的他，即使不佔洋將名額，年紀也不算大，卻顯然不在新任監督的規劃中，下一步究竟要怎麼走？

雖說日職從去年開始有現役選秀，也有幾位球員換新天地後打出一片天，但這並不是吳念庭能自行選擇的，更不用說被交易、轉隊或是更殘酷一點的被戰力外，但回台灣加入中職或許是另一個考慮的選項，畢竟他在日職及國際賽有實績，在中職也有較多發展空間，另外就現實面來說，以他今年2800萬日幣，換算成台幣約590萬的年薪，回台能得到的合約相信並不會相差太多，重點是這是吳念庭自己可以選擇的未來。