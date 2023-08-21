中職／福來喜蹲捕有口皆碑 明年依舊是搶手貨

中信兄弟日前註銷外籍捕手福來喜，意味本季他無法繼續在中職打球，不過福來喜蹲捕功力有口皆碑，數據也說明了這兩年他先發蹲捕，球隊勝率確實高出本土捕手不少，相信明年福來喜在中職依舊搶手，如果他願意回來，一定會有球隊想要網羅。

中職新軍台鋼雄鷹明年首度打一軍例行賽，依聯盟規定，台鋼打一軍賽前兩年都可以比其他5隊多用1名洋將，也就是每場比賽登錄4名洋將，但至少要有1名是野手，依過去幾年中職洋砲所繳出來的績效，其實並沒有比本土打者好多少，甚至更差。

從2019年至今，中職各隊總共起用13名洋將，總計1358打數擊出334支安打，累計打擊率0.246、上壘率0.305、長打率0.370，勉強擠出35發全壘打，平均39打數才出現1支全壘打。

同一時期中職本土打者累計打擊率0.274、上壘率0.338、長打率0.394，平均47打數1轟，洋砲除了開轟率稍微好一點，打擊三圍全落居下風。

依各別洋砲來看，我們先看中職第5隊味全龍好了。味全2021年首度打一軍，那一年只用1名洋砲赫雷拉，出賽87場，299打數85安打，打擊率0.285，另有6轟、37分打點，大概就是中上水準的本土打者成績，但以洋砲標準評價，長打率0.395還是不及格。

赫雷拉是味全龍隊重返中職後找的首位洋砲，他的長打火力不足，完全不符合龍隊的需求。 圖／中華職棒提供

味全2022年先後用了3名洋砲，成績慘不忍睹，鈦龍只打9場就買單，打擊率0.188、只有1轟，谷德溫出賽26場，102打數0轟，打擊率2成45，龍德力出賽12場，44打數0轟，打擊率0.273，整體成績比本土打者還糟糕。

其他球隊方面，2021年富邦悍將找來紐那斯，只打7場25打數敲1轟，隔年延攬霸帝士，來台出賽18場，51打數慘吞21K、僅1轟，打擊率0.157，基本上就是「人體電風扇」，接下來的卡洛斯也只打9場，35打數1轟，打擊率0.143。

統一獅去年找來「兩個羅薩」，兩人合計出賽40場，153打數5轟，打擊率0.242，表現差強人意；中信兄弟扣除福來喜的話，2019年黃衫軍曾找2名洋砲助陣，義大利洋砲里迪表現算OK，115打數有7轟，外帶20打點，但打擊率只有0.243，上壘率更是不及格的0.273，同年中信兄弟還找來艾銳克，只打2場，9打數未敲安，上壘率是0，沒了。

統一獅隊去年找的洋砲羅薩R.R只打出.232打擊率，OPS.666更是偏低。 圖／統一獅隊提供

最後來看桃猿，樂天桃猿時期沒請洋砲，倒是2019年Lamigo桃猿時期曾找柏納帝那，出賽24場，90打數敲2轟，打擊率0.256，數據普通。

近年中職曾邁入「大洋砲時代」，各隊找的洋砲不乏資歷顯赫者，赫雷拉2018、19年還在大聯盟頻繁出賽，共計149場、累計421打席，鈦龍2019年在美國獨立聯盟體系的大西洋聯盟單季敲41轟、打下100打點拿到年度MVP，2021年則在日本獨立聯盟奪全壘打王。

谷德溫是大谷翔平在天使時期的隊友，大聯盟生涯出賽429場，敲出50發全壘打，包括2019年在天使的17轟，2021年谷德溫還在大聯盟出賽72場，累計271打席，算是常駐大聯盟的球員。

龍德力2018、19年也在大聯盟出賽，共計146場、累計500打席，狀況和赫雷拉類似，龍德力2021年則效力日本火腿，和王柏融是隊友，在一軍打了50場。

紐那斯更猛，大聯盟生涯累計出賽858場，超過3000打席，有58轟、142盜，打擊率0.276，霸帝士在日職廣島兩度單季敲出至少25轟，統一獅先來的羅薩(Wilin Rosario)打過大聯盟和日職、韓職，大聯盟5年敲71轟，韓職兩年狂敲70轟，後來的羅薩(Rainel Rosario)拿過3次墨西哥聯盟全壘打王。

前富邦悍將洋砲紐那斯有洋基、雙城、紅襪等隊多年的比賽經驗，在來台洋砲中算是超級大咖。他在中職打了7場比賽有.320的高打擊率，很可惜因為岳母染疫的關係而提早結束球季，之後就不再返台。 聯合報系資料照片

里迪是大聯盟史上第一位土生土長的義大利球員，也是經典賽義大利隊三朝元老，艾銳克是經典賽加拿大隊國手，柏納帝那則是經典賽荷蘭隊國手，有7年大聯盟資歷，曾在韓職締造完全打擊，兩年敲47轟。

由於近年洋砲表現不佳，加上各隊普遍需要洋投戰力，今年只有中信兄弟還留下福來喜，成為全聯盟唯一的洋砲。

福來喜在中信兄弟這兩年，總計407打數敲出98支安打，打擊率0.241、上壘率0.287、長打率0.359，OPS攻擊指數只有0.646，另有11轟、50打點，打擊成績差強人意；不過福來喜蹲捕功力出色，許多中職教練指出，福來喜是全聯盟守備最好的捕手，能帶給投手安定感，配球與各方面細節也有獨到之處。

福來喜中職生涯以捕手身分出賽121場，其中111場先發蹲捕，總計蹲了944局，盜壘阻殺率高達0.528，抓到28人次，出現4次失誤、3次補逸，蹲捕守備率高達0.995，去年福來喜拿下捕手金手套和最佳十人獎。

台鋼雄鷹捕手戰力稍嫌薄弱，目前陣中有張肇元、吳明鴻、廖奕安、邱邦、陳致嘉等5名捕手，還有今年選秀指名的台體大捕手陳世嘉，看上去還找不出能扛1號捕手重擔的人選。

當然，台鋼明年打一軍賽，需要找一名很能打的洋砲，補強較為薄弱的打線，只是依近年狀況來看，除非出高價網羅，而這一名洋砲又願意來台發展，否則要找到長打能力驚人，守備又不能太差的洋砲，難度相當高。

如果台鋼找不到很能打的洋砲，今年底擴編選秀又無法挑到優質捕手，或許可以考慮網羅福來喜，一來福來喜蹲捕有口皆碑，還可以帶領指導陣中年輕捕手成長，並傳承經驗，二來屆時34歲還不算太老，三來台鋼投手群很年輕，需要一名有經驗的捕手來引導，即使打擊不是太好，速度又慢，但放福來喜在場上，產生的化學效應絕對不輸一般洋砲。

台鋼雄鷹明年球季將正式在中職一軍出賽，福來喜是相當適合的洋砲人選。 圖／中信兄弟隊提供

依中職規章規定，外籍球員於同一年不能轉換球隊，每年8月31日球員註冊期限截止時為球團註冊球員，原球團在隔年2月底前擁有優先議約權。

不過，福來喜在今年831洋將登錄大限前就被中信兄弟註銷，他就沒有受到所謂「228條款」保護，意味中職想要福來喜的球隊，現在就可以和他的經紀人洽談，相信不只中信兄弟和台鋼雄鷹，其他球團應該也對福來喜有興趣才對，至於「阿福」明年會在哪裡打球，且拭目以待吧。