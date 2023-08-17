中職／循統一4洋投奪冠模式 中信無奈終結洋砲來台路

8月31日是中職所謂的洋將大限，過了這天後球隊便無法自由註冊登錄新洋將，且洋將人數也限定在4人，目前距離這一天僅剩約半個月，各隊都還在現有及新加入的洋將中討論留下人選，而中信則成為本季最早作出取捨的一隊，日前宣布註銷洋捕手福來喜，將4個名額全部留給洋投德保拉、泰樂、艾里歐及艾士特，隨著福來喜的離開，中職這兩年重新燃起的洋砲時代也正式宣告結束。

21年球季，重新在一軍出賽的味全為了增加打線深度，找來左右開弓的洋砲赫雷拉，隔年球季，樂天之外的其他4隊為了增加打擊火力，開季前紛紛簽下幾名在日、韓職等打過球的新洋砲，包括富邦的霸帝士、統一的羅薩、味全的龍德力、鈦龍及中信的福來喜等，不過幾名洋砲都交不出符合球隊期待的攻擊火力，今年各隊回復到之前以洋投為主的方針，中職的洋砲僅剩下福來喜1人。

福來喜上季出賽71場，2成55打擊率、5轟、28分打點的打擊成績以洋砲來說完全不及格，開季沒多久就被下放二軍，直到7月才重回一軍，他在下半季引導投手及配球功力深獲教練團信任，是中信能奪下下半季冠軍，進而協助時任總教練的林威助完成二連霸的大功臣，也因此讓他有機會續留中職，福來喜今年的打擊表現與上季相比沒有太大進步，即使捕手功力依舊，但在球隊急需投手戰力的狀況下，成為今年被正式割捨的首名洋將。

統一之所以能拿到上半季冠軍，4名洋投羅昂、勝騎士、克維斯及布雷克的運用自如是關鍵之一，下半季還有3/4的賽程，各隊也想複製相同的勝利模式，因此中信捨棄福來喜其實早在預料之中。

中信陣中的4名洋投表現都不錯，恰總有望複製統一上半季運用洋投優勢奪冠的模式。 聯合報系資料照片

味全陣中現有鋼龍、布里悍、錡龍及伍鐸這4名洋投，除了伍鐸因傷仍在調整外，鋼龍、布里悍在本季持續維持穩定的投球內容，而6月中加入的錡龍，雖然球速不快，卻仍依靠左投優勢及變化球壓制打者，出賽6場拿到3勝1敗，防禦率僅有1.53，表現超乎預期，如果在未來半個月沒有新洋投加入，那味全的4名洋將就確定是這4人。

擁有多達6名洋將的樂天，是831大限前要考慮最多的球隊，日籍投手由規在二軍的表現不算好，基本上已經淘汰，終結者豪勁及尚未報到的威能帝也都被放進保障名單中，剩下的2個名額要由雷法、霍爾及道博格來競爭，出賽5場，防禦率僅有1.98的道博格在相對有利的位置。

已有季後賽入場券的統一在下半季開始就遇到先發洋投陣崩壞的危機，勝騎士被韓職挖角，羅昂受傷，雖然近期補強了新洋投布萊威和蘭道爾，但出場時間未定；富邦陣中的洋投則是僅有富蘭戈在安全名單內，另外還有肯特、伍茲及尚未在一軍登板的瑞恩、恩力，兩隊下半季的洋投戰力與其他隊伍有些落差。

餅總在上半季將4名先發洋投運用自如，統一獅也順利拿下季冠軍。 聯合報系資料照片

至於已經取捨完成的中信，除了德保拉之外，還有泰樂及兩名在8月才亮相的艾里歐、艾士特這3名洋投，季中一度轉牛棚的泰樂，在6月底重返先發後出賽5場拿到3勝2敗，防禦率是3.81，除了2場對樂天的表現都不理想外，其他3場都是優質先發；而艾里歐先發2場都是優質先發，且都能投到7局，1勝、1.93防禦率的成績也不錯；艾士特在13日的開箱對味全投6局只被打4支安打，雖有一支3分全壘打，但投出9次三振只有1次保送，也是優質先發，兩人都有一定的球威及壓制力，如果能運用自如加上其他幾名本土先發如鄭凱文、鄭浩均等的搭配，中信將是最有能力複製統一上半季奪冠模式的隊伍，只不過割捨掉福來喜後，也宣告中職這幾年的洋砲時代暫時結束，至於要多久之後才會再有洋砲來台，依各隊對洋投的依賴性，恐怕要再相隔好幾年了。