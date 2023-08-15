吉田正尚挑戰大聯盟無縫接軌 循前輩一朗腳步角逐新人王

台灣唯一登錄大聯盟的張育成遭紅襪指定轉讓並下放，顯示要在這大舞台站穩位置很不容易。相較於張育成，從日本越洋前來挑戰的隊友吉田正尚適應良好，身高僅5呎8吋（173公分不到）、體重176磅（79.8公斤），卻穩居先發2棒、指定打擊。至8月14日止打擊率剛好3成，於美聯暫居第6位，於年度新人則排在第3位。

吉田正尚在7月23日的比賽敲出3支安打，那一天曾以3成19打擊率暫居美聯首位。8月起，曾連續6場敲安，用棒子為自己掙得一席之地，同樣來自亞洲且身材矮小，卻能跌碎專家眼鏡成為波士頓紅襪不動先發，私下投注的心力外人難以想像，絕非幸運使然。日職與大聯盟都是同樣的職業舞台，但兩者間有眾多不同之處，從官方用球到草皮，有些明顯是球迷可以看到，有些只有實際參賽的選手才感受到。

迄今，從日本轉大聯盟的球員中，投手普遍比野手適應得好，比較能保持成績穩定，典型例子是鈴木一朗和松井秀喜，年年敲出200安不單天賦，還有背後的苦練和自律。即使如此，菜鳥季有好表現難度更高，尤其是野手部分，更不用說瞄準打擊率王，上一次日本人有這麼狂的打擊能力只有2001年鈴木一朗。吉田正尚近來頻於媒體曝光，老美將他和身材相似的一朗相提並論，即便打擊率與榜首迪亞茲（Yandy Diaz）3成23有差距，但往後還有40幾場例行賽，吉田正尚追上來不是不可能。

儘管個頭小，吉田正尚這位左打的打擊技巧卻是全方位，他有出色的擊球掌握度，可將球打到球場不同方向。有一副犀利的選球眼，本季400個打數已拿到30次保送，三振僅51次數量算少，成功將歐力士時代的能耐移植美國。賞心悅目的打擊姿勢也吸引一票粉絲，在日職除新人季2016年2成90打擊率未達破3成，第二季開始連六年保持3成打擊率，並在2020年和2021年蟬聯打擊率王榮譽。高穩定性讓吉田正尚攀上頂尖打者之林，今年3月WBC世界棒球經典賽打擊率達4成09，包括兩支全壘打、13分打點，是日本隊奪冠功臣。

吉田正尚(左)在2023年經典賽中表現優異，是日本隊奪冠的大功臣之一。 美聯社

進入大聯盟，可能因WBC賽程疲勞打擊率下滑到1成多，但4月20日對明尼蘇達雙城隊一戰起，他連續16場敲安，逐漸恢復顛峰狀態，從5月3日之後打擊率維持3成以上至今。《波士頓環球報》記者亞伯拉罕（Pete Abraham）撰文，大加讚賞吉田正尚的棒球智商，文中提到：「從表現看，吉田非常聰明，總能記住曾對戰過的投手特性，甚至在第一次對壘時掌握主動權。他極少會失敗，即使狀態下滑亦然，就是能敲出安打，而不是盲目的球來就打。據說，吉田在跟球隊報到前，就針對投手做了功課，其知識量之多令人驚訝。」

亞伯拉罕披露去年冬季的合約談判，一般雙方交涉期45天。但僅僅一天，紅襪隊就以非常少見的速度和吉田簽約，艾伯拉罕說：「從日本來的球員，通常等到交涉期的最後一刻簽約，這是比較常見的。所以我很驚訝吉田是在入札第一天簽約，那一天波拉斯（吉田的經紀人）臉上露出勝利表情，讓媒體印象深刻。他進一步解釋：「紅襪隊花了很長時間，評估這筆對吉田正尚的投資，上季球團派4名球探去日本看球，如今看5000萬美元5年約是非常優渥的價格。

波士頓媒體披露，去年紅襪隊派出4人球探去觀察吉田正尚(左)，入札第一天就火速簽約引起各界譁然，紛紛探詢這是什麼人物，值得投下高額簽約金綁定5年。 中華職棒聯盟／提供

波拉斯對吉田至今的表現得意洋洋，他說：「這正是我們所預料，他還會繼續展示更多本事。紅襪隊認為，吉田正尚打擊風格適合打線，守備方面在芬威球場較窄的左外野也是加分。吉田腦子很聰明，我有很多跟球員打交道的經驗，他的學習狂熱有助於生涯發展。」《波士頓環球報》記者麥克威廉斯（Julian McWilliams）亦撰文提及這位日本打者：「吉田的打擊技巧就是教科書，我認為他是最穩定、最優秀的打者。他總能敲出安打，使紅襪隊打線因此活絡，例如開路先鋒杜蘭（Jalen Duran）可以跑出二壘安打、且上壘率高，排在後面的吉田就能用安打把跑者推進。他的打擊高效和面對投手展現的理解力，是取得成功關鍵。」

去年冬季，聽聞紅襪隊展現出對吉田的興趣，2020年、2021年曾效力歐力士隊的瓊斯（Adam Jones）亦公開替這位隊友背書：「他是日本版索托（Juan Soto），是非常有才華的球員。而且，我相信他能攻克大聯盟投手。」當然，吉田在大聯盟的挑戰只是開端，不過外界對他的質疑聲浪越來越小，開始相信紅襪隊挖到寶。那麼，他可能循前輩一朗、大谷翔平之路，成為第三位日籍美聯新人王呢？目前，原被各方看好的德州遊騎兵隊容恩（Josh Jung）拇指骨折開刀，最少缺席約6周，應該會跌出角逐名單外。再來是巴爾的摩金鶯隊的韓德森（Gunnar Henderson）以力量和速度著稱，克里夫蘭守護者隊的投手拜比（Tanner Bibee）先發輪值可圈可點，吉田正尚的競爭籌碼是打擊率、121支安打，若能持續將安打數量推進的話，就有機會拿下美聯新人王寶座。