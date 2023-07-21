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美國男籃星光不足 世界盃爭冠之路充滿挑戰

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
美國隊在2019世界盃男籃賽中由波波維奇(左二)擔任總教練，率領塞爾蒂克雙星泰托姆、布朗等好手出擊，最後只獲得第7名，當然是顏面無光。2023世界盃美國隊陣容全數更換，雖然是天賦滿滿，但是沒有頂級球星壓陣，能否找回過去「夢幻」的榮光實在是很大的未知數。 歐新社資料照片
美國隊在2019世界盃男籃賽中由波波維奇(左二)擔任總教練，率領塞爾蒂克雙星泰托姆、布朗等好手出擊，最後只獲得第7名，當然是顏面無光。2023世界盃美國隊陣容全數更換，雖然是天賦滿滿，但是沒有頂級球星壓陣，能否找回過去「夢幻」的榮光實在是很大的未知數。 歐新社資料照片

2023籃球世界盃美國男籃12人名單確定，年輕、星光不足但球路各有特色，年紀最大前鋒波特斯28歲，NBA一線球星包括杜蘭特、柯瑞都不在陣中，美國男籃總教練柯爾(Steve Kerr)選材、挑人很獨特。

2023籃球世界盃美國男籃名單

後衛：布朗森(185公分)、里夫斯(195公分)、哈利伯頓(195公分)、愛德華(193公分)、哈特(195公分)

前鋒：英格倫(203公分)、布里吉斯(198公分)、強森(203公分)、班切羅(205公分)、波提斯(208公分)

中鋒：傑克森(211公分)、凱斯勒(213公分)

加拿大國家隊核心陣容也確定，金塊後衛穆雷領軍，成員包括NBA球員亞歷山大(雷霆)、巴瑞特(尼克)、鮑威爾(獨行俠)、布魯克斯(火箭)，比名氣、星光、NBA資歷，加拿大一點都不輸美國男籃。

打開加拿大隊世界盃男籃名單，光是亞歷山大(左)和巴瑞特(右)兩大後衛就要讓人尊敬三分。 美聯社
打開加拿大隊世界盃男籃名單，光是亞歷山大(左)和巴瑞特(右)兩大後衛就要讓人尊敬三分。 美聯社

美國男籃上屆籃球世界盃(2019年在大陸舉行)只獲第七名，隊史最差，美國男籃總教練是馬刺教練波波維奇(Gregg Popovich)，2019年美國男籃掛頭牌球星是塞爾蒂克前鋒泰托姆、布朗，可惜還是沒能在國際籃球展現團隊，打出相對優勢。

星光閃耀不一定是贏球保證，今年美國男籃跟上屆世界盃名單比起來，更年輕、名氣更平凡、沒有一線或超級球星，引起不小議論和看衰危機。

其實我還蠻欣賞柯爾的選材和陣容組合，雖然年輕，但上季場均至少20分以上得分手有七人，能持球、突破、組織、外線後衛至少三人，中鋒傑克森是防守第一隊成員，波提斯拚勁、凱斯勒七呎身高，三名內線輪換能有效建構美國隊禁區和防禦。防守工兵、對位和身高部分，哈特、里夫斯、布里吉斯、波提斯都具備出色防守和一對一能力。

由傑克森(左)、凱斯勒(中)、波提斯聯手扛起的禁區，絕對是強硬無比。 美聯社資料照片
由傑克森(左)、凱斯勒(中)、波提斯聯手扛起的禁區，絕對是強硬無比。 美聯社資料照片

儘管星度不足，沒有NBA一線或超級球星壓陣，但2023年籃球世界盃美國男籃陣容組合卻有幾個特色和優勢更勝以往：

1、身高：身高能帶來對位、防守、進攻各種優勢，除了布朗森185公分，美國隊主要輪換後衛都在195公分以上，這是美國男籃很重要陣容基礎和武器。

2、內線：211公分傑克森是先發中鋒，空間長人208公分波提斯是第一替補，213公分凱斯勒是第二長人，禁區攻防技能紮實，三名內線平均身高210公分，三人防守都很紮實，身高夠速度不差，更重要的是技能包完整，這已經是美國男籃接近完美內線。

3、完美側翼：小前鋒深度完整，198公分布里吉斯、203公分英格倫、203公分強森、205公分班切羅，速度、攻防技能包都很完美，美國男籃不再陷入後場太矮，內線太慢、功能太單一窘境。

英格倫(左)和布里吉斯(右)上季都打出生涯最佳表現，是目前聯盟中又快又準又能防守的年輕一代頂尖小前鋒。 美聯社資料照片
英格倫(左)和布里吉斯(右)上季都打出生涯最佳表現，是目前聯盟中又快又準又能防守的年輕一代頂尖小前鋒。 美聯社資料照片

4、功能性完美：每個球員都有至少打兩個位置以上能力，教練用人調度不會有太多困境。布朗森、里夫斯、哈利伯頓都能控會投還擅切，愛德華運動能力能做為鋒衛超級搖擺人，哈特是超級大鎖，傑克森、波提升都能拉開空間，更能保護籃板和護框，凱斯勒就是最出色第三長人。

美國男籃除了需要打出團隊合作，展現最佳團隊戰力，最最重要的還是美國籃球老問題：適應國際籃球尺度、節奏打法和空間。NBA籃球場上空間更大，一對一、自由發揮空間更多，國際籃球禁區經常擠成一堆，三分外線攻擊更多、更出奇不意，射程、出手合置幾無死角，美國男籃絕不能用NBA打法和節奏去面對國際賽對手，否則防守將漏洞百出。

美國隊在世界盃男籃預賽與希臘、約旦、紐西蘭被分到C組，算是抽到好籤。 美聯社
美國隊在世界盃男籃預賽與希臘、約旦、紐西蘭被分到C組，算是抽到好籤。 美聯社

我是很看好今年美國男籃，柯爾選材和組織人手都做得相當出色，沒有杜蘭特、柯瑞這種超級球星，但這12人有先發、主要替補和二線人手，定位清楚角色鮮明，菜鳥班切羅、凱斯勒只能是第11、12人，不會有上不了場，上場太少疑慮，但經驗資歷再菜，都能以角色球員上場做出貢獻。

美國男籃會在2023籃球世界盃重新擦亮美國籃球和NBA招牌，挑戰很多，但柯爾選材、角色、定位近乎完美，星光不足並不會影響美國男籃奪冠之路。

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