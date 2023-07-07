湖人超完美補強 詹姆斯生涯第五冠正在路上！

美國運動博奕平台FanDuel公布NBA新賽季最新奪冠賠率，奪冠最熱門塞爾蒂克、第二衛冕軍金塊、第三公鹿，太陽、熱火、勇士、湖人分居第4到第7。盤口低估湖人和勇士，湖人今夏補強完美，角色球員、外線、禁區身高、第三控球都得到有效補強，鋒線對位戰力提升，詹姆斯追求生涯第五冠志在必得。

勇士補強情況同樣忽視，勇士鋒線和內線都沒有明顯提升，人手一樣不充裕，只能先在控球和後場做出深度調整。勇士情況很特別，勇士團隊薪資已經衝頂達硬上限，沒有能力在買斷市場上隨意撿漏，勇士也只能提供一年底薪合約，無力提供1+1兩年底薪合約，勇士在買斷市場不容易吸引自由球員加盟。

勇士還會在自由市場撿漏，217公分長人波爾(上季在魔術)，208公分伍德(上季在火箭)，206公分畢昂柏都有可能成為勇士禁區第一替補長人，幫助勇士成為更好爭冠球隊。

塞爾蒂克奪冠盤口躍升第一，有點意外。塞爾蒂克今夏進行兩筆修補交易，送走後衛史馬特、前鋒威廉斯(Grant Williams)，收進220公分長人波爾辛吉斯，內線身高、防守更好，但也少了兩個防守尖兵和功能性強大輪換主力。

塞爾蒂克在三方交易中獲得明星前鋒波爾辛吉斯(中)，固然提升禁區實力，但也損失兩員防守大將。 美聯社

金塊是衛冕軍，核心陣容不變，實力擺在那裡。公鹿順利留下中鋒洛培茲、前鋒米德頓排第三非常合理。

湖人今夏補強操作和續約 幾乎可以給滿分

一、續約：四年5600萬美元續約里夫斯，兩年3700萬美元續約羅素，三年5100萬美元續約八村壘，三名湖人年輕先發年薪起加起來不到5000萬美元，湖人總管佩林卡保留核心陣容工作幾乎揮出一記滿貫全壘打。

湖人用經濟實惠的價碼，一次留下羅素(左)、里夫斯(右)與八村壘三位年輕的先發主力，搭配詹姆斯和戴維斯，已是十分可靠的基本陣型。 美聯社資料照片

二、撿漏：湖人需要3D，有防守、有速度、有高度、有外線，201公分普林斯，203公分瑞迪許拿著低薪和底薪加入湖人，補上小前鋒位置，湖人玩大玩小、對位攻防都不再吃身高的虧。普林斯外線在水準以上，瑞迪許有驚人爆發力和運動能力，年輕充滿潛能天賦仍待開發，湖人過去兩年一直欠缺有身高、外線和運動能力3D小前鋒，一次補足。

三、禁區：湖人需要替補長人，戴維斯需要一個可靠替補做為輔助，這名長人除了高度，還得具備速度和和爆發力，213公分長人海斯年輕有勁，身上無窮潛力等待被挖掘，無疑是上帝送給湖人的禮物。

四、執行前鋒范德比爾球隊選項：湖人只需要花460萬美元年薪，就能再使用防守尖兵和小球機動前鋒范德比爾一年，范德比爾投籃不靈光，但他的身高、防守、無限換防的防守能量仍是湖人最需要輪換強項。

五、關鍵簽約：湖人用三年3300萬美元簽下熱火先發主控文森，這是一記關鍵得分安打。文森有穩定外線和三分，控球、組織、防守都在水準以上，更重要的是他能成為詹姆斯、羅素、里夫斯之外湖人第四持球點，甚至扛起球隊第二主控。文森能打無球、拉開空間、命中三分，這是最適合湖人控球典型。

文森在今年的季後賽屢屢展現大將之風，差點就能幫助熱火寫下傳奇，湖人閃電挖角成功，新球季更加讓人期待。 美聯社資料照片

湖人全新陣容幾乎沒有漏洞，湖人還能再補一名空間長人或防守悍將，自由球員市場217公分波爾或208公分伍德都可能成為湖人，湖人還有空間可以撿漏。

只要詹姆斯、戴維斯例行賽保持健康，至少出賽70-72場以上，季後賽完整體湖人將非常可怕，唯一能影響湖人爭冠的因素只有「健康」。

詹姆斯生涯第五冠已經走在路上，湖人圍繞39歲詹姆斯和戴維斯建隊爭冠模式依舊很有競爭力。