中職／雙林衝擊選秀會狀元 統一獅反成最大贏家

中職昨日傳出震撼彈，季前被評估今年回台機率不大的旅美好手林子偉，以及有意赴美發展的穀保家商好手林佳緯，都在截止報名的前一刻決定參加選秀會，由於兩人的加入，讓原本各界所預期的選秀小年瞬間加溫，加上之前已報名的王念好，讓選秀會各隊首輪的選擇增添了許多討論的話題。

林子偉在12年與紅襪簽約赴美，17年6月成為台灣第13位升上大聯盟的球員，7月單場3安創下台灣球員在大聯盟首度猛打賞，隔年也打出個人首轟，但20年被紅襪移出40人名單，之後幾年轉戰雙城、大都會小聯盟，去年中開始在獨立聯盟打拼；台灣球迷印象最深刻也是親眼看到林子偉在國內出賽的就是今年的經典賽了，身為官方宣傳海報上的台灣代表，林子偉在經典賽的表現卻不盡理想，14個打數只有1發陽春彈，不過在回歸獨立聯盟後，成績依舊不錯，目前打擊率近3成，還有6轟及20分打點。

曾考慮赴美的穀保好手林佳緯也報名參加今年中職選秀。 中央社

花蓮出身的林佳緯與隊友林盛恩是今年穀保陣中最受到關注的兩名畢業生，在林盛恩已被紅人簽下後，林佳緯選擇投入中職選秀，林佳緯從高一就展現長打能力，也是穀保重點栽培的長打好手，守備也有一定水準，國手資歷相當豐富，日前再度入選今年的U18世界盃棒球賽培訓隊，現正在培訓，在隊內藍白隊對抗賽的表現也不錯；而在雙林尚未確定參加選秀之前，王念好是本屆狀元呼聲最高的球員，就讀北科附工的王念好，是今年選秀會上打擊能力最佳的高中生，也是U18世界盃棒球賽培訓隊的一員，延續玉山盃開轟的好手感，在藍白對抗賽的打擊表現也十分優異。

王念好打擊優異，原本是今年中職選秀狀元的最熱門人選。 中央社

今年選秀會的順位依序是台鋼、富邦、統一、味全、桃猿、中信及台鋼，即使王念好可能因為雙林的加入而無法成為狀元人選，但3人應該都不會落到前3順位之外，再來就要看擁有前三順位的台鋼、富邦及統一要如何選擇了。

今年是新同學台鋼加入中職後的第2個選秀會，去年首輪選進游擊大物曾子祐，也選進了26人，但畢竟是新球隊，實力及人氣都要兼顧，因此能守內外野、又曾經上過大聯盟、更是台灣球迷都知道的林子偉當然是本屆台鋼選秀的最佳人選，台鋼明年要開始在一軍出賽，林子偉如在季中加入，經過半年及春訓的磨合後，不但在場上能為球隊帶來實際的幫助，場下也可以提供經驗、協助年輕球員成長，而且他才29歲，如果沒有傷痛問題，還能為球隊效力很多時間，另兩名人選雖然也是年輕有潛力，但對於新球隊幫助略低於林子偉。

身為「每個位置都有需求」的球隊，擁有第2順位選擇權的富邦在這3人中不管選誰都是不錯的補強，林子偉內外野可守，又是旅外球員，如果台鋼真的不選，那富邦出手是無庸置疑的事；王念好的打擊是進攻能力不強的富邦所需要的，只是他主要的守位在一三壘，富邦的一壘目前有范國宸及近期升上一軍打得不錯的王苡丞，三壘則有今年打擊突破的十年三壘李宗賢、辛元旭及董子恩等人，是相對比較不缺的位置；林佳緯就相當符合外野在攻守兩方的戰力都是一軍5隊中最薄弱的富邦的缺口，在台鋼選擇林子偉的前提下，如果富邦不選林佳緯那倒是蠻出乎意料的。

前3順位不管哪一支球隊選到林子偉，都對戰力都會有明顯幫助。 聯合報系資料照片

雙林加入對於台鋼及富邦是天上掉下來的意外驚喜，對第3順位的統一更是大禮物，原本在所謂的選秀小年要選到大物的機率不大，但在兩名好手加入後，統一即使在第3順位都還有實質上的狀元級球員可以選，林子偉就不用說了，內外野都能守，在經典賽期間也與統一總教練林岳平共事過，不需要太久的磨合時間；當然，要選到林子偉對統一來說是較不可能的事，畢竟前面還有台鋼及富邦，但另外兩人對於統一的未來也會有很大的幫助。

統一雖然目前有蘇智傑、陳傑憲及林安可這外野三鬼，但替補的球員實力有落差，蘇智傑、林安可又曾有傷病史，林佳緯進來對統一的外野深度有明顯提升的效果；能守一三壘的王念好也能補上統一未來幾年的缺口，統一的一壘今年主要由陳鏞基、林益全兩人輪流，但兩人年紀已大，退休時間在即，三壘雖有年輕的林子豪，但攻守仍不穩定，同樣需要球員輪替，一起養成，王念好剛好就是適合統一這些內野缺口的人選，統一在這3人當中不管選到誰，都已確定是今年選秀會上最大的贏家了。