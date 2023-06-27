超級新人不是只有溫班亞瑪 2023T還有誰可能成為巨星？

2023年NBA選秀會結束，聯盟30支球隊制服組針對需求、新秀發展性做出選擇。當然，法國天才長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）早早就鎖定超級新人，而拔得狀元簽的聖安東尼奧馬刺隊亦宣布勝利，將這位大有可為的19歲小將延攬入列，那麼剩餘29支隊伍如何是好？終究報名選秀會多達242人，不乏潛力十足的菜鳥，這一篇我們探討除溫班亞瑪外，還有誰有機會成2023年梯次的未來之星？

一支球隊在選秀會遴選補強，有幾個操作因素。他們會考慮選最優秀的新人，也可能是填補陣容某一塊拼圖，抑或直接拿選秀簽當籌碼交易。每支球隊各有各的策略，這充分考驗經理人思維和球探系統，是選人、是交易都會影響球隊命運。摒除球隊交易，選人本身就有新聞價值，經理人要選所謂即戰力或看好未來性都是一門學問。因此，挑菜鳥不能按大學戰績或名氣，因為誰也不確定，眼前這位在NCAA發展平庸的球員，日後可能脫胎換骨於NBA呼風喚雨。相對地，一些連英語都說不好的國際球員，你又怎麼知道適應環境後，難保不會成超級巨星？幾個例子如：德國「坦克」諾維茨基（Dirk Nowitzki）、希臘「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、塞爾維亞「小丑」約柯奇（Nikola Jokic）等，加盟NBA前美國人均無法發音這些名字，但這三人均摘下過聯盟MVP。

這就是選秀會有趣話題，1984年NBA誕生了「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），但那一屆同樣有傳奇隔空出世，包括歐拉朱旺（Hakeem Olajuwon）、巴克利（Charles Barkley），史塔克頓（John Stockton）都進了名人堂，特別是史塔克頓落在第16順位，效力猶他爵士隊長達19年，生涯累積1萬5806次榮登助攻王，當初跳過史塔克頓不選的球隊勢必扼腕，竟錯失這名大物。同樣地，1996年黃金梯次不單布萊恩（Kobe Bryant），那屆進名人堂的還有艾佛森（Allen Iverson）、艾倫（Ray Allen）、納許（Steve Nash），以及選秀會乏人問津的華勒斯（Ben Wallace）。回到2023年選秀會，備受矚目的幾位新人有：韓德森（Scoot Henderson）、米勒（Brandon Miller）、湯普森（Amen Thompson）等，只是職業舞台有別於業餘，這幾人是否破繭而出，要看他們的天賦、球商、努力程度和運氣，假設不幸受重大傷勢，也將讓球團投資付諸流水，甚至賠掉籃球生涯。

1984年選秀會公牛挑中喬丹(中)，選秀順位在後方的76人和爵士也慧眼識英雄，分別延攬到日後進名人堂的巴克利(左)和史塔克頓(右)。 1995-96 Fleer Ultra 球員卡

拿到探花簽的波特蘭拓荒者隊，拿下被譽為本屆次佳的新人韓德森（Scoot Henderson），球探眼中他具全明星實力，體育媒體《The Athletic》專欄作家維塞尼（Sam Vecenie）評價，6呎2吋、195磅重的控衛韓德森在他眼中實力不下於溫班亞瑪，身體素質和運動能力數一數二，運動頻道 ESPN、 CBS Sports和NBC Sports都給韓德森新人排名第二高分，運動畫報《Sports Illustrated》編輯認為，韓德森有長臂、肌肉體型，以及高水準的力量和速度，這讓他成2023梯最優秀的菜鳥之一。

拓荒者昔日曾因跳過喬丹而淪為選秀笑柄，直到2012年挑中里拉德討回顏面，如今又幸運選到本屆次佳的韓德森(00號)，今後能否養出身手令人期待。

夏洛特黃蜂隊拿榜眼簽選的新人是米勒（Brandon Miller），他亦是喬丹任內的最後決策。據知，喬丹與制服組於選秀會前在韓德森、米勒間二選一，他們分別被應邀去展現身手，最終球團把建隊賭注押在阿拉巴馬大學6呎9吋、200磅重的小前鋒米勒身上。據瞭解，黃蜂隊相信米勒可成為一位出色的3D球員，另一方面教練團隊是以主控鮑爾（LaMelo Ball）為考量，替他遴選出色隊友，最終米勒雀屏中選，至於未來他能不能揚名立萬？就看喬丹是否慧眼識英雄。值得一提的是，黃蜂隊還在首輪末選到史密斯（Nick Smith Jr.），事實上，這位6呎4吋、185磅重的雙能衛曾被看好，CBS Sports、NBC Sports和《The Athletic》將其排新人第4位，但因右膝受傷而跌到第27順位被撿走，假設史密斯傷勢復原、大爆發，黃蜂隊有可能成本屆選秀會贏家之一。

將籌碼押在球員傷勢恢復的球隊不止黃蜂隊，休士頓火箭隊用第4順位簽帶回控衛湯普森（Amen Thompson），以及原先名列「四大新秀」的好苗子惠特摩（Cam Whitmore），他身高6呎7吋、體重230磅，體能出色且防守概念佳，只是在選秀會前測試表現失色，且在維拉諾瓦大學因傷錯過開季，四年前也曾斷過腿，導致順位一路下滑到第20順位。不過，NBA職涯漫長，若惠特摩開竅並擺脫傷勢前景可期。至於史密斯，身為前阿肯色州大學五星控衛擁攻防兩端的運動能力，可為自己創造機會，天賦亦被外界肯定，有機會扛起火箭隊復興大旗。

火箭本屆先拿首輪四號簽弄來史密斯，又從首輪末撿到口碑盛傳、卻因傷排名下滑的惠特摩(圖)，若兩人表現超凡，火箭有機會成本屆選秀會贏家。

選秀會總是充滿變數，前排被選未必前途無量，後排才獲青睞的也未必比人差，約柯奇在2014年選秀會上，是掉到次輪第41順位被選上，誰會料到日後不但摘下兩屆MVP、2022-23年度總冠軍賽MVP獎座？同樣地，1996年選秀會沒人看上的華勒斯，一度跑到義大利聯賽混飯吃，直到2004年靠強悍防守打出名號，並與底特律活塞隊奪冠成名人堂一員，這不就是NBA有趣之處嗎？