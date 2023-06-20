喬丹經營球隊的最後一舞？ 13年糗事一堆卻大賺10倍出場

許多粉絲尊稱喬丹（Michael Jordan）是「籃球之神」，這應該是讚美他球員時代的成就，絕非歌頌其掌理夏洛特黃蜂隊的政績，基本上我們可說是一場災難。儘管，沒多少人關注他如何將2.75億美元的投資項目變30億美元獲利，各界仍聚焦他荒謬的決策，這一篇我想談談2010年到2023年的山貓與「後黃蜂」時代，就像《最後一舞》紀錄片般回顧歷史。

喬丹是在2010年初接管黃蜂隊，當時他們還叫山貓隊。名稱由來，是原球隊東家、BET傳媒集團強森（Robert L. Johnson）的綽號。有一位生涯摘下六座總冠軍的傳奇老闆，人們當時對喬丹是萬分期待，尤其他還是第一位擁有多數控股的前NBA球員老闆，人們相信有這麼一位終極的贏家操盤，山貓隊未來指日可待。但是，喬丹在2011年開始就出師不利，第一筆主導的交易是用傑克森（Stephen Jackson）、李文斯頓（Shaun Livingston），和2011年首輪第19號籤當籌碼，從密爾瓦基公鹿隊換麥格提（Corey Maggette）和首輪第7號籤。喬丹用這首輪7號籤弄來中前鋒畢永柏（Bismack Biyombo）。顯而易見地，這並不成功！幸而，他們選到助康乃迪克大學奪冠的華克（Kemba Walker），成為之後十年核心。

接著，2011-12球季因工會而縮短，山貓隊繳出史上最差的7勝59敗難堪紀錄。榮登爐主亦順理成章獲2012年榜眼籤，那年「頭號大物」戴維斯（Anthony Davis）不出意料去了黃蜂隊，只不過並非在夏洛特市，而是在紐奧良市的那一支黃蜂隊。至於山貓隊挑了該屆號稱第二強的新秀吉爾克里斯特（Michael Kidd-Gilchrist），在夏洛特始終打不出名堂，已在2020年後銷聲匿跡。

在2011年喬丹(左)跨入經營後，山貓隊就以慘澹的7勝59敗收場，締造隊史難堪紀錄。 美聯社資料照片

剛接掌山貓隊的喬丹，還介入縮水球季勞資談判。不過，曾為球員的他選擇站雇主這一邊，早在參與華盛頓巫師隊經營時，喬丹便主張過多薪資會造成球員怠惰、不思長進，他無法理解用天賦打球的人，相信成功者必須跟他一樣有瘋狂的紀律與訓練量。因此，在2011-12球季中斷的5個月時間，以喬丹為首的強硬派領袖，反對聯盟與球員談判讓步。他的聲量，亦被大部分球員視為背叛行為，認為喬丹換了位置就換了個腦袋，批評他極度虛偽。最明顯的例子，是喬丹曾在1998-99年球季停擺期間，以球員身份批評當時的巫師隊老闆：「如果你無法賺錢，就應該把球隊賣掉，而不是剝削球員。」

交易失利、養不出擔當大任的新秀，加上和球員對立，喬丹的聲望不若球員時代光芒四射，失敗的球隊老闆聲浪越來越高。曾為NBA球員、喬丹摯友的巴克利（Charles Barkley）在電視節目公開批評，這位老友身邊圍著一些唯命是從的人，阻止他做出明智決策。此話一出讓喬丹大為反感，除嚴加否認外也切斷彼此友誼。如今回想起來，喬丹的確用人不若他打球如此睿智，手下的球探系統靠NCAA名氣在選人，沒有認真評估未來性，譬如2015年選秀會竟拿首輪第9號籤選了威斯康辛大學的大四生卡明斯基（Frank Kaminsky），把特納（Myles Turner）和布克（Devin Booker）拱手讓人，許多球團經理人當成笑話一則，至今仍流傳於職業運動圈。

喬丹在爭議聲中，只讓山貓、後黃蜂隊三次打入季後賽，且都在首輪出局，如今終於放手不玩球隊經營，取而代之是以30億美元賣給Gabe Plotkin和Rick Schnall兩位投資家獲利收場，就算扣掉稅收、仲介費等，他起碼有25億美元進入口袋，13年的經營被外界批一事無成，球隊卻在他手裡增值將近十倍。以商業經營角度看，此舉並不算失敗，但任期內喬丹若真帶隊拼進幾次季後賽，甚至是奪冠登頂的話，相信成交價格會更高。

喬丹對黃蜂經營不力，並未影響球隊本身價值，當初以2.75億美元入手，13年後轉賣時球隊價值已經增長到30億美元。 歐新社資料照片

更換東家後的黃蜂隊，是否能煥然一新？這很難說，在投資家眼裡擁職業隊伍未必得幹些什麼，明顯例子如喬丹進駐後，高爾夫球技術愈來愈精湛、頻繁現身名流社交場合，球隊還是增值了約十倍，與其做出錯誤的舉動或投資，妄想在幾年內以新舵手身份將黃蜂送進季後賽，可能啥都不幹會簡單一點，就等球隊價值繼續增加。我們可以這麼說，今後黃蜂隊依舊不會變得出色，但球員應該不必像蒙克（Malik Monk）一樣，動不動被「籃球之神」打腦袋瓜了！