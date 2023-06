連首輪籤都不用出！太陽暴力強組新三巨頭震撼聯盟

在本日稍早查拉尼亞(Shams Charania)就已經爆料,日前和巫師協議分手的明星後衛比爾(Bradley Beal)有意前往太陽和熱火的消息,而根據後續聯盟幾位較有公信力的大記者接續勾勒出交易的輪廓之後,我們也陸續收到這筆交易太陽這邊的主角會是保羅(Chris Paul)和沙米特(Landry Shamet),同時擁有交易否決權的比爾據稱要求包裹內不能有艾頓(Deandre Ayton),否則他會考慮否決這筆交易,當然也有太陽隨隊記者跳出來駁斥其實熱火沒什麼興趣,實際上只有太陽在談等等。

哪怕流言內容看起來有多麼不可思議,不過這次兩隊沒有讓大家等太久,在消息傳出可能才剛要滿24小時的現在,雙方正式完成交易,人員的部分跟傳言完全一模一樣,唯一之前的消息沒提到、但可以想像的是,太陽加上了一大把的次輪籤,以及複數枚的首輪籤順位交換權,完成了這筆應該可以轟動聯盟的交易。

當然,除了比爾似乎鐵了心要來太陽以外,另一個讓許多競爭者可能卻步、也導致他交易價值沒有想像中高的主要因素,就是比爾未來四年還有總金額超過2億美元的合約。

不過在太陽換了新老闆伊許比亞(Mat Ishbia),整個球隊路線和中心思想都變得完全不同,短短幾個月內接連換來杜蘭特(Kevin Durant)和比爾的動作也證明了,至少在短期之內,錢對他來說應該真的不是問題吧。

為什麼太陽連首輪都不用出?

在這筆交易中,細心的讀者可能會注意到,以往在我們的常識中,這種等級的交易後面應該會跟著不止一枚首輪籤才對,但實際上太陽這次給的所謂複數枚首輪籤,其實都是「順位互換權」,也就是當年度如果太陽的選秀順位比巫師高,巫師有權要求用他們自己較低順位的首輪籤去和太陽互換順位,但萬一該年選秀太陽順位較低,這個交換權就等於沒有作用。

但是其他地方先不提,單就選秀權的部分,這個也確實已經是太陽能給的全部。根據聯盟關於交易選秀權的規定中比較重要的兩條,一個是最多只能交易未來7年內的首輪,當然,由於目前2023年選秀會還沒過的關係,目前的「未來7年」還是算到2029年為止,等本週選秀會後才會再跳一年到2030年。

而為了避免有球隊一口氣把未來7年內的首輪全部賣光光,萬一球隊在這段期間出了什麼意外,連靠選秀翻身的機會都沒有,因此另外一條關於選秀權的交易規定就是,各隊在可預見的未來(已經過了的選秀會不追溯),都不能有連續兩年完全沒有首輪籤的情形,

這也是太陽為什麼在這筆交易中僅有互換權的主要理由,因為太陽未來7年內的首輪籤,包括2023、2025、2027、2029這四年的首輪籤和2028年的首輪交換權,都已經在杜蘭特的交易中給了籃網。

換句話說這筆交易提到的複數枚首輪交換權可能還不用猜是哪幾年,太陽就只剩2024年跟2026年的可以跟巫師互換了,至於一大把次輪籤是多大一把,反正太陽最多也就只剩下5枚左右,在這種等級的交易中我還真的不在乎了,都拿去吧。

