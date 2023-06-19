連首輪籤都不用出！太陽暴力強組新三巨頭震撼聯盟

在本日稍早查拉尼亞（Shams Charania）就已經爆料，日前和巫師協議分手的明星後衛比爾（Bradley Beal）有意前往太陽和熱火的消息，而根據後續聯盟幾位較有公信力的大記者接續勾勒出交易的輪廓之後，我們也陸續收到這筆交易太陽這邊的主角會是保羅（Chris Paul）和沙米特（Landry Shamet），同時擁有交易否決權的比爾據稱要求包裹內不能有艾頓（Deandre Ayton），否則他會考慮否決這筆交易，當然也有太陽隨隊記者跳出來駁斥其實熱火沒什麼興趣，實際上只有太陽在談等等。

哪怕流言內容看起來有多麼不可思議，不過這次兩隊沒有讓大家等太久，在消息傳出可能才剛要滿24小時的現在，雙方正式完成交易，人員的部分跟傳言完全一模一樣，唯一之前的消息沒提到、但可以想像的是，太陽加上了一大把的次輪籤，以及複數枚的首輪籤順位交換權，完成了這筆應該可以轟動聯盟的交易。

當然，除了比爾似乎鐵了心要來太陽以外，另一個讓許多競爭者可能卻步、也導致他交易價值沒有想像中高的主要因素，就是比爾未來四年還有總金額超過2億美元的合約。

不過在太陽換了新老闆伊許比亞（Mat Ishbia），整個球隊路線和中心思想都變得完全不同，短短幾個月內接連換來杜蘭特（Kevin Durant）和比爾的動作也證明了，至少在短期之內，錢對他來說應該真的不是問題吧。

為什麼太陽連首輪都不用出？

在這筆交易中，細心的讀者可能會注意到，以往在我們的常識中，這種等級的交易後面應該會跟著不止一枚首輪籤才對，但實際上太陽這次給的所謂複數枚首輪籤，其實都是「順位互換權」，也就是當年度如果太陽的選秀順位比巫師高，巫師有權要求用他們自己較低順位的首輪籤去和太陽互換順位，但萬一該年選秀太陽順位較低，這個交換權就等於沒有作用。

但是其他地方先不提，單就選秀權的部分，這個也確實已經是太陽能給的全部。根據聯盟關於交易選秀權的規定中比較重要的兩條，一個是最多只能交易未來7年內的首輪，當然，由於目前2023年選秀會還沒過的關係，目前的「未來7年」還是算到2029年為止，等本週選秀會後才會再跳一年到2030年。

而為了避免有球隊一口氣把未來7年內的首輪全部賣光光，萬一球隊在這段期間出了什麼意外，連靠選秀翻身的機會都沒有，因此另外一條關於選秀權的交易規定就是，各隊在可預見的未來（已經過了的選秀會不追溯），都不能有連續兩年完全沒有首輪籤的情形，

這也是太陽為什麼在這筆交易中僅有互換權的主要理由，因為太陽未來7年內的首輪籤，包括2023、2025、2027、2029這四年的首輪籤和2028年的首輪交換權，都已經在杜蘭特的交易中給了籃網。

換句話說這筆交易提到的複數枚首輪交換權可能還不用猜是哪幾年，太陽就只剩2024年跟2026年的可以跟巫師互換了，至於一大把次輪籤是多大一把，反正太陽最多也就只剩下5枚左右，在這種等級的交易中我還真的不在乎了，都拿去吧。

The new-look Suns could be scary 😳 pic.twitter.com/qfqOnaTY1z — NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 18, 2023

都在擔心一顆球不夠玩了，還要擔心誰控球？

本著交易互惠的原則，在絕大部分的交易、尤其是這種規模的交易裡，交易雙方肯定都是出了一些該隊球迷不太願意放棄的東西，哪怕太陽在這筆交易送出的是上個球季已經明顯開始退化、說不定暑假前有可能會被裁的保羅，另外一位更不用說、有眼睛的太陽球迷應該早就想掐死他的沙米特就完成了這筆，幾乎可以說太陽強搶民女的交易，卻也還是會有類似的疑慮，那就是「保羅離開了誰來控球」跟「球只有一顆三個人怎麼分」？

老實說，站在我的角度，跟得到比爾可能的巨大回報相比，誰控球的問題好像還真的不是什麼問題，更別說去年太陽花了一整個球季的時間讓隊上每個多少有點持球能力的球員輪流帶球過半場，盡可能的減少保羅無謂的體力消耗，練了一個球季以後，到了季後賽太陽實際上的主要控球者甚至已經是布克（Devin Booker）了，何況比爾以往顯然也有部分帶球和組織的能力，雖然可能比不上一般控衛，但我不知道為什麼這會是個問題。

至於球只有一顆這種事，好像每次類似的交易都會聽到對吧，說得像是本來都不用給保羅碰球一樣，實際上每一個會被講這句話、季後賽也走得夠遠的球隊，幾乎沒有一個是打到至少第二輪以上，還在嫌自己持球點太多的，別人不提光看太陽就好，雖然其中或許也有總教練威廉斯（Monty Williams）臨場反應實在一言難盡的因素在內，但是布克和杜蘭特在對金塊的系列賽中被重兵看管打得這麼痛苦，你真的覺得他們不需要第三個有效攻擊點嗎？

總之，雖然我們還不知道新任總教練佛蓋爾（Frank Vogel）會如何安排陣容，不過對於以往執教評價主要都是在防守端，進攻端被認為相對拙劣的佛蓋爾來說，現在直接給你三個明星持球點，尤其這三位都有一定水平以上的無球和投射能力，理論上打法也不會有多大衝突，最糟糕的情況下「球給XX」這個簡單暴力的戰術現在也有三個名字可以填，應該不會再發生那種連「球給KD」都畫不明白的情況了吧？

保羅的太陽指揮官時代正式結束！ 美聯社

謝謝你，保羅

即使沒想到是以這種方式結束，但在太陽早就傳出有可能會和保羅分手的消息之後，這樣的結果也算可以平靜接受，目前傳出雙方應該不會馬上完成交易，等待接下來這幾天是否有其他球隊會在保羅的合約轉為全額保障之前向巫師提出交易要求，讓保羅可以去他想去的球隊，或許老東家快艇就是一個可能的選項。

但無論保羅最後要去哪裡，或許未來有一天我們會在季後賽狹路相逢，但是在文章的最後，毫無疑問的，感謝保羅這三年來對太陽的貢獻，雖然我們沒有一起拿到無論是太陽隊史或是保羅個人的第一座總冠軍，讓故事的結局終究不是太完美，但我們曾經一起殺進總冠軍賽，一起拿下破太陽隊史紀錄的單季64勝，真的已經夠了。

或許故事就是要留點這樣的遺憾才完美，但是太陽原本就已經快要看到盡頭的保羅時代，即將在這筆交易之後正式進入尾聲，除了未來季後賽萬一碰到太陽千萬不能贏以外，其他都祝福你未來一切都好，雖然不知道要說幾次才夠，但最後的最後還是，謝謝你，保羅。