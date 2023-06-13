穆雷打出超級生涯年 未來可能取代柯瑞成第一後衛

前NBA球星皮爾斯最近狠誇金塊後衛穆雷，稱讚他是當今聯盟第一後衛。西區決賽對湖人四戰，穆雷四戰場均32.5分、6.3籃板、5.3助攻，投籃命中率5成27，三分命中率4成05，穆雷超凡表現和關鍵性確實跟勇士後衛柯瑞不相上下，湖人就是栽在穆雷進攻端神鬼出擊，無法防守。

總冠軍賽打熱火，穆雷前四戰每場助攻上雙，場均23.3分、10.5助攻，三分命中率4成17。穆雷進攻、得分沒有打得像對湖人系列賽那麼瘋狂，但比賽創造力十足，連續四場助攻至少10次，創造NBA總冠軍賽紀錄。

穆雷表現非凡，不管是關鍵球、突破還是三分外線，他都能打出自己身價，同時幫助金塊贏球，成就隊友和團隊。金塊今年例行賽戰績西區第一，季後賽不斷打出超水準表現和關鍵球韌性，團隊三分命中率3成85，投籃命中率4成93，在在展現總冠軍球隊氣質。

穆雷在今年的季後賽已出賽19場，場均得分高達26.7分，以40.1%的三分球命中率平均每場剛好投進3顆三分球，並有5.5籃板、7.1助攻、1.5抄截的全能表現。 美聯社

穆雷表現驚人，但皮爾斯形容太誇張，當今NBA第一後衛還是柯瑞，穆雷未來或許有機會成為NBA第一後衛。但穆雷今年季後賽打出生涯年，這是他2021年4月十字韌帶撕裂開刀，傷停整整一年後復出，最不可思議的生涯年。

想要成為NBA第一後衛，除了穩定的超人表現和數據，更重要的還是對比賽、團隊和隊友各種難以形容影響力，就像金塊中鋒約柯奇，他就是金塊今年季後賽打出非凡表現和團隊最關鍵球員。約柯奇季後賽打出MVP身手，穆雷季後賽打出出乎意料超級生涯年，金塊總冠軍之路就在兩個球星「超級輸出」帶動下，打趴所有季後賽球隊。

「穆雷非常冷靜，他很清楚球隊和隊友需求，他每場比賽經常投進關鍵球，那種進球很能激勵士氣和隊友，我們需要他總是能在關鍵時刻挺身而出，他幾乎沒有什麼勉強出手或單打獨鬥」金塊教練馬龍這麼形容穆雷在總冠軍賽近乎完美表現。

金塊教練馬龍(左)知人善任，對穆雷(右)是非常信任，而穆雷也給了他最好的回報。 美聯社

27歲穆雷從兩年前十字韌帶撕裂，傷停一年重傷中完美重生，體能、爆發力、速度絲毫不受影響，應該是NBA2023年最勵志、神奇故事。20年前 ，十字韌帶斷裂是籃球員重傷害，任何一個籃球員只要十字韌帶撕裂或斷裂，即使順利恢復健康重返球場，爆發力和速度七折八扣都是必然，年逾35歲球員如果遭逢十字韌帶撕裂，生涯幾乎報廢。

穆雷過去一年穩定表現，今年季後賽超凡表演，打出生涯年，跟受傷前幾乎沒有兩樣，現代運動醫學、微創手術和復健科學已經進化到「未來世代」，十字韌帶撕裂已經不再是籃球員致命傷。

穆雷今年季後賽關鍵性和改變比賽得分表演，確實很容易讓人有「穆雷是NBA第一後衛」直覺和想像。穆雷季後賽經常打得比柯瑞更神、更準、更瘋狂，他還具備灰熊後衛莫蘭特的爆發力和勁爆體能，控球、組織、成就隊友也有太陽後衛保羅那種神奇魔力。

穆雷(中)在2021年4月對勇士的比賽中十字韌帶撕裂，整整休息了一個球季，本季復出後竟然打得比之前更好，心態也更為成熟，而且在季後賽中快速成長，讓人感到不可思議！ 美聯社資料照片

對湖人和熱火兩個系列賽穆雷投進多少關鍵球，每一球都足以成為歷史經典。我能理解皮爾斯為何如此稱讚穆雷，他也沒有說錯，論關鍵球和比賽影響力，穆雷今年季後賽確實打得無可挑剔，如果不是約柯奇實在太完美，穆雷就是FMVP。

穆雷未來有機會成為NBA第一後衛，在成為NBA總冠軍之後，穆雷還有超越柯瑞潛能。