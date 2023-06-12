金塊隊史首冠已是囊中物 解析當今殺傷力最強雙人組

第二戰主場遭熱火攻破後，金塊起了危機意識，賽後主帥有罵、約柯奇（Nikola Jokic）有發言有差，丹佛軍團從第三戰起打出不同等級的防守，加上主打雙星威能的變陣效應：先是聯袂打出史上第一組30+分大三元組合，馬龍（Michael Malone）主帥口中「迄今為止7年間約柯奇-穆雷連線的最佳表現」，復於第四戰示範了如何不大量得分，光是站在場上也能幫助球隊贏球的能耐，連續攻破邁阿密兩場客場，直接將系列賽打成3：1的絕對領先，只差一勝，金塊就將拿下隊史首冠！

這兩戰金塊分別做出哪些調整，以及想當然而，熱火主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）如何做出回應，金塊又是如何見招拆招，在此為大家整理剖析。

金塊雙星的挺身而出

第三戰最大的差異，在於金塊雙星直接切換成進攻型態，不再只跟你打合理籃球。這不代表他們就失去戰術合理性章法，只是在其中更強勢展現球星威能，更積極地把兩人本身就化為進攻終結的「Finisher」。

最終兩人各砍下34分與32分，剛好等於熱火先發五人的總得分，若算上兩人助攻幫球隊創造的分數，約柯奇與穆雷（Jamal Murray）等同承擔了金塊2/3以上的得分，要說是當今聯盟殺傷力最強的2人組，恐怕也不為過。

如同第二戰賽後分析「熱火變陣兼升級區防攻破金塊主場 阿德巴約樂扮體系運作核心」所預測，金塊本戰果然首重讓穆雷打出威脅性，開節幾乎就直接讓他切換成得分後衛，屢屢強攻，甚至連原本控衛帶球過半場的推進任務，都部分轉交給約柯奇等隊友，減少負擔。

約柯奇主宰禁區 路透社

他也不負眾望，首節就五成命中率拿下8分，當穆雷打出得不斷包夾或協防的威脅性，與約柯奇的擋拆也就更有殺傷力，搭配本戰塞爾維亞人更積極Roll-in或衝進油漆區要位，穆雷10次助攻，就有多達7次是直接傳給約柯奇拿下15分，可想而知本戰穆雷持球發起的擋拆有多麼致命。

說來簡單，但要如此高效，金塊也是做足了相關功夫，才能持續破解熱火嚴防。首先要面對的是，第二戰熱火改以巴特勒（Jimmy Butler）單防穆雷有成的對位，金塊的破招方式是三分線上的超高位擋拆，約柯奇在此扎實掩護同時，穆雷馬上就加速過人，讓巴特勒連追防都來不及，阿德巴約（Bam Adebayo）轉瞬就要面臨防守抉擇，在第一節仍被動情況下，因此常常被穆雷直接中距離急停跳投軍訓。

同時間，約柯奇打法也更為積極，其破解熱火包夾或內縮，以提高Roll-In或空切威脅性的方式，是更兇猛要位，更近框接球後，同時更快速地處理球-無論是出手或二傳給空切隊友，讓對手更難以及時反應。

熱火隨後乾脆轉換成對穆雷的直接包夾或區域聯防，企圖重演上一戰封鎖穆雷-約柯奇連線，但這次雙星也有備而來，約柯奇直接跟穆雷改打Pick & Pop，讓穆雷在被關門前快速傳出，此時多半已有兩人在夾擊穆雷，Pop後接球的約柯奇擁有三分線絕不能放的高度威脅，熱火勢必得有人Close Out，來不及約柯奇會直接投射，但如果有機會干擾，他會改採一個假動作後持球切入，這時又會造成另一個熱火必須協防的局面。

剩下就是簡單的數學題目：這樣邁阿密還有多少人可以防守其他3位金塊球員？這就是為什麼丹佛此戰的空切得分又回來了，相較穆雷的助攻多半是丟給約柯奇，後者卻是雨露均霑給隊友的原因。這般打開三分線內空間的套路變陣，也等同破了熱火前兩戰的區域聯防，第四戰後，邁阿密因此大幅減少使用。

但雙方針對金塊雙星的鬥智，到此還不是結束，史波史特拉為了能守下主場一勝，這戰場自然延續到了第四戰。

葛登異軍突起，強化了金塊攻守戰力。 法新社

面對前一戰金塊雙星打出史詩級雙人組破壞力，熱火第四戰的應對理所當然首重約柯奇與穆雷。邁阿密先是透過直接換防，大幅減少穆雷最拿手的擋拆過後直接跳投，同時也安排Pre-Switch，增加穆雷找到理想對位者的時間，必要時甚至不惜更多的協防包夾，也要壓制這位第三戰起的主要發動機；同時間，只要有可能因此漏人，熱火且已饒富紀律性地安排，一定會有人輪轉去補位約柯奇，通常是放掉對葛登（Aaron Gordon）的外線防守。

通常這種時候，一般人會想，約柯奇可能要拿回球權改由他持球發起進攻了，但金塊與約柯奇想的不一樣，他反而用了個對自己比較輕鬆，效果卻可能更佳的將計就計：直接信任隊友，自己就樂於待在三分線上充當拉空間或轉傳的延伸中鋒角色。

第四戰約柯奇的三分7投4中，系列賽出手與命中數新高，同時間，穆雷的助攻型態也同時切換，因應對手的防守變陣較難切深，本戰他傳給約柯奇的助攻，都是外線投射(包括其中三顆三分球)，傳球對象也較第三戰更為廣泛，善用約柯奇拉開空間的誘餌效應。

雙星得分未必在己的心態，也反映在第四戰兩位前鋒葛登與波特（Michael Porter Jr.）頻頻早攻打錯位或是空切強攻籃框的表現上；；後者外線仍如遊魂，但第四戰總算能透過空切幫忙加減得分，前者更趁機替代一部分約柯奇工作，有機會就強攻籃下單吃，甚至扮演起控球前鋒(本戰外加6助攻)，甚至也能把握住雙星吸引防守被放投的空檔機會，三分球4投3中，徹底打出第三星光采。

但總而言之，也許數據沒那麼亮眼，第四戰隊友多點開花的前提，始終仍是建立在雙星強大威嚇力基礎上，正是金塊也看透熱火會著重施壓於穆雷與約柯奇，不斷透過雙星將阿德巴約與巴特勒同時拉至外圍，才有隊友內線的發揮空間。

熱火想要翻身還得看巴特勒的發揮與否。 路透社

某程度這是種更讓人佩服的籃球智慧，尤其約柯奇三脅的無形影響力，根本已臻不戰而屈人之兵，也真的如同許多球評所說，他總有能破解對手防守佈陣的方法。

金塊團隊表現的更上一層樓

儘管雙星閃耀，絕對是這兩戰最大的難解功臣，丹佛能贏下這兩場，始終也要感謝總有奇兵跳出。縱使不算這兩戰都成功扮演關鍵第三人的葛登，在兩位先發側翼：波特外線整個系列賽低迷，凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）也不過第四戰有些甦醒，連約柯奇與穆雷，都有些放棄、不信任隊友三分投射情況下，金塊這兩場勝利，實在分別要計上第三戰菜鳥布勞恩（Christian Braun）與第四戰布朗（Bruce Brown）的大功！

第三戰波特的外線迷航，讓自己平庸防守的問題被放大，所幸更擅長繞掩護與勇於身體對抗的布勞恩跳了出來，扛住側翼缺口，更重要的是抓住熱火對他的輕忽，第三戰積極果敢的空切，讓約柯奇的傳球，總算找到了一條道路，頻頻為邁阿密帶來懲罰，布勞恩最終以兩分球7投7中的高效表現，幫助球隊守下最後勝利。

第四戰熱火更多內縮，雖然堵不住葛登直接靠力量速度硬打，確實減少了布勞恩的空切機會。但是，布朗抓住了另一個成為奇兵的機會，全場11投中8與三分球5投中3的高命中率，砍下猶勝穆雷的21分，更讓人印象深刻地是其大心臟，徹底抓住熱火為求進攻不得不放上羅賓森的機會，於第四節極高效地進行打點，也幫助球隊渡過約柯奇犯規麻煩，熱火又重兵包夾穆雷的艱難時刻。

除此之外，儘管進攻端手感未必理想，丹佛軍團在後兩戰，確實也展開了不同於前兩戰輪轉防守的積極度與侵略性，連兩戰又把熱火壓制在95分以下，僅次於系列首戰，邁阿密整個系列賽得分最低的三場，全拜金塊所賜！

這還是在第二戰後，熱火更堅決執行針對約柯奇沉退的外線懲罰，以及透過巴特勒擋拆，堅持換掉葛登，有效錯位穆雷點名的高度進攻紀律情況下。

如果說首戰的低分，更多是因為熱火低迷的手感，三、四戰顯然並非如此，而是直接讓邁阿密的空檔品質下降。第二戰熱火Wide Open+Open三分線30投16中，第三戰變成25投10中，其中Open僅16投3中；第四戰這支相對較倚賴外線的球隊，Wide Open+Open三分線出手更只剩下19投6中，機會還較對手少，若果本已是邁阿密進攻最後優勢的Spot Up跳投，都被丹佛軍團給剝奪，近兩戰分別只攻下28與31分(第二戰45分)，那要如何才能擊敗對手幾乎全面性的優勢？

這已經不是熱火球員的問題，要知道手感也要靠體力維繫，而這兩戰他們都面臨著防守端金塊雙星乃至葛登排山倒海強襲的沉重挑戰，還得在空檔夾縫中求生存，兩場還都能超過30%三分命中率，已屬不易，背後更根本的問題，真的就在於陣容尺寸跟天賦不如人。

布朗在第四戰表現優異。 法新社

生死第五戰熱火的生機何在？

三、四兩戰，雙方幾乎演繹了各種邁阿密防守，而丹佛破招的的可能性，但在既有人手下，無論是單防、換防、區域聯防、重兵包夾，金塊雙星都已一一做出回應，除了在區域聯防下尋求其他變陣可能，熱火大概也只能回到基本面，從既有防守中，挑出傷害最小的選項，大概率就是回到讓雙星主打。畢竟如第四戰約柯奇還能以逸待勞，讓對手打出多點開花近五成命中率贏球，要贏實更為艱難。

壓低約柯奇與穆雷的傳球效率，寧願讓雙星負擔更多出手、消耗體能，也不要讓綠葉一個個打開，在熱火最擅長的第四節追趕時，也才有機會因疲累，削減雙星的破壞力。

要知道如第三戰約柯奇與穆雷的超高效表現，也是建立在該場兩人超優越手感，很多進攻選擇換成其他球員，未必是好的出手，既然牽涉到手感，就有賭上一把的價值，總比頻繁看到葛登穩穩於籃下大欺小來的有希望。

前兩戰都有浮現的約柯奇進攻麻煩，當然也會是熱火的重要課題，別的不說，光約柯奇的掩護與護框能力，就跟其他隊友不同水平，少了他穆雷的擋拆威力將大幅下降，更容易被針對包夾而體力鉅耗。

另外，巴特勒前三個系列戰無往不利的單打點名，總冠軍戰只要約柯奇守在油漆區，效果就大打折扣-遑論約柯奇個人的進攻殺傷力。這兩戰好的方面，熱火都能讓約柯奇不時於防守端失去冷靜，不必要犯規，第五戰能不能至少複製第四戰的犯規麻煩程度？

阿德巴約禁區對抗。 路透社

除此之外，若果不是傷勢問題，史波史特拉是否有機會多讓勒夫（Kevin Love）分攤一點時間？熱火仍以小球為主軸，目的不外乎是求輪轉防守的速度以及外線，但前者賠上大把被錯位打點，後者勒夫是第四戰全隊最準的三分射手，是不是能找到讓勒夫增加上場時間的更佳配置與調度時機？

當然，最後要贏，既然金塊的進攻強到只能減輕傷害而無法壓制，熱火還是得尋求更多得分。阿德巴約這系列已經無可挑剔，未選秀軍團也都已是水準以上，連羅瑞（Kyle Lowry）、勒夫等老將都回春貢獻，邁阿密還想提升，還是得看大將巴特勒。

面對這很可能是本季的最後一戰，「士官長」還有油嗎？還有所保留嗎？近兩戰帳面上巴特勒場均26.5分4.5籃板5.5助攻，已明顯有回溫感，但放諸場上，這應該還不是完全體的他，湖人系列賽布勞恩被打到不敢派上場，這系列賽還能正常調度；波特也有過不少漂亮對位，士官長近兩戰績效，說來是因為嚴格的進攻紀律，盡可能耐心換掉葛登、換到對位穆雷為止，再穩穩中距離點名，所以看似高效。

問題大家本來期待，熱火想贏也必須看到的是：葛登之外，外圍想點誰就點誰，殺入禁區不是屢屢閃躲約柯奇，而是打到他犯規麻煩的那個巴特勒。看過前三輪系列賽的球迷，想必都會認可，現在的巴特勒，絕對不是百分百的他。

那麼Win or Go Home的第五戰，我們能看到那個巴特勒現身救世嗎？