水手季後賽好夢作到頭 死屍打線一覺回到解放前

今年的水手是哪裡有問題？過去兩年他們都贏下90勝，去年還成功終結了連續21年打不進季後賽的悲運。如今球季已打完超過三分之一，水手的勝率卻始終只能在五成上下打擺子。好不容易在上個月打出17勝11敗將勝率拉上五成，一進入六月卻又馬上在遠征遊騎兵主場時踢到鐵板，吞下比數極為懸殊（9比30）的三連敗，不但名次因此掉到西區第四，跟暫居外卡榜尾的太空人勝差也已多達5場。

水手迷或許會反駁要悲觀還嫌太早。去年他們打完同樣多場比賽的戰績（28勝35敗）可是比今年還要差（31勝32敗），但從六月開始急起直追的水手每個月勝率都超過五成，七八月更打出全美聯最高勝率（35勝17敗），這才一舉從美聯倒數第五超越群雄拿下外卡第二名。陣容擺在那裡，以新人王羅德里奎茲（Julio Rodriguez）為首的年輕打線充滿朝氣，季後總管狄波托（Jerry Dipoto）還換來連兩季銀棒獎得主的藍鳥強打赫南德茲（Teoscar Hernandez），讓進攻火力如虎添翼。投手方面，同樣年輕有活力的先發投手陣容在去年季中交易來紅人王牌投手卡斯提歐（Luis Castillo）後不但五門齊，而且跟塞揚獎投手瑞伊（Robbie Ray）、身兼隊上勝投王及防禦率第一的吉伯特（Logan Gilbert）組成人人艷羨的三巨投。除此之外水手的牛棚跟守備也都有前段班水準。怎麼看都是情勢一片大好，本季可望更上層樓。

水手在季後換來強打外野手赫南德茲，結果他來到水手後跟著「死屍打線」一起沉淪，至今OPS只有.694，是生涯最差的表現。 美聯社

如今冰冷的數字擺在眼前，水手又一次犯了「死屍打線」的老毛病。他們的OPS排名全聯盟倒數第七只有.687，而且與同區墊底正向史上最多敗紀錄奔去的運動家（.663）相去無幾。去年成為打線核心的四大打者羅德里奎茲、三壘手蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）、一壘手佛蘭斯（Ty France）以及季末大放異彩的捕手羅利（Cal Raleigh）中除了法蘭斯表現持平外，其他三位主將打擊成績無不大幅退步。其中又以蘇亞雷斯的表現最為離譜，目前以.621的OPS在全聯盟排名倒數第七，跟去年.791判若兩人。從.774掉到.703的雷利也好不了多少。至於羅德里奎茲的.759雖說仍算得上是聯盟前段班，但與他去年僅次於楚奧特（Mike Trout）高居全聯盟中外野手第二的.853仍有一大段距離。

至於狄波托為了補強外野跟二壘漏洞交易來的兩位外援——前面提到的赫南德茲跟王寇頓（Kolten Wong）——不知是不是染上水手主場的「積屍氣」本季表現更加慘不忍睹。赫南德茲的OPS只有.694不說還成了美聯三振王。王寇頓的打擊更堪稱「爛到流湯」，在全聯盟打席數達140以上的267位打者中，他的OPS（.424）、長打率（.178）全都穩坐倒數第一。

水手三壘手蘇亞雷斯本季在守備方面表現可圈可點，但是在打擊方面卻是急速衰退，OPS.638也是生涯最差。 美聯社

當然水手迷不會忘記季初最大（也是唯一）的亮點——一向被寄予厚望的新生代外野手克蘭尼奇（Jarred Kelenic）。身兼選秀會第一輪及2021年百大新秀第四名，在小聯盟打遍各層級無敵手的克蘭尼奇前兩年上大聯盟有踢不完的鐵板，以至於水手不得不屢次將他下放回農場。今年開季克蘭尼奇看似總算開竅，四月份他的OPS .982高居美聯第四，全壘打也以7發並列第三且連續四場開轟。然而一到五月他的表現就跟隊友一樣被打回原形，近兩個月克蘭尼奇的OPS降到.724，並不比聯盟平均的.721好多少。

水手上一季的團隊OPS .704雖不算高，還略低於聯盟平均的.706。但考慮到他們主場對打者極端不利的特性，如果改看進階數據，不論OPS+（106，全聯盟第九）或wRC+（107，同樣第九）水手都是不折不扣的前段班。但今年水手打者不僅主場打不好（OPS .686），客場表現也如出一轍（OPS .687）。如果不是有強大的投手陣容撐腰（水手投手的獨立防禦率（FIP，3.50）及勝場貢獻值（WAR，10.2）都傲視全聯盟），他們的戰績只會更加糟糕。

進一步比較今年跟去年水手打者的進階數據，會發現他們的選球能力退化不少。去年水手打者追打壞球的出棒率只有26%，在全聯盟高居第二；今年則上升到28.2%，名次更大幅降到第14名。再加上水手打線擅長打速球（這兩季他們打速球的績效分別位居全聯盟第十跟第八），反之不管是變化球或變速球則一面倒地苦手。而對手也不是傻子，有了上一季的經驗，對手投手自然會選擇降低速球的配球比例（去年水手打者遭遇速球的比例34.5%位居聯盟第七，今年一下子掉到30.4%，反過來變成倒數第七）。結果就是水手打者的三振率也從去年的22.8%（全聯盟第14）暴漲為高居第三的25.7%。主力打者尤其「貢獻良多」，赫南德茲（第5）、克蘭尼奇（第6）、蘇亞雷斯（第20）、羅德里奎茲（第25）都位居全聯盟前25名。

水手外野手克蘭尼奇(右)在季初曾有讓人驚奇的表現，但從5月份開始也跟著隊友們亂揮大棒，被對手K得一塌糊塗。 美聯社

水手的「風扇」打線被三振如風出局如林，也難怪總管狄波托會大嘆就算補個棒球之神貝比魯斯（Babe Ruth）也難救。如果水手打者不能及早根治亂揮棒的毛病，新一代的「死屍打線」終將成型，水手也難逃再次退化成弱隊的命運。