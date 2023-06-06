要贏金塊真的超難 但熱火正在不停地創造奇蹟

總冠軍賽G1金塊打趴熱火，金塊最多領先24分，終場104：93獲勝。外界普遍認為，熱火身材太小、對位吃虧、內線禁區毫無優勢，總冠軍系列賽想要贏金塊一場，都很困難。G2熱火上演一齣不可思議「逆襲」，不斷用區域聯防圍堵金塊中鋒約柯奇，有效壓縮約柯奇傳球路線和金塊外線出手空間，儘管約柯奇依舊無解攻下41分、11籃板，金塊也打出5成2水準以上命中率，三分命中率3成9同樣高標，但熱火第四節完成奇蹟逆轉，111：108在金塊主場偷到一勝。

熱火儘管贏下G2，但金塊G2最多依舊領先熱火15分，比賽內容、禁區得分、籃板球、罰球次數、投籃命中率全部領先熱火，金塊還是擁有很大優勢和陣容天賦。金塊唯一輸熱火的是三分命中率和命中數。G2熱火三分球35投17中，三分命中率4成86，三分球超水準發揮，仍是熱火贏球的最重要命脈。

原本怎麼看熱火對上金塊都是完全沒有勝算，但是當初公鹿、塞爾蒂克不也是如此？熱火總教練史波斯特拉不停地在變魔術，現在應該有很多球迷相信熱火有能力再造奇蹟！ 美聯社

熱火全隊有七人在NBA新人選秀會落選，像熱火這樣一支選秀落選者大隊，在NBA發展聯盟和自由市場力爭上游拚出來的「雜牌軍」，想要對抗陣容整齊、身材、對位、禁區都更有優勢金塊，幾乎沒有犯錯空間，也必須在攻防兩端都有超水準表現才行。

正常看，熱火很難是金塊對手，NBA歷史上還沒有那一支球隊可以用「超水準」三分球，一而再、再而三、三接四轟倒系列賽對手，那除了要有驚人三分射手群，還得有緊密團隊、出色防守，以及夠精明老練的教練調度。

熱火的選秀落選者大軍中真的人人都三分球奇兵，G2換文森特(2號)跳出來立大功，他三分球6投4中，攻下全隊最高的23分。 美聯社

沒有無法預期的三分手氣和連續超凡手感，熱火也很難完成任務並且贏球。今年東區第八種子熱火卻一路在創造奇蹟，顛覆傳統思維和常理。

熱火從東區決賽到總冠軍賽，最近九戰贏下五場比賽，三分球表現是：

東決G1：三分球31投16中，三分命中率5成16。

東決G2：三分球26投9中，三分命中率3成46。

東決G3：三分球35投19中，三分命中率5成43。

東決G7：三分球28投14中，三分命中率5成。

總冠軍賽G2：三分球35投17中，三分命中率4成86。

超現實也很不真實的三分命中率和命中數，那已經不只是變態，而是熱火從東區決賽打到總冠軍賽表現出來的「常態」。

面對熱火這支球隊，任何對手都不能跟他們賭三分手氣，因為熱火擅長防守，團隊合作一流，速度、對位、攻防、身材的確都不如塞爾蒂克、金塊這等級爭冠球隊。但熱火都能靠著出色防守、緊密團隊、戰略運用、變陣出招，再搭配近乎「神仙球」的三分命中，接二連三的擊敗對手。

熱火替球員羅賓森(55號)上場時間只有17分鐘，但他也投進2顆三分球，全場攻下10分，看他臉上儘是滿滿的自信！ 美聯社

塞爾蒂克東區決賽除了自己打不好，就是栽在熱火的防守、團隊和無法阻擋的三分球。金塊G2同樣被熱火瘋狂三分雨殺得措手不及，第四節被熱火打出36：25反撲攻勢成功逆襲。

歷史總有各種傳奇故事和事蹟，再神奇紀錄也是用來被打破的。熱火在不被看好情況下客場先偷一勝，搶下七戰四勝總冠軍系列賽主場優勢，跟金塊打成1：1平手，接下來會不會有其他神奇故事和奇蹟出現，誰都說不準。

金塊中鋒約柯奇在對位和禁區、戰術優勢，依舊無解，金塊後衛穆雷仍處於季後賽「神仙」狀態，他的出手、投籃和各種進攻技藝，簡直無法防守，只要穆雷啟動、出手、突破，他總是可以隨心所欲得分，無人能擋。西決湖人0：4被金塊橫掃，穆雷對湖人場均32.5分超凡表演，成為載入史冊的傳奇。

金塊中鋒約柯奇(中)在G2熱火超嚴密的防守下，竟然還能繳出41分11籃板4助攻的成績，實在是讓人不得不深深地佩服，不過熱火最後還能贏，更是讓人感到不可思議。 美聯茉

熱火對決金塊，熱火身材、對位、天賦和攻防深度都不及金塊，想要創造奇蹟完成逆襲，難上加難，幾乎不可能。但傳奇正在發生，熱火如果再打出兩場5成以上三分命中率比賽，那麼今年NBA總冠軍賽有可能成為史上最特別的一年。

NBA神蹟無限，這不就是NBA可能拿來行銷全球的好標語，熱火的「老八傳奇」值得更多期待！