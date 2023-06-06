讓人遺憾的大谷採訪封殺事件 如何正確搶大聯盟獨家專訪？

中職樂天桃猿隊率啦啦隊赴美國親善訪問，先後造訪洛杉磯天使球場與奧克蘭運動家主場掀起旋風。未料餘波蕩漾，眾人返台後驚傳隨行的女記者在未經球團同意訪問大谷翔平，甚至因此遭到天使隊驅逐、除名的窘境。消息傳出後，我即收到台媒友人告知，主要是當天敝人亦在現場，但未參與這場大谷與啦啦隊的見面會，所以不清楚詳情。但大聯盟採訪我幹了10幾年，多少明白媒體的應對進退，聽聞這事僅能說相當遺憾。

大聯盟經營百年歷史，成千上萬的媒體進出大小球場，每一位登錄名單的球員除了接受球技訓練，同時也上過公關課程，就是教育你未來面對媒體時，不該說的不要亂說，以免被記者原文照錄或斷章取義，造成球團甚至聯盟形象的傷害。這種規則不僅約束教練、球員、管理高層到工作人員，包括獲得採訪許可的媒體也得一併遵守。因此，球員接受群訪時公關人員一定在場，就是避免擦槍走火，若為個人專訪也得先過濾問題，因為公關部門得呈報上去，並不允許任何不當的新聞內容產生。

在小小的球場裏挖呀挖呀挖，問怪怪的問題，被打大大的X，讓大谷也驚掉下巴！ 美聯社

此番跟隨赴美的電視台，在事件爆發後發出聲明，指他們在不夠了解相關規定下，違反大聯盟報導規範，面對此次失誤，會檢討訓練與處理流程。這是正確的態度和應對之道，先不提記者當時衝上前問了什麼問題，關鍵在大谷翔平僅被告知與啦啦隊員合照，並沒授意要受訪談話，也代表他根本沒有準備，若一旦失言被媒體渲染，最終結果不堪設想，所以他在露出疑惑表情後轉身離開，大谷翔平做了球團教他的事。

對於踏出國門、採訪大型活動或人物的記者，到底該怎麼做可達到目的？其實一點都不難！我曾跑過許多採訪，洛杉磯道奇隊、湖人隊和天使隊我足足跑了好幾個球季，他們的規矩並不艱澀，甚至均以大字報掛在媒體中心或球員更衣室外，再簡單一點你就是跟著其他媒體走，人家沒做的事情你不要做，基本上不會出事。若想專訪，你要先跟球團公關去信描述綱要，當然得先介紹自己來自哪個媒體、主要受眾為何，最好備妥一份我媒體資料（Media kit），讓對方卸除戒心、多認識你一點。

我從2009年起開始跑大聯盟比賽，最初也從小白開始，慢慢地跟著其他媒體採訪，才逐漸瞭解一些規定和流程。 陳光立／攝影

通過你的要求後，大聯盟或者公關部門會回信聯繫，針對你需要的協助給予授權。舉例來說，我若要大谷翔平的話，就要說明主要目的、問些什麼，為何需要安排專訪，可以的話越詳細越好，通過機率會比較大。即便球團許可，公關也將知會當事人願不願意，假設拒絕的話你也沒辦法，你也可按照官方程序，於比賽前往球場或訓練中心，加入群訪行列，聽聽你想採訪對象說些什麼，這裡多半開放發問，你就可以至少準備一個題目，對指定對象提出來，當然他願意答覆又是另一回事，一般你不問私人敏感話題、合約談判或批評特定人物的話，多數球員會侃侃而談。

想要作個人專訪並非不可能，只要事先提出申請且受訪者同意，你就可以跟主角面對面交談。 陳光立／攝影

時機相當重要，啦啦隊公關會面為比賽前一刻，正常來說是球員最不想受訪的時段，因為記者的一句話均可能影響表現，這也是為何投手先發當天，賽前不但不受訪，連休息區內隊友都不敢湊上去攀談，就是怕說錯了話，導致投手搞砸一場比賽。大聯盟多半是夜間比賽，媒體可於下午三點入場，約傍晚主場、客場兩支隊伍上場暖身，此時在球場內的記者們就能詢問球員受訪意願。同樣地，媒體必須站在草皮外，不允許踏入牛棚、打擊籠干擾練習，除非球員自己走過來找你。這時候公關人員也四處張望，監視媒體有無違規行為，譬如現場直播拍抖音、跟球員玩自拍、偷拿球隊物品或討簽名，都會以「粉絲行為」拔證驅逐。

媒體並非不能親近球員採訪，只要當事人同意的話，自己主動過來球團不會干預，幾年前陳偉殷(左)還在大聯盟時，便在場邊與日本媒體親切互動。 陳光立／攝影

會如此嚴厲規範，並不是台媒的錯！就是過去有不肖記者觸法，才導致這種結果。最近的例子，是美式足球巨星布雷迪（Tom Brady）打超級碗的球衣失蹤，後來逮到小偷是一位採訪記者，他嘗試夾帶出去轉售獲利。也因此，各職業球團嚴格把關避免事件發生。其次，是以保護球員隱私為由，看管每一位採訪記者言行舉止，譬如比賽結束後，球員都在更衣室穿著輕便，有的甚至僅著內褲或裸身從沐浴間走出，公關人員即規定更衣室不准拍照，攝影機採訪必須對準當事人，而非掃描整個更衣室內部，但過去我就看到台灣媒體觸法，直接將球員穿內褲的照片上報，顯示未了解採訪規則的不僅是這家電視台而已，很多記者都沒詳閱規定。

聽起來大聯盟比賽採訪很拘謹，其實也不盡然，憑著一張證件你可走遍每個角落，包括VIP、一般球迷走不進的區域，和那些職業球員互動，而且球隊還提供免費的飲料和食物，記者終究很辛苦，從早到晚守在球場，這也是貼心福利。你可以做的就是忠實把過程記錄下來，不是翹著二郎腿享受比賽、玩自拍更新社群帳號。

每天頻繁出現在球場和訓練中心，球員也會逐漸跟你熟悉建立互信關係，最終當對方登頂獲得榮耀時，也會願意接受拍照，圖為道奇投手克蕭第一次摘塞揚獎時，我幫他拍的紀念照片。 陳光立／攝影

可以理解記者想跑獨家的慾望和衝動，但有時候縝密的規劃勝過刺客行為，你只能賭兩種結果，一是對方真的乖乖跟你說兩句，然後你被公關人員請出去，二是對方扭頭就走，你還是被拔證請出去。既然如此，何不循規蹈矩走一遭，最終起碼你可參加賽後的媒體群訪，跟其他記者一起分享新聞，也算是圓滿達成任務，不是嗎？