新人王已成囊中物 台美混血卡洛爾助響尾蛇一路暴衝

球季打到現在，哪隻球隊的表現最令人跌破眼鏡？答案無疑是響尾蛇。球季開打前他們原被視為勝率無法超過五成，別說季後賽，頂多只能在分區排名老四的球隊。結果現在他們的戰績（35勝24敗）不但與道奇並列國聯西區第一，就連其他分區的王者勇士（34勝24敗）、釀酒人（31勝27敗）也非其敵。響尾蛇晉級季後賽的機率一下子從季前的15.3%暴漲超過四倍（63.2%），成了除道奇及勇士之外最有希望打進季後賽的國聯球隊。

響尾蛇是如何脫胎換骨，從前年全大聯盟最爛球隊（戰績52勝110敗，與金鶯並列倒數第一）搖身一變成為爭奪季後賽門票甚至分區冠軍的勁旅？提到響尾蛇，很多人馬上想到的是王牌投手賈倫（Zac Gallen）。賈倫的確是響尾蛇復興的第一功臣，目前他以3.0勝場貢獻值（根據Fangraphs網站統計，以下稱FWAR）暫居全聯盟投手第一，是國聯塞揚獎的大熱門。不過儘管賈倫表現優異，響尾蛇投手整體表現仍只能算是中等水準。目前他們的團隊防禦率4.27暫居第17位，恰恰等於聯盟平均，也顯示響尾蛇能打出好成績，打擊跟守備才是他們的最大強項。而去年季末崛起的超級新人外野手卡洛爾（Corbin Carroll）正是他們在攻守兩方面的的最大利器。

響尾蛇先發投手賈倫目前投出7勝2敗、防禦率2.72的好成績，除了本身就投得好之外，隊友也給他平均每9局5.2分的不錯火力支援。 美聯社

由於卡洛爾的台美混血背景，台灣球迷對他的表現自然多了幾分關注。身為今年各大新人榜前兩名的大物，他同樣備受美國當地球迷矚目，而卡洛爾至今的表現也確實沒有令人失望。四月份卡洛爾以高達.910的OPS位居全聯盟第23及國聯外野手第八名，不過同屬西區且守備位置相同的道奇外野手奧特曼（James Outman）一鳴驚人的表現掩蓋了他的光芒。不過進入五月後奧特曼成績稍有下滑，反觀卡洛爾則持續維持高檔，又以.879的OPS名列野手第24名。

最讓人驚豔的其實是卡洛爾過人的速度。除了以16次盜壘暫居全聯盟第六外，根據進階數據網站Baseball Savant統計，卡洛爾跑上一壘平均只需4.07秒（全聯盟第三），90呎距離的跑壘時間更只有3.69秒，在全大聯盟名列前茅。具備如此驚人的速度，使得上壘頻率相當高的卡洛爾不僅在上壘後隨時成為盜壘的威脅，當自己或隊友擊出安打時，他也時常能比其他人推進更多壘包。速度不僅是卡洛爾進攻的一大利器，更使得他在守備時頻頻演出美技。昨天比賽卡洛爾就完美撲接了一記原本會形成二壘安打的深遠高飛球，根據大聯盟Statcast進階數據的估計，這球被接殺的平均機率僅有5%。為了將卡洛爾這一身守備本領的效益極大化，響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo）還會依據每場比賽對手不同，分派他守外野的不同位置。

卡洛爾有極佳的速度，讓他在守備和跑壘的表現都非常優異。 美聯社

速度快、選球佳是卡洛爾自打小聯盟以來一向備受肯定的優點，令人驚奇的是，他的長打能力在農場一番歷練後竟也超乎所有人預期。前年他還在高階1A時只打了七場比賽就因為肩膀受傷整季報銷，一度讓人擔心他的打擊是否會因此走樣。沒想到傷癒復出的卡洛爾長打火力反倒更勝以往，去年他在2A及3A出賽91場就擊出23支全壘打及53支長打，升上大聯盟後火力不減，88場出賽的長打率仍維持在.502。今年卡洛爾還曾擊出時速高達113.8英哩的擊球初速（Max Exit Velocity），在全聯盟260位打者中排在第33名。再加上卡洛爾年僅22歲，假以時日，他的長打火力顯然還能再有大幅度的進步。

打、跑、守三項全能的卡洛爾已成了當今大聯盟上升速度最快的新星，目前他的FWAR已遙遙領先其他新人，並且在全大聯盟野手排行榜高居第13名。以他為發動機的響尾蛇進攻火力在今年有了長足的進步，不論是團隊OPS（全聯盟第九）、平均得分（第六）或盜壘（第五）都躍居聯盟前段班。同時也因為卡洛爾在守備上能勝任中外野，響尾蛇總管才敢在去年12月放心將另一位年輕中外野手瓦修（Daulton Varsho）交易到藍鳥，換來以打擊見長的外野手古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）及超級新人捕手莫雷諾（Gabriel Moreno）。結果這兩位都成為今年響尾蛇大躍進的重要角色。古瑞爾打出全隊最高的.909 OPS，莫雷諾則是守備表現出色，打擊率也有.284。

卡洛爾(左)和古瑞爾(右)分別擔任響尾蛇的第三、四棒，與二棒的馬提和五棒的李維拉串連出強大的中心打線。 美聯社

響尾蛇在今年三月跟只有一個多月大聯盟經驗的卡洛爾簽下長達8年1.11億美金的大型合約，事實證明他們沒有看走眼。球季剛打完三分之一，國聯新人王就已成為卡洛爾的囊中物。明顯以他為骨幹重建球隊的響尾蛇也迅速成為爭奪季後賽門票的一流強隊。卡洛爾的大好前程與響尾蛇的未來習習相關。在他的帶領下，響尾蛇將有機會成為撼動道奇霸權的新生勢力。