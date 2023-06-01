大衛對決歌利亞！天賦優勢金塊、雜草韌性熱火 總冠軍五大觀戰焦點

總冠軍戰終於將開打，金塊將與熱火展開最終舞台對決。儘管雙方本質上都是被輕忽的隊伍，兩隊甚至沒有球員球衣銷售進入本季前十。

本季金塊的場上統治力與西區龍頭身分，外界很難不炒作是一場第8種子熱火，大衛VS歌利亞的對決。儘管如此，甫橫掃湖人的金塊，本季真的太過強大完整，熱火想延續奇蹟之旅，機率著實更微乎其微。來看看系列賽開打前，為各位整理的五大觀看重點。

約柯奇VS史波史特拉

抱歉了，阿德巴約（Bam Adebayo）！儘管是兩屆全明星，連續四年防守第二隊，過去四季並且都是年度最佳防守球員投票中前五名，約柯奇（Nikola Jokic）對他來說實在是難以負荷的沉重。

同樣也抱歉了，金塊主帥馬龍（Michael Malone）！雖然絕對已是聯盟一流教練，在他眼前的卻是冠軍教頭、可能NBA最好的戰術家，近年公認最佳教練之一的史波史特拉（Erik Spoelstra），特別考量這個季後賽他的成就，絕對已是大師級。

在這次的冠軍戰舞台，外媒多所認為，約柯奇的強大，讓他的對手將直接跳過阿德巴約，而是與史波史特拉的直接鬥智，熱火主帥將祭出各種對策，嘗試困擾塞爾維亞人，就看後者現今最高級別的臨場應變，等不及制服組應對，如何與時間賽跑破招。

幾個數據，我們可以知道約柯奇對於阿德巴約乃至熱火，到底有多麼難以招架。

史波史特拉的運籌帷幄譜寫熱火老八傳奇。 美聯社

過去6場季賽對陣，金塊全勝，拉長至過去10戰也有9勝，考量好一段時間穆雷（Jamal Murray）掛傷兵，最大功勞無疑是約柯奇。過去兩年四次對決中，約柯奇場均23.8分13.5個籃板9.3次助攻，更令人咋舌的絕高的68.4命中率，60%三分命中率。其中由阿德巴約防守時，投籃命中率為63%（17-27）。

考量季後賽再升級的場均大三元版本約柯奇：上場583分鐘，累積正負值130季後賽中最佳；上場期間每100回合123.1分，季後賽各隊主力中最佳，灰狼雙塔、艾頓（Deandre Ayton）與戴維斯（Anthony Davis）最終都沒能擋下的洛磯山脈怪物，實難期望阿德巴約能造成多大不同。

特別是熱火中鋒一向對於噸位重的大一號低位對手沒甚麼輒，而金塊正是今年季後賽油漆區得分最強的球隊，關鍵就在約柯奇場均聯盟第二的油漆區17.9分，如果熱火真的放阿德巴約1對1防守，大概只有被生吃活剝的份。

一個錯覺：這個季後賽，幾乎每一輪都會有人提出放約柯奇進攻，阻止金塊串聯的防守策略，包括前一輪勇士格林（Draymond Green）對湖人的特別叮嚀。但約柯奇迄今場均創造得分（自主獲得+助攻）仍高達54.1分，是2018年詹姆斯（LeBron James）最高，在在說明這策略執行面上的難以實踐。

首先，這方法要奏效，要能真正拖累對方體能，但雙方中鋒體型的懸殊差距，連攻防怪物戴維斯都擋不住的事情，面對阿德巴約，約柯奇只會更加輕鬆的不斷在油漆區+2，甚至早早造成犯規麻煩，比自己串聯得分更高效。

阿德巴約(右)將面臨巨大防守難題。 美聯社

其次，前幾輪的確曾經有過看似成功的案例，但很多人都忽略了，同時間也要對手打出超高標的發揮，最終才得以致勝。並非說熱火機率為0，但實在缺少成功的條件，透過團隊圍剿還是比較可能的現實。

預期一開始熱火仍會以當家中鋒對位約柯奇，但邁阿密應該能從湖人的「八村壘」對策中找到靈感。

前一輪後幾戰乾坐板凳的勒夫（Kevin Love）該會重獲啟用，甚至再次上先發，除了他優秀的防守籃板能力外，在前場深度極差的熱火當中，勒夫也是僅剩最有經驗與對抗性的中前鋒，包括賽勒（Cody Zeller）應該也會有一些犧牲打的時間；如此一來，熱火就能像湖人解放戴維斯一般，讓阿德比約去打協防約柯奇與撲防後場，更有價值的角色。

但問題是，這兩位能否好好地待在場上？進攻端若無法提供支援，就會如勒夫上一輪的最後幾戰，或者湖人的范德比爾特（Jarred Vanderbilt）一樣被撤下。

就算進攻OK，還得再過穆雷的點名考驗，金塊二當家是本季季後賽擋拆持球得分最高效的球員，Pull Up投籃命中率更高達55.9%，尤其擅投大號中距離與三分球，派上速度平平的勒夫與賽勒，勢必得承擔極大風險。再者，賽勒是至少打100分鐘季後賽球員中犯規效率最高者，對到約柯奇，很可能也只剩下分攤犯規的貢獻。

所以一旦狀況有變，邁阿密對波士頓的極小球也很可能再現，史波史特拉改派巴特勒、馬丁（Caleb Martin）或海史密斯（Haywood Highsmith），以無懼的大量身體對抗，硬扛約柯奇的第一線，加上阿德巴約協防與更快的輪轉嘗試壓制約柯奇的話，也不用太意外。

但這種可能預期的狀況對於金塊也不是新鮮事，通常這般的策略前提是對葛登（Aaron Gordon）放投，但對湖人時金塊曾拉上格林（Jeff Green）打5 Out破招，就算不如此，葛登這個季後賽也比外界想像的更有準備，底角三分命中率高達53%，熱火能否打響別人打不響的如意算盤？

除了防守端，阿德巴約於進攻端之於約柯奇的弱勢，同樣要仰賴史波史特拉的出策，因為實際上是矮前鋒的熱火中鋒，同樣忌憚高大的防守者，偏偏其進攻手段又有限。

為了對付全能約柯奇，老將勒夫或許將重新獲得重用。 法新社

季後賽他有大約83%油漆區出手，季後賽主力中名列前茅，但僅52.2%油漆區投籃命中率，卻屬其中的後段班；Pull Up兩分球投射僅28.6%，更是這種手段至少出手25次球員中最差，這些項目對面約柯奇，數據大概率只會更難看；儘管熱火並不是靠他強攻贏球的球隊，但如果他影響力鉅減，要打出以他為軸心的團隊進攻，也只會更加困難，端看史波史特拉如何能調整他的角色。

最佳進攻球隊VS防守奇蹟大軍？

但金塊本季的難纏就難在，不只是有個季後賽最佳球員，團隊多點開花、武器多樣的進攻，實難提防招架。迄今季後賽進攻效率聯盟第1（119.7），還是過去6年打完前三輪的球隊中最佳；例行賽淨勝分最強的先發五虎，季後賽繼續於每100回合得分（120.7）領先全聯盟。

邁阿密想要嘗試贏下總冠軍，無疑得從防守著手，這不僅是這支球隊過去幾十年引以為傲的強悍文化，也是何以能跨過前幾輪的致勝關鍵。

憑藉他們在主帥運籌帷幄與球隊老大巴特勒（Jimmy Butler）身先士卒帶領下，難以量化的凝聚力與執行效率，熱火迄今讓對手油漆區出手佔比僅44.2%，三分命中率僅32.5%（這還是在大量出手情況下）。

除此之外，熱火場均15.9次防守擾斷季後賽排名第二，製造進攻犯規季後賽領先全聯盟，且擅於抄截與製造失誤，也彰顯他們在防守上的頑強與積極。看看東區冠軍第七戰，即使泰托姆（Jayson Tatum）一開賽即受傷，能讓季賽進攻效率第2的綠衫軍，生死戰僅拿下賽季最低84分，都已是相當了不起的成就。

更甚者，他們還有獨步聯盟的區域防守執行能力，根據統計，季後賽迄今他們總共打了245次區域進攻，比其他任何球隊都多上至少178次，熱火一直是長年最擅此道的球隊，我們也看到在前幾輪的驚喜成效。

約柯奇(右)和巴特勒在今年季後賽各自展現驚人影響力。 美聯社

大哉問卻是，這般具壓制力的防守，是不是只是還沒遇到金塊？或者該問，面對金塊，這些還能同樣奏效嗎？畢竟在遇到金塊之前，湖人是交易大限至季後賽期間，公認聯盟最強的防守球隊，卻在與金塊對陣後，讓對手進一步提高進攻效率？

金塊迄今是季後賽助攻失誤比最好的球隊、球權控制最好的球隊，也是最長於油漆區進攻的球隊，剛好與熱火防守強項正面衝突。同時間，金塊亦具備極佳的外線投射，並以傳球和跑動著稱，這些剛好也讓金塊擁有破解區域聯防的最佳條件。

約柯奇的高位發牌，團隊的傳球意識，以及以高大鋒線為首的強勢空切，熱火的區域聯防一個不小心，就只是丹佛大軍橫豎交錯的上籃線，更別忘了他們還有場均38.6%，季後賽排名第2的三分命中率，更且在非底角方面躍升第一。

當熱火能將對手得分控制在每100回合115分以下時，季後賽11勝0敗，但若做不到，僅餘1勝6敗。踏入總冠軍戰舞台，邁阿密還能把丹佛壓制至此嗎？

針對穆雷施壓的可能性

約柯奇之於熱火，看來是太難以承受之「重」，外界因此紛紛思考另闢蹊徑：也許邁阿密該思考如何壓制穆雷？

穆雷能否延續西區冠軍賽的優異手感。 路透社

這個季後賽，除了詹姆斯幾度點名與曾造成犯規麻煩外，前三輪對手甚少嘗試的，就是施壓穆雷，而是把眼光都放在約柯奇身上，尤其讓他在對湖人系列賽得以按照自己節奏，手感逐漸加溫，系列賽打出場均32.5分，命中率52.7%，三分球命中率40.5%，罰球命中率為95%的恐怖高效。

既然約柯奇看來無可撼動，或許改嘗試針對穆雷吧！好消息是熱火的打法與球員，有機會造成穆雷更多的消耗，邁阿密季後賽一眾奇蹟的綠葉球員，堅守比賽紀律賣力靈活跑動，這是較前幾輪更化整為零的防守端威脅，加上又饒具準度，穆雷預期也得跟著更多跑動。

必要時也無須意外，巴特勒會不時親自點名穆雷於進攻端施壓，比起詹姆斯，巴特勒今年季後賽有更好的外線命中率，以及更勝一籌聯盟第3的罰球數，透過肉體碰撞與製造犯規，破壞穆雷的節奏感甚至陷入犯規麻煩，是合理的策略與想像。

甚至以熱火時常出奇的對位安排與熟稔輪轉防守補位，我們或許也將不時看到巴特勒親自防守穆雷。整個季後賽，約柯奇被穆雷助攻48次，穆雷亦被約柯奇助攻36次，這些分別是季後賽中球員對單一隊友助攻最多和第2多，且讓我們看看史波史特拉會否改從對付穆雷下手，從而收穫削弱約柯奇的奇效。

主場優勢與對熱火的謹慎尊重

對外界來說，熱火想偷下客場勝利，首戰會是最佳良機。從金塊橫掃湖人到總冠軍開打，中間實在隔了太久，比賽感與手感跑掉似乎也很正常。再者，一項熱火有利的強項數據：過去兩年6輪季後賽對戰，邁阿密6次首戰全勝，完全的第一戰強者！

金塊兵強馬壯挑戰隊史首冠。 路透社

不過，這次是否還能複製於金塊，難度同樣甚高。丹佛方面，同樣有本季唯一季後賽主場全勝的實績，另外一個關於他們登頂利多&絕對會認真守護主場的數據：史上4支主場10：0球隊，最後都奪冠，而金塊現在是8勝0敗，就差拿下總冠軍賽前兩場比賽。

除此之外，丹佛一如往常的高海拔主場優勢，以及相對熱火傷兵滿營、甫於限縮輪替的7場大戰後勝出，主力球員們的傷疲交加，本來輪替深度就較佳的金塊大軍，實在是休養的過於健康、體力充沛與完整。

重點是，金塊站上隊史第一座冠軍的奪標手位置，他們絲毫不敢大意，尤其對同為「Underdog」熱火的絕對尊重與謹慎。

格林被問及休賽太久的問題時，稱讚了主帥馬龍，在他們橫掃湖人與熱火於東區勝出的7天間，金塊已做好完整全面的對戰準備。馬龍受訪時也誠懇表示，「對於那些認為這將是一個簡單的系列賽的人，我甚至不知道該對你們說什麼。這將是我們生命中最大的挑戰」。

「我們對熱火非常尊重，」葛登說，「他們戰鬥，他們拚搏，他們沒有放棄。他們每場比賽打48分鐘，如果有必要的話，還會打更多。他們無所畏懼地打球。他們打得很有紀律。他們訓練有素，有一些人曾經在那裡呆過，有一些人在他們的肩膀上有籌碼。我們不是在看種子選手或周圍的故事。這是一支非常有天賦的籃球隊，專業的籃球隊，所有這些人在那裡都有比賽。」

尤其是對於巴特勒，馬龍與金塊早就有踢到鐵板的經驗，2018年金塊就是在季賽最後一場，於延長賽敗給了砍下31分巴特勒領軍的灰狼，無緣季後賽。馬龍大讚這位對手奇蹟主將。「他與大多數球員的差別在於他的動力，內心的競爭精神，一種無情的攻擊，他是一位大場面的球員，他毫無畏懼，他很堅強，他是無情的戰士。」

葛登(右)、凱威爾波普的防守和外線把握度是金塊能夠一路過關斬將的關鍵。 路透社

經歷過主防唐斯（Karl-Anthony Towns）、杜蘭特（Kevin Durant）與詹姆斯的艱難之旅，葛登也將來到最後一個挑戰：防守巴特勒。

季賽壓制力甚佳的他，同樣完全不敢大意，認為巴特勒將為球隊單防守與團防都帶來新的挑戰。「巴特勒與我過去防守的那些球員不同，他什麼都做，他做所有無形的事情，他會打攻守轉換，他會空切，他會搶進攻籃板，他會走後門，他是一個困難的對位。」

儘管級別上杜蘭特與詹姆斯都是更高等級的挑戰，葛登也完全看到巴特勒會更難以捉摸，更得無時不刻盯防絲毫不能鬆懈的特色，他能否再一次完成對位怪物前鋒的任務？

但無論如何，我們看到金塊毫不輕敵的心態，而事實上經歷過季末養生，季後賽首戰丹佛仍打的風生水起，這會否再次反映在強大的主場捍衛力上呢？

雜草軍團的新一波挑戰

最後，來談談熱火的勝利契機所在─那群令人讚嘆的雜草軍團。

儘管球隊絕對仍以兩位球星巴特勒與阿德巴約為首，但認真說來，就算巴特勒的精神戰力有多麼強大，除了今年季後賽明顯較詹姆斯優秀的三分投射外，某程度熱火雙星就像是湖人雙王的下位版，當金塊有過對陣湖人的經驗，且還完成橫掃，實難想像邁阿密靠這兩位球星，就能做到洛杉磯做不到的事情。

熱火始終還是要靠團隊，還是要看今年季後賽崛起的綠葉大軍們。年薪不到700萬的馬丁，成為第7戰功臣，以及球隊不時的第二得分手，迄今三分命中率高達43.8%，對戰塞爾蒂克命中率更是不真實的60/49/88。

馬丁的強勢發揮儼然成了熱火第三要角。 路透社

季賽被冷藏的羅賓森（Duncan Robinson），三分命中率是更誇張的44.6%，還能傳能投；更別說3位加起來不到550萬美元薪資的底薪大軍史特魯斯（Max Strus）、文森（Gabe Vincent）與海史密斯前仆後繼的賣力奔跑、繞掩護與手遞手，整體為熱火投出季後賽迄今聯盟最高39%三分命中率，其中5場更投出團隊超過45%可怕準頭。

倘若這系列他們能投出個2、3場，勝負或者還真的就難料，甚至做到前面三輪球隊都無法做到的事情─終於打擊到約柯奇的沉退護框防守策略。

只是對面到金塊的配角們，或許是更高級別的存在：他們擁有更好的尺寸與天賦，同時間也是很好，甚至被低估的團隊籃球球員。

針對熱火的後場雜草軍團，本季季後賽凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）與布朗（Bruce Brown）都是相當不錯的後場防守者，波特（Michael Porter Jr.）則有身材帶來的協防威嚇；同時間隱藏在進攻背後，金塊的防守也時被低估，丹佛大軍在壓迫失誤乃至轉換快攻的高效方面，會讓熱火備感壓力，還有比熱火高出一截的防守籃板能力。

當然，我們也可以找到反例，擁有一票防守球隊級好手的塞爾蒂克，最終也是守不住熱火的進攻。

那麼，金塊還可以靠對轟，不只是熱火擅於投射，季後賽選最好的兩支跳投球隊，另一支或許就是金塊，場均命中率季後賽第2，非底角三分命中率則是高達39.4%的第1，這代表丹佛有戰術端更靈活的投射能量。

波特持續扮演金塊的「X-Factor」。 路透社

雙方角色球員一字排開，金塊身材高度全面輾壓，不僅僅是前述的空切強項，會為熱火綠葉們帶來極大的防守消耗與壓力，投射方面亦然；波特將繼續成為「X-Factor」，這系列對手們的高度，只會讓其投射更無視防守、只看自己手感，如果他能穩定貢獻35%命中率，金塊幾乎是無可被擊敗。

就算邁阿密雜草軍團，仍能持續於進攻端分憂解勞，諸如第7戰羅賓森頻頻被打點，對戰更沒有犯錯空間的丹佛，只靠得分能待在場上多久？

綜合以上，金塊實在是支更全方位的強隊，從陣容天賦、深度、多元性、健康到主場優勢，外電有這樣說法：這輪較量中，金塊擁有最好3位球員中的其中2位，甚至是最好7位球員中的其中5位。

當然，熱火絕對不是一支只靠帳面就能估量的球隊，否則儘管安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與泰托姆帶傷，常理來說邁阿密仍該是早就被淘汰的那支球隊。

本季季後賽，他們在第四節落後雙位數比賽中贏得三場，是有資料以來27年中季後賽球隊最佳，更在在說明了他們有多麼的不合常理與頑強；不管外界怎麼看好金塊，他們仍會持續嘗試，並相信贏球。

另一方面，金塊跟他們很像。也許天賦更好，但最倚靠的也並非運動天賦，而是約柯奇的球商，在這般基礎下，金塊一如熱火，打的同樣是合理籃球、團隊籃球，只是他們有更強也更多的人手，能打出不合理籃球。

金塊對決熱火將是總冠軍賽史上的全新組合。 截自推特

可在塞爾維亞王牌帶領下，金塊今年季後賽幾乎是未曾失常的運轉良好，才能展現這般統治力：三個系列賽都未曾落後，並且只輸了3場比賽。

這跟熱火之前的對手都不同，擁有更優秀的天賦，之於邁阿密的優勢也往往只在天賦，才會讓熱火能利用對手的不穩定，有機可乘，一如外界往往更認為：波士頓自己打敗了自己。丹佛橫看豎看，都不是這樣，或者熱火能打出金塊這樣的窘境與煩躁起伏呢？明日開戰，讓我們見分曉！