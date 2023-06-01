理智與情感的對決 金塊不怕熱火最終試煉

2023NBA總冠軍戰由以逸待勞的金塊對上久戰後出線的熱火。從理性的分析來看，熱火可說是沒有勝算。無論是從天賦儲備、攻守配置、體能調整和傷病狀況，先前在分區決賽以四戰橫掃湖人的金塊都佔據了絕對的優勢。然而，熱火從季後賽第一輪就被認為會是出局的那一方，最終他們一路掀翻高種子對手來到決戰舞台，一再上演充滿動感張力的逆轉秀，誰有把握能說同樣的戲碼不會重演？

情感上的偏好：熱火勝出

熱火從季後賽首輪開始就一直被看衰，但他們卻頻頻打出不可思議的比賽內容，將強勁的對手一個一個淘汰出局，最後奇蹟般地贏得東區冠軍。 美聯社

從情感上來說，對比兵強馬壯的金塊，以小人物團隊打出新高度的熱火，確實會受到球迷更多的關注和靑睞。就像大衛對上巨人歌利亞，旁觀者總會帶著鼓勵的情緒，去期待一個奇蹟的發生。冷門的黑馬不只更有戲劇性，也讓人看到運動不可預測的刺激和可能性。

況且，今年的熱火也確實靠著感性的力量，克服了現實條件給他們加諸的種種不利因素，尤其是他們克服了自己奇數年打不好的魔咒。自從2014年打進決賽之後，2015，2017和2019年熱火都沒打進季後賽，2021年則是倒在第一輪。相比期間的偶數年，他們卻都能打進季後賽，分別晉級到第二輪、決賽和東冠。

原本以為熱火今年會重蹈覆轍，沒想到他們一路壓倒對手，並在東冠取得三比零的絕對領先。更沒想到他們接著又連敗三場，眼看就要被塞爾蒂克上演大逆轉，讓熱火的奇數年魔咒成為歷史級的恥辱，結果他們卻以大勝終結自己客場搶七都落敗的隊史紀錄。

熱火高潮迭起的劇本，完全抓住了收視率。而全隊高達7名落選秀的團隊陣容，也趁勢收獲了支持度。熱火本來就不是以天賦著稱的明星軍團，而這一趟季後賽帶上的人手，夠格稱上球星的主力一一掉隊，從赫洛（Tyler Herro）和歐拉迪波（Victor Oladipo）的因傷缺陣，再到老將羅瑞（Kyle Lowry）和勒夫（Kevin Love）的不振，後來就連打出驚奇的綠葉文森（Gabe Vincent）也受傷。

一再居於劣勢的熱火，不斷遭遇逆境的打擊，卻總是能咬牙挺過去，強大的心理戰力讓人不敢小覷。而且他們逃過了史上首次「讓三追四」的歷史紀錄之後，得以挑戰另一項可能的歷史紀錄，也就是做為第二支打進決賽的第八種子，熱火試著要成為第一支奪冠的老八傳奇。

熱火從例行賽到季後賽不斷地遇到滿滿的逆境，陣中球員反而因福得福，淬煉出過硬的球技與強大的心理素質。 美聯社

期待創下新紀錄的熱火，還帶有懷舊的情感。像是帶隊的總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）已經是第六次打決賽，而陣中的勒夫先前只要打入季後賽，球隊都能搶進決賽，今年雖然他不是主力，但這項紀錄仍是持續達標。至於熱火的靈魂人物萊里（Pat Riley），今年更是他個人職業生涯第19度參與決賽（球員3次，總教練10次，制服組6次）。

熱火是決賽的老面孔，金塊卻是隊史第一遭，等於說金塊也有他們想要突破的歷史紀錄，然而，對比熱火一路走來這種種情感能量的堆砌和累積，金塊這一方的劇本在情感線上的發展性實在不強，這也讓許多人支持熱火勝出。

理智上的選擇：金塊奪冠

金塊本來就是西區戰績最佳，大家公認的強隊，但直到他們在西區冠軍賽以4：0橫掃湖人之後，才知道他們真正的實力是有多麼的可怕！ 美聯社

即使情感上熱火搶到了心理優勢，但理智的分析卻是澆熄眾多熱望的一盆冷水。從實質戰力的角度來看，約柯奇（Nikola Jokic）帶領的金塊坐擁三大奪冠利多因素。

第一項利多，就是金塊打出攻防一體的強勢表現。金塊在本季例行賽的進攻效率一直保持領先，到了季後賽一樣不手軟。打完前三個系列賽之後，他們的進攻火力依舊是各隊之冠，即使在西決面對季後賽防守效率排名第一的湖人，金塊還是能夠橫掃對手。原因在於金塊不只進攻火力驚人，在團隊防守上的排名也同樣出色。

人們總說「進攻只能贏得比賽，防守卻能贏得總冠軍」，而同時擁有利矛和強盾的金塊，今年在挑戰隊史首座金盃的路上等於是手握必勝武器。

第二項利多，則是金塊的對戰數據全面佔優。金塊過去三年在例行賽對決熱火6場從未輸過，至於約柯奇生涯對位熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）也取得10勝2敗的優勢。熱火雖然在首輪擊退由兩屆MVP安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）帶隊的公鹿，但約柯奇的傳球策應能力卻遠勝字母哥，這也將讓熱火仰賴的區域防守難以收效。

金塊目前的主力陣容多是經過長期的配合，不但默契十足而且是攻守俱佳，此外從2021年起在例行賽與熱火對戰6場全勝，而且全都過盤。 美聯社

在難以限制約柯奇的發揮之下，例行賽進攻火力在全聯盟墊底的熱火，在進攻上也無法有效突破金塊的防守圈，加上雙方在團隊配置上的差距，都讓金塊在每一個攻守位置上取得對位的優勢。

最後一項明顯的利多，則是金塊取得了十天的休養生息。雖然金塊總教練馬龍（Michael Malone）不認為這對他們有利，畢竟球員可能因為休息太久而打亂了比賽的節奏，甚至會失去了原先的火熱狀態，但從歷史數據來看，金塊確實擁有壓倒性的優勢。

根據ESPN的報導，若是在決賽之前取得五天以上的休息時間，過去擁有主場優勢的九支球隊當中，共有八支最後順利奪冠。金塊將在自家主場波爾球場（Ball Arena）迎戰熱火，除了有歷史紀錄加持之外，金塊今年季後賽在主場八勝零敗，這座高海拔球場也會成為阻止熱火踢館的高牆。

總之，金塊是各方一致看好的總冠軍球隊，他們展現出了強悍的對戰數據和優勢，就連歷史紀錄也站在他們那一邊。然而，沒有人會因此而看輕今年的熱火，尤其是進入季後賽模式的巴特勒（Jimmy Butler），即使不被看好，心理素質強大的巴特勒也有能力帶領熱火擊敗對手。許多人在理智上認為金塊會奪冠，但在情感上支持熱火。今年的決賽也將是理智與情感的對決，熱火會給金塊帶來麻煩，兩隊將打出精采的交鋒，但真金不怕火煉，金塊仍能取得最終的勝利。

NBA總冠軍賽前預測：金塊4:2打敗熱火 取得隊史首座總冠軍