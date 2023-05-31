小資光芒、金鶯雄踞美東 邪惡洋基快沒戲唱了

今年大聯盟球季已經進行了約三分之一，哪些球隊有機會衝擊季後賽、哪些球隊可能早早進入練兵模式，也可以看出一定的端倪了。而其中最讓人意外的，當屬位於競爭非常激烈的美聯東區的兩支小資球隊：坦帕灣光芒和巴爾的摩金鶯，不僅僅技壓同區的豪門紐約洋基、多倫多藍鳥和波士頓紅襪，戰績甚至在全聯盟分別名列第一和第三。這兩支團隊薪資在全聯盟幾乎墊底的球隊（光芒團隊薪資約6295萬美元，聯盟第25名；金鶯團隊薪資約5370萬美元，聯盟第28名，只比辛辛那堤紅人和奧克蘭運動家高），是如何打造出「CP值超高」的常勝軍團？

丹尼爾／製表

光芒從開季拉出平聯盟紀錄的十三連勝以來，排名就一直佔據全聯盟第一，到5/30為止，戰績39勝17敗，領先同區二名的金鶯4場勝差。向來口袋不深的光芒，深黯無法與大市場球隊比拼財力，只能靠著「從砂礫中找珍珠」，和其他非傳統的方式，找到自己的競爭優勢。大量運用「假先發」策略、避免讓投手面對第三輪的進攻、對各項進階數據有絕佳的掌握，讓光芒在「美東火藥庫」闖出一片天。自2019年球季，光芒連續四年闖進季後賽，還在2020年一路過關進入世界大賽，與國聯西區強權洛杉磯道奇在世界大賽碰頭。雖然最後敗下陣來，但能以一票名不見經傳的蝦兵蟹將打出這樣的成績，且幾乎年年維持高檔戰力，已證實光芒的經營團隊，很有一套。

光芒對年輕球員的培養是相當有一套，陣中沒有大牌球星，但本季打出的團隊戰力卻是常常碾壓對手。 美聯社

相較於長年維持競爭力的光芒，今年目前以34勝20敗暫居美東老二的金鶯走的是一條完全不一樣的道路。從2017年到2021年，沒有任何一支大聯盟球隊比金鶯更爛。五個球季總計253勝、455敗，勝率僅有0.357，除了2020年的縮水球季外，年年都在分區墊底。其實金鶯的長期「擺爛」，是在總管艾里亞斯（Mike Elias）的計畫之中。他自2018年底接任金鶯總管以來，就複製過去任職於休士頓太空人時的「坦到底」策略，先以殘缺不全的陣容打個幾年，故意留下差勁的戰績，以「賺到」多個前段選秀順位。等到選進來的頂級新秀經過幾年養成，再開始打造一支足以衝擊季後賽的球隊。經驗證實，這個手法相當有用，太空人在2011到2014年的黑暗期過後，成為年年打季後賽的強隊，還兩度奪冠。而金鶯也從去年球季開始，開始擺脫過去被各隊當成沙包來打的慘況。

去年五月下旬，2019年的選秀狀元、強打捕手拉契曼（Adley Rutschman）被升上大聯盟，自此之後，金鶯開始展翅高飛：在拉契曼登上大聯盟前，金鶯當年戰績是與過去「擺爛」時期不相上下的16勝24敗，而拉契曼加入後，成績大幅翻轉，2022球季剩下的比賽，金鶯戰績是67勝55敗，甚至一度有爭搶季後賽資格的機會。這樣的成績，已經超前了總管艾里亞斯預想的，還需至少一年才能展現競爭力的球隊時間表。

拉契曼是金鶯自家培養出來的強打捕手，有很好的長打與選球能力，目前打出8轟，獲得41次保送是高居全聯盟第一。 美聯社

拉契曼之外，金鶯農場體系培養出的幾位打擊好手，如外野手穆林斯（Cedric Mullins）、海斯（Austin Hays）、桑坦德（Anthony Santander），和已經揮出11轟的一壘手蒙卡索（Ryan Mountcastle），也逐漸成長為球隊的核心，提供穩定的火力輸出和水準以上的防守。以上這些主力球員，大聯盟年資都在六年以內，尚不符自由球員資格，可說是最「物美價廉」的時候。也因為如此，今年球季，金鶯以沒有任何球員薪資超過一千萬美元（最高薪的是今年才簽來的先發投手吉布森(Kyle Gibson)的一千萬美元）的陣容，打出比所有國聯球隊都好的成績，在美聯也僅僅以些微落後德州遊騎兵，排名第三，在美東緊追排名全聯盟第一的光芒。這樣的表現，遠遠超過權威預測網站《Fangraphs》在季前的預估。

金鶯中外野手穆林斯目前也打出8轟，並且有13次盜壘成功，他若能持續進步，有機會發展成為美聯的最強開路先鋒。 美聯社

《Fangraphs》在球季開打前認為，雖然年輕球員有所成長，但因為沒有在自由球員市場補強，金鶯今年進季後賽的機率只有十分之一左右，全年戰績也只會有75勝86敗，在美東分區墊底。雖然球季還很長，但至少到目前為止，金鶯的表現完全不像是一支爐主球隊，超乎預期的好成績，也讓批評老闆不願意花錢的金鶯球迷，暫時可以安靜下來。

但金鶯的陣容也不是沒有弱點，現在的成績，也有一定的運氣成份。如果看更能反應實力的得失分差，金鶯目前的+29只能說是不差，而如果用目前的得失分來計算畢氏期望勝率（Pythagorean Winning Percentage），也會得出目前的34勝，比「應得」的30勝多出了四勝，顯示目前的成績確實有被好運氣加持。從陣容上來說，金鶯的投手表現過於仰賴牛棚，尤其是去年接下終結者角色的巴提斯塔（Félix Bautista）和異軍突起的29歲中繼投手卡諾（Yennier Canó）的優異表現，撐起了深度、廣度都較為薄弱的投手群。但後援投手隨時可能遭遇撞牆期，而論先發投手，超級新秀羅德里格茲（Grayson Rodriguez）、霍爾（DL Hall）看起來都還沒完全適應大聯盟的強度，還需時間在小聯盟磨練，目前只能靠著老將吉布森和素質平平的年輕投手威爾斯（Tyler Wells）、克雷莫（Dean Kremer）、布拉迪希（Kyle Bradish）撐場面。金鶯如果志在搶進季後賽，先發投手的補強應會是季中交易的重點項目。

金鶯終結者巴提斯塔本季的三振能力變得更加恐怖，26局投球竟然飆出53次三振，平均每局要K掉2人！ 美聯社

也因為光芒和金鶯加入競爭，美東五支球隊勝率都在五成以上，誰能夠搶進季後賽，可說是人人有機會，個個沒把握。過去六年都有季後賽可打的洋基，還有近年錢砸得比洋基更兇的藍鳥，一不小心就可能掉出競爭行列。球季剩下三分之二，「邪惡帝國」洋基，和傳統美東強權紅襪，會不會一一翻船，且讓我們看下去。